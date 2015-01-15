Додано: Нед 23 січ, 2022 00:10

flyman написав: Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща? Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?

Отличный вопрос! Браво!Рассказываю.Это и есть и инвестиция, и диверсификация.Нужно соединить 2-в-1:- интеллект ребенка (сын, дочка).- материальные не самые большие возможности родителей.По первому пункту не помогут никакие дорогие лицеи и почти не помогут репетиторы -Известный парадокс: Ломоносовы и Теслы рождаются в самых бедных семьях от самой неправильной, а то и запретной любви.Никакие вундеркинды никогда и ничего не достигли в жизни. Разве что повесились или выбросились из окна ранее других.Средние возможности можно и нужно развивать нормальной обычной школой с нормальными учителями и минимумом репетиторов.Учить английский язык более, чем интенсивно.По второму пункту: достаточно оглянуться по сторонам и сделать ведомость нахомяченного и ненужного.Прошлым летом говорил приятелю: "Ну продай ты те Богом забытые участки земли возле Азовского моря и отправь сына на обучение в Германию", где его брали...Не продал, участки так и стоят заброшенными возле Азова, а сынстудентом по контракту в одном Киевском уважаемом КОГДА-ТО университете, но не был на занятиях с 15 сентября 2021 года.Точнее: Хоть плач...Сейчас замечаю, что папа того студента немного "не в себе" стал...Участки земли такие прямоугольные, такие почти горизонтальные, такой классный бурьян растет...Но замечаю: папа того студента немного "не в себе" стал...