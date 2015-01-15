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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 23 січ, 2022 02:11
Libo написав: rjkz написав:
Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.
Суть в том, что одних денег не достаточно.
Надо поступить, а уж потом платить.
А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.
Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет.
Чтобы наверняка поступить в военно-морскую академию в Аннаполисе или в Академию сухопутных войск в Вест-Поинте надо иметь рекомендацию члена Сената конгресса США. Каждый член имеет право давать не более 2-х рекомендаций в год. Остальные идут по рекомендациям и особой квоте Пентагона.
Чтобы железно поступить в ведущие университеты из Лиги плюща, кроме рекомендаций высокопоставленных выпускников, надо предоставить родословную своей семьи, показывающую её тесную связь с этим университетом - учились бабушки и дедушки, родители, тёти, дяди, братья и сестры ...
Это все требуется помимо отличного сертификата и блестящих рекомендаций из школы. Из элиты отбирают таланливейших отпрысков. Селекция внутри самой элиты.
Плата только за обучение в университете порядка $60 тыщ в год. Плюс от $1 тыщи в месяц общага/квартира, плюс столько же на жизнь. Итого под $100 тыщ в год.
Но даже дипломы из этих академий и университетов не гарантируют успешной карьеры. Принимают на работу в первую очередь, но гонят с работы также запроста, как и всех остальных. Пара негативных отзывов с предыдущей работы и твой гарвардский диплом тебе больше не помогает.
Не знаю-не знаю.
Каким образом дочь бывшего одессита закончила МИТ и сейчас преподает в Стенфорде? Какие у нее связи с "Ылитой" если папка трейдерит на сток маркете из своей квартиры в Бруклине?
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Додано: Нед 23 січ, 2022 02:33
rjkz написав:
Не знаю-не знаю.
Каким образом дочь бывшего одессита закончила МИТ и сейчас преподает в Стенфорде? Какие у нее связи с "Ылитой" если папка трейдерит на сток маркете из своей квартиры в Бруклине?
Технические и инженерные вузы в особой категории и там совсем другие требования. В старых плющах есть тоже факультеты естсественных наук и инженерии, но они дают значительно меньше светил в этих сферах, чем мит, беркли или пердью. Кремниевой долине, эплам и теслам нужна не элита, им нужны инженерная мысль и новации. Они готовы пробовать всех, в т.ч. и таланты из украинских вузов, которых там тоже не мало.
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Libo
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Додано: Нед 23 січ, 2022 07:23
Libo написав: rjkz написав:
Не знаю-не знаю.
Каким образом дочь бывшего одессита закончила МИТ и сейчас преподает в Стенфорде? Какие у нее связи с "Ылитой" если папка трейдерит на сток маркете из своей квартиры в Бруклине?
Технические и инженерные вузы в особой категории и там совсем другие требования. В старых плющах есть тоже факультеты естсественных наук и инженерии, но они дают значительно меньше светил в этих сферах, чем мит, беркли или пердью. Кремниевой долине, эплам и теслам нужна не элита, им нужны инженерная мысль и новации. Они готовы пробовать всех, в т.ч. и таланты из украинских вузов, которых там тоже не мало.
Военные академии дают стратегические, возможно секретные, знания, поэтому нужны, НАВЕРНОЕ, рекомендации и поручительства.
Технические и естественные науки - это не государственные секреты, поэтому нет надобности в этой хрени.
Кому нравится ходить строем - пусть этим страдают. Остальные вполне нормально поступают и учатся.
Кстати, в НЙ есть такой каледж Барух. Его выпускники на расхват в финкомпаниях, хотя это не универ и не ЛП.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 07:46
Libo написав: akurt написав:
Сегодня связался с Днепром и спросил "А как так получилось, что горел как свечка и сгорел весь 9-ти этажный главный офис компании АТБ
"?
Ответ ответственных авторитетных лиц такой:
"Минвата негорючая
по сертификату оказалась очень горючей
...".
РЕАЛЬНО ВЕСЕЛЕЕ...
Была недвижимость - нет недвижимости...
Дома горят и обваливаются, к сожалению, по всему миру, а не только в Днепре. Твоя Турция по таким чп наверно на первом месте в Европе. Тоже мне нашел эталон безопасности.
Якщо в Туреччині згорить 100 пінопластовий будинків-свічок, або розваляться від землетрусу - наш підтанцовщик турецьких ріелторів жодним словом про те не обмовиться!!! Він такий.
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