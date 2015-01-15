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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:41
juristkostya написав: flyman написав:
думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.
При чем, даже топить печь необязательно: сама заготовка дров прекрасно согревает
"Безумству храбрых поём мы песню!"(цитата кого-то из живших в Италии)
Жаль, что автор цитаты уже не напишет "Повесть о настоящем крымском человеке
".Это про недвижимость.
В 2014 году сосед одного из судей одного из районов Днепра, имевшего несчастье недостроить дом в два этажа в Крыму (судья смог, приезжает отдыхать в свой дом и сейчас в перерывах между судебными заседаниями - успешно судит украинцев Днепре
) отправил семью в Украину, а сам кинулся продавать недострой в Крыму.
Ситуация усугублялась тем, что дом строился - как все согласятся и поймут - на кредитные в долларах деньги в украинском банке.
Продать без документов (Банк забрал в обеспечение кредита) трудно.
Но пробовать надо: семья живет в Закарпатье, а глава семьи - сам - гол, как сокол, почти Флайман-2.
Год продает. Два продает. Зимой особо трудно было: белки перестали приносить шишки с орехами, попытка поймать дикого кабана с его семейством окончилась полным позором и бегством.Рубил в лесу ветки и собирал прошлогоднюю падалицу.
Хорошо дали тепло шишки.
Прошло года 2. Наши цели ясные, победа будет за нами!
- сказал он по-украински, глядя, как москвичи подбираются к его недострою без штукатурки.
Замотав в тряпицу 100 000 вырученных зелено-противных денег, и смазав поврежденные топорищем ладони - выехал в Украину.
Ныне ФОП в Трускавце.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 січ, 2022 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:48
akurt написав:Ви - як завжди - помиляєтеся - а один хлопець з Волині написав:
"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."
Я ось перечитав 2 рази абзаци 3, 4, 5 та 6 вашого тексту - суцільна маячня. Немає ні логіки, ні вектору швидкості руху, ні мети.
Я вже не кажу про абзац 7 (Булгаков би сказав "бред сумасшедшего").
Трохи цікавого є в абзаці 6, але теж помилка: Воланд радив планувати хоча б на 1000 років наперед...
Островський з Волині? Якось не знав
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Faceless
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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:49
quote="5381174:juristkostya"
======
flyman написав: BIGor написав:
Так купіть сонячних панелей + бензогенератор. Це ж Україна.
думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.
При чем, даже топить печь необязательно: сама заготовка дров прекрасно согревает
====
Це якщо без ночовки - зранку приїхав, вечером виїхав, то таки так.
Я, принаймні, в печі сушив гриби/яблука, а на печі ночував.
Але електрику хоча б для освітлення тре було.
Тепер буду якось обходитися ЛЕД ліхтарем, а готувати обід прийдеться на плиті, а не мікрохвильовці/електоплитці.
Буду щось комбінувати.
Принаймні, в ютубі модні відосіки на тему "life off grid".
Можна спробувати монетизувати тему.
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flyman
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:00
flyman
Видосики однозначно зайдут
_роскошная жизнь на 100$/мес!_
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lejko_vit
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:03
Faceless написав:
Островський з Волині? Якось не знав
Так і є... Микола Островський народився у селі Вілія Острозького повіту Волинської губернії
(нині Острозький район Рівненської області
).
Мене так вразив його єдиний роман - не повірете - я студентом особисто відвідав його "Будинок-музей в Сочі", де він доживав.
Цікавий факт: абсолютна більшість рукописів роману не зберіглася, але сторінка з фразою вище є в музеї, і там - не повірите - в одному
слові в рукописі ОДНА буква в тій фразі інша.
І одна буква в одному слові змінює все...
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akurt
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:28
akurt написав:
Даже не верится, что на ветке о недвижимости за рубежом резко возросла концентрация умных людей.
Всегда с уважением относился к Libo
и rjkz
. К советам Libo
год назад прислушался и все получилось более, чем отлично.
Парни! Респект и уважуха!
rjkz написав:
Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США
- оптимально.
А это - кстати - про инвестиции. Как бы даже и в недвижимость.
Знаю много положительных примеров. Может, люди задумаются...
1. Среди НЕ форумчан. Как-то провожал от себя приятелей и за товарищем приехал на авто 17-ти летний сын. В разговоре случайно прозвучало, что скоро его не увижу - поступил - БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ ВЫПУСКНОГО КЛАССА - в Arizona State University
- факультет Электротехники.
Я был в шоке: вот передо мною стоит щупленький парень - и все так просто оказалось - по интернету сдал два экзамена - SAT+TOEFL= cтудент. Конечно, это стоит денег. Но вложения отбиваются через пару лет работы после окончания.
2. Среди НЕ форумчан. Дочка приятелей сделала такой ход конем, что лично у меня челюсть отвисла.
Оказывается, в США есть 6 университетов, которые финансируют мормоны. Вот дочка 1,5 года ходила в Украине на их собрания = получила направление в один из университетов (я потом удивился второй раз - очень крупный и чуть не 100 специальностей от кинематографии до программирования). Прикол в том, что обучение БЕСПЛАТНОЕ. Расходы только на общагу и питание. На третьем курсе вышла замуж за сокурсника - парня из США, сейчас живет и работает в Лос Анджелесе. Изредка переписываюсь с ее родителями.
3. Среди форумчан. Не мой секрет, без подробностей: в 2021 году дите поступило в один из университетов, входящих в ТОП-100 в мире - находится в Европе. Все расходы за годы обучения не должны превысить цену обычной не новой двушки в Киеве.«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Знаменитая фраза о том, что надо что-то делать, а не мечтать, лежа на диване...
Знакомый закончил универ Иллинойса, обучение было символическим по деньгам для СЩА -8 куе в год. По визе J разрешается работать во время учебы до 20часов в неделю и после окончания учебы еше год можно жить и работать.
Потом вернулся в Украину, но искал путь обратно в США, не получалось, начал готовиться к Канаде. Потом как-то перестали пересекаться. Не знаю чем это все закончилось.
Сын другого знакомого, после школы в Киеве поступил в Германии на компьютер сайенс. На немецком обучение в Германии бесплатно, закончил, работает в Германии, но заработки АйТи в Германии и США несопоставимы. В США сантехник намного больше зарабатывает, чем программист в Германии.
Собственно, наши кидаются в Ай-ти, думая, что это сделает им ЩАСТЯ, но в забугорье это не самая лучшая и оплачиваемая профессия. Один знакомый в НЙ эивет, он закончил универ в Питтсбурге по компсайенс, поработал программистом, оно ему не понравилось, пошел работать мейнтейнером в МТА, гордится этим и счастлив. Другая тоже закончила компсайенс в НЙ, поработала, не понравилось, переучилась на фармацевта, проработала 15+ лет в сивиэс.
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rjkz
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:30
lejko_vit написав:
flyman
Видосики однозначно зайдут
_роскошная жизнь на 100$/мес!_
тіпа таго?
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:31
flyman написав: akurt написав:
Даже не верится, что на ветке о недвижимости за рубежом резко возросла концентрация умных людей.
Всегда с уважением относился к Libo
и rjkz
. К советам Libo
год назад прислушался и все получилось более, чем отлично.
Парни! Респект и уважуха!
rjkz написав:
Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США
- оптимально.
А это - кстати - про инвестиции. Как бы даже и в недвижимость.
Знаю много положительных примеров. Может, люди задумаются...
1. Среди НЕ форумчан. Как-то провожал от себя приятелей и за товарищем приехал на авто 17-ти летний сын. В разговоре случайно прозвучало, что скоро его не увижу - поступил - БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ ВЫПУСКНОГО КЛАССА - в Arizona State University
- факультет Электротехники.
Я был в шоке: вот передо мною стоит щупленький парень - и все так просто оказалось - по интернету сдал два экзамена - SAT+TOEFL= cтудент. Конечно, это стоит денег. Но вложения отбиваются через пару лет работы после окончания.
2. Среди НЕ форумчан. Дочка приятелей сделала такой ход конем, что лично у меня челюсть отвисла.
Оказывается, в США есть 6 университетов, которые финансируют мормоны. Вот дочка 1,5 года ходила в Украине на их собрания = получила направление в один из университетов (я потом удивился второй раз - очень крупный и чуть не 100 специальностей от кинематографии до программирования). Прикол в том, что обучение БЕСПЛАТНОЕ. Расходы только на общагу и питание. На третьем курсе вышла замуж за сокурсника - парня из США, сейчас живет и работает в Лос Анджелесе. Изредка переписываюсь с ее родителями.
3. Среди форумчан. Не мой секрет, без подробностей: в 2021 году дите поступило в один из университетов, входящих в ТОП-100 в мире - находится в Европе. Все расходы за годы обучения не должны превысить цену обычной не новой двушки в Киеве.«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Знаменитая фраза о том, что надо что-то делать, а не мечтать, лежа на диване...
Закінчення вузу Ліги Плюща (як і просто вузу) ще нічого не гарантує, хіба трохи підвищує шанси.
...до 100%
Работодатели со всего мира в очереди стоят и разбирают выпускников ЛП еще до выпуска. ЗП на старт ОТ 10 куе в месяц вне зависимости от страны трудоустройства.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:40
rjkz написав:
ЗП на старт ОТ 10 куе в месяц вне зависимости от страны трудоустройства.
Так и есть...
Там еще прикольные мелкие
плюшки:
- пособие на переезд - зависит от расстояния от последнего места жительства до нового места работы и может составлять 7500 долларов.
- в первую зарплату бонус - обычно около 30 000 долларов. На первую в жизни ТЕСЛА.
- акции того предпрятия, в котором начинает работать - предприятие хорошо работает - акции растут в цене... молодой специалист привязан к месту работы так как если уволится по любым причинам в течение 4-х лет - акций не получит.
- есть и другие плюшки еще круче - например, медстраховка...
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:48
rjkz написав: flyman написав: akurt написав:
Даже не верится, что на ветке о недвижимости за рубежом резко возросла концентрация умных людей.
Всегда с уважением относился к Libo
и rjkz
. К советам Libo
год назад прислушался и все получилось более, чем отлично.
Парни! Респект и уважуха!
А это - кстати - про инвестиции. Как бы даже и в недвижимость.
Знаю много положительных примеров. Может, люди задумаются...
1. Среди НЕ форумчан. Как-то провожал от себя приятелей и за товарищем приехал на авто 17-ти летний сын. В разговоре случайно прозвучало, что скоро его не увижу - поступил - БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ ВЫПУСКНОГО КЛАССА - в Arizona State University
- факультет Электротехники.
Я был в шоке: вот передо мною стоит щупленький парень - и все так просто оказалось - по интернету сдал два экзамена - SAT+TOEFL= cтудент. Конечно, это стоит денег. Но вложения отбиваются через пару лет работы после окончания.
2. Среди НЕ форумчан. Дочка приятелей сделала такой ход конем, что лично у меня челюсть отвисла.
Оказывается, в США есть 6 университетов, которые финансируют мормоны. Вот дочка 1,5 года ходила в Украине на их собрания = получила направление в один из университетов (я потом удивился второй раз - очень крупный и чуть не 100 специальностей от кинематографии до программирования). Прикол в том, что обучение БЕСПЛАТНОЕ. Расходы только на общагу и питание. На третьем курсе вышла замуж за сокурсника - парня из США, сейчас живет и работает в Лос Анджелесе. Изредка переписываюсь с ее родителями.
3. Среди форумчан. Не мой секрет, без подробностей: в 2021 году дите поступило в один из университетов, входящих в ТОП-100 в мире - находится в Европе. Все расходы за годы обучения не должны превысить цену обычной не новой двушки в Киеве.«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Знаменитая фраза о том, что надо что-то делать, а не мечтать, лежа на диване...
Закінчення вузу Ліги Плюща (як і просто вузу) ще нічого не гарантує, хіба трохи підвищує шанси.
...до 100%
Работодатели со всего мира в очереди стоят и разбирают выпускников ЛП еще до выпуска. ЗП на старт ОТ 10 куе в месяц вне зависимости от страны трудоустройства.
Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?
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flyman
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