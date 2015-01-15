Libo написав:

rjkz написав: Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.

Суть в том, что одних денег не достаточно.

Надо поступить, а уж потом платить.

А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.

Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет. Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.Суть в том, что одних денег не достаточно.Надо поступить, а уж потом платить.А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет.

Чтобы наверняка поступить в военно-морскую академию в Аннаполисе или в Академию сухопутных войск в Вест-Поинте надо иметь рекомендацию члена Сената конгресса США. Каждый член имеет право давать не более 2-х рекомендаций в год. Остальные идут по рекомендациям и особой квоте Пентагона.Чтобы железно поступить в ведущие университеты из Лиги плюща, кроме рекомендаций высокопоставленных выпускников, надо предоставить родословную своей семьи, показывающую её тесную связь с этим университетом - учились бабушки и дедушки, родители, тёти, дяди, братья и сестры ...Это все требуется помимо отличного сертификата и блестящих рекомендаций из школы. Из элиты отбирают таланливейших отпрысков. Селекция внутри самой элиты.Плата только за обучение в университете порядка $60 тыщ в год. Плюс от $1 тыщи в месяц общага/квартира, плюс столько же на жизнь. Итого под $100 тыщ в год.Но даже дипломы из этих академий и университетов не гарантируют успешной карьеры. Принимают на работу в первую очередь, но гонят с работы также запроста, как и всех остальных. Пара негативных отзывов с предыдущей работы и твой гарвардский диплом тебе больше не помогает.