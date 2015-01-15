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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 січ, 2022 23:51
Libo написав:
Богатому укропу однозначно в Украине жить будет веселее. Первый парень на районе.
Сегодня связался с Днепром и спросил "А как так получилось, что горел как свечка и сгорел весь 9-ти этажный главный офис компании АТБ
"?
Ответ ответственных авторитетных лиц такой:
"Минвата негорючая
по сертификату оказалась очень горючей
...".
РЕАЛЬНО ВЕСЕЛЕЕ...
Была недвижимость - нет недвижимости...
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:03
akurt написав:
Ви - як завжди - помиляєтеся - а один хлопець з Волині написав:"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо таМ, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."
Я ось перечитав 2 рази абзаци 3, 4, 5 та 6 вашого тексту - суцільна маячня. Немає ні логіки, ні вектору швидкості руху, ні мети.
Я вже не кажу про абзац 7 (Булгаков би сказав "бред сумасшедшего
").
Трохи цікавого є в абзаці 6, але теж помилка: Воланд радив планувати хоча б на 1000 років наперед...
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:08
akurt написав: Faceless написав:
Островський з Волині? Якось не знав
Так і є... Микола Островський народився у селі Вілія Острозького повіту Волинської губернії
(нині Острозький район Рівненської області
).
Мене так вразив його єдиний роман - не повірете - я студентом особисто відвідав його "Будинок-музей в Сочі", де він доживав.
Цікавий факт: абсолютна більшість рукописів роману не зберіглася, але сторінка з фразою вище є в музеї, і там - не повірите - в одному
слові в рукописі ОДНА буква в тій фразі інша.
І одна буква в одному слові змінює все...
К=>M
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:10
flyman написав:
Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?
Отличный вопрос! Браво!
Рассказываю.
Это и есть и инвестиция, и диверсификация.
Нужно соединить 2-в-1:
- интеллект ребенка (сын, дочка).
- материальные не самые большие возможности родителей.
По первому пункту не помогут никакие дорогие лицеи и почти не помогут репетиторы - интеллект или есть, или его нет.
Известный парадокс: Ломоносовы и Теслы рождаются в самых бедных семьях от самой неправильной, а то и запретной любви.
Никакие вундеркинды никогда и ничего не достигли в жизни. Разве что повесились или выбросились из окна ранее других.
Средние возможности можно и нужно развивать нормальной обычной школой с нормальными учителями и минимумом репетиторов.
Учить английский язык более, чем интенсивно.
По второму пункту: достаточно оглянуться по сторонам и сделать ведомость нахомяченного и ненужного.
Прошлым летом говорил приятелю: "Ну продай ты те Богом забытые участки земли возле Азовского моря и отправь сына на обучение в Германию", где его брали...
Не продал, участки так и стоят заброшенными возле Азова, а сын числится
студентом по контракту в одном Киевском уважаемом КОГДА-ТО университете, но не был на занятиях с 15 сентября 2021 года. Якобы дистанционное якобы обучение. Хи-хи-хи...
Точнее: Хоть плач...Сейчас замечаю, что папа того студента немного "не в себе" стал...
Участки земли такие прямоугольные, такие почти горизонтальные, такой классный бурьян растет...
Но замечаю: папа того студента немного "не в себе" стал...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 23 січ, 2022 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:18
akurt написав: rjkz написав:
ЗП на старт ОТ 10 куе в месяц вне зависимости от страны трудоустройства.
Так и есть...
Там еще прикольные мелкие
плюшки:
- пособие на переезд - зависит от расстояния от последнего места жительства до нового места работы и может составлять 7500 долларов.
- в первую зарплату бонус - обычно около 30 000 долларов. На первую в жизни ТЕСЛА.
- акции того предпрятия, в котором начинает работать - предприятие хорошо работает - акции растут в цене... молодой специалист привязан к месту работы так как если уволится по любым причинам в течение 4-х лет - акций не получит.
- есть и другие плюшки еще круче - например, медстраховка...
Этим никого не удивишь.
В этой...ээ...лиге
это как само собой разумеещееся.
Я думаю плюшки посочнее.
Знакомый несколько лет назад получил позицию в знаменитой айти корпорации.
Помимо всего прочего - 50 куе за трансфер, 13 куе на переезд (можно было взять деньгами или работодатель наймет мувинг компани, которая приедет, все упакует, перевезет через всю страну, все распакует и расставит на те-же места. Они выбрали именно этот вариант), акции, медстраховка на всю семью и тд.
Собственно, поэтому американцы предпочитают работать в больших корпорациях. Мелкий бизнес не в состоянии предложить такие условия.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:22
Да, все правда... все так и есть...
Подитожим, слушая сообщения об эвакуации семей сотрудников посольств в Украине:
а) образование детей - НЕ в Криворожском филиале университета нарІдного хозяйства.
б) запасной аэродром где-нибудь на Бали, ну или в Грузии, ну или Турции, ну или в США...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 23 січ, 2022 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:23
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
Закінчення вузу Ліги Плюща (як і просто вузу) ще нічого не гарантує, хіба трохи підвищує шанси.
...до 100%
Работодатели со всего мира в очереди стоят и разбирают выпускников ЛП еще до выпуска. ЗП на старт ОТ 10 куе в месяц вне зависимости от страны трудоустройства.
Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?
Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.
Суть в том, что одних денег не достаточно.
Надо поступить, а уж потом платить.
А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.
Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:27
Отлично!
Я находил данные о том, что в ТОП-50 вероятность зачисления - ЗА ДЕНЬГИ - около 6% от подавших заявления.
Забавно, что такие конкурсы: 6 из 100, или 3 из 50, или 1 из 17-ти - существовали - судя под прессе - во времена СССР - на "исторические факультеты" - с той только разницей, что в наши дни такой конкурс надо выдержать, чтобы навсегда стать богатым, но здоровым, а во времена СССР - стать первым секретарём райкома КПСС и жрать водку даром, закусывать даром карбонатом и балыком, пыхтя сигаретами "БТ", и глядя как личный водитель заполняет багажник служебной черного цвета "Волга ГАЗ-24" или - позднее - "Волга ГАЗ-3102" копчеными курами и армянским коньяком.
Иногда - хрустальной вазой.
Собрания сочинений писателя Чингиза Айтматова приносили на квартиру.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 01:30
rjkz написав:
Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.
Суть в том, что одних денег не достаточно.
Надо поступить, а уж потом платить.
А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.
Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет.
Чтобы наверняка поступить в военно-морскую академию в Аннаполисе или в Академию сухопутных войск в Вест-Поинте надо иметь рекомендацию члена Сената конгресса США. Каждый член имеет право давать не более 2-х рекомендаций в год. Остальные идут по рекомендациям и особой квоте Пентагона.
Чтобы железно поступить в ведущие университеты из Лиги плюща, кроме рекомендаций высокопоставленных выпускников, надо предоставить родословную своей семьи, показывающую её тесную связь с этим университетом - учились бабушки и дедушки, родители, тёти, дяди, братья и сестры ...
Это все требуется помимо отличного сертификата и блестящих рекомендаций из школы. Из элиты отбирают таланливейших отпрысков. Селекция внутри самой элиты.
Плата только за обучение в университете порядка $60 тыщ в год. Плюс от $1 тыщи в месяц общага/квартира, плюс столько же на жизнь. Итого под $100 тыщ в год.
Но даже дипломы из этих академий и университетов не гарантируют успешной карьеры. Принимают на работу в первую очередь, но гонят с работы также запроста, как и всех остальных. Пара негативных отзывов с предыдущей работы и твой гарвардский диплом тебе больше не помогает.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 01:36
akurt написав:
Сегодня связался с Днепром и спросил "А как так получилось, что горел как свечка и сгорел весь 9-ти этажный главный офис компании АТБ
"?
Ответ ответственных авторитетных лиц такой:
"Минвата негорючая
по сертификату оказалась очень горючей
...".
РЕАЛЬНО ВЕСЕЛЕЕ...
Была недвижимость - нет недвижимости...
Дома горят и обваливаются, к сожалению, по всему миру, а не только в Днепре. Твоя Турция по таким чп наверно на первом месте в Европе. Тоже мне нашел эталон безопасности.
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