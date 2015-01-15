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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 23 січ, 2022 02:11
Libo написав: rjkz написав:
Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.
Суть в том, что одних денег не достаточно.
Надо поступить, а уж потом платить.
А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.
Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет.
Чтобы наверняка поступить в военно-морскую академию в Аннаполисе или в Академию сухопутных войск в Вест-Поинте надо иметь рекомендацию члена Сената конгресса США. Каждый член имеет право давать не более 2-х рекомендаций в год. Остальные идут по рекомендациям и особой квоте Пентагона.
Чтобы железно поступить в ведущие университеты из Лиги плюща, кроме рекомендаций высокопоставленных выпускников, надо предоставить родословную своей семьи, показывающую её тесную связь с этим университетом - учились бабушки и дедушки, родители, тёти, дяди, братья и сестры ...
Это все требуется помимо отличного сертификата и блестящих рекомендаций из школы. Из элиты отбирают таланливейших отпрысков. Селекция внутри самой элиты.
Плата только за обучение в университете порядка $60 тыщ в год. Плюс от $1 тыщи в месяц общага/квартира, плюс столько же на жизнь. Итого под $100 тыщ в год.
Но даже дипломы из этих академий и университетов не гарантируют успешной карьеры. Принимают на работу в первую очередь, но гонят с работы также запроста, как и всех остальных. Пара негативных отзывов с предыдущей работы и твой гарвардский диплом тебе больше не помогает.
Не знаю-не знаю.
Каким образом дочь бывшего одессита закончила МИТ и сейчас преподает в Стенфорде? Какие у нее связи с "Ылитой" если папка трейдерит на сток маркете из своей квартиры в Бруклине?
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rjkz
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Додано: Нед 23 січ, 2022 02:33
rjkz написав:
Не знаю-не знаю.
Каким образом дочь бывшего одессита закончила МИТ и сейчас преподает в Стенфорде? Какие у нее связи с "Ылитой" если папка трейдерит на сток маркете из своей квартиры в Бруклине?
Технические и инженерные вузы в особой категории и там совсем другие требования. В старых плющах есть тоже факультеты естсественных наук и инженерии, но они дают значительно меньше светил в этих сферах, чем мит, беркли или пердью. Кремниевой долине, эплам и теслам нужна не элита, им нужны инженерная мысль и новации. Они готовы пробовать всех, в т.ч. и таланты из украинских вузов, которых там тоже не мало.
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Libo
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Додано: Нед 23 січ, 2022 07:23
Libo написав: rjkz написав:
Не знаю-не знаю.
Каким образом дочь бывшего одессита закончила МИТ и сейчас преподает в Стенфорде? Какие у нее связи с "Ылитой" если папка трейдерит на сток маркете из своей квартиры в Бруклине?
Технические и инженерные вузы в особой категории и там совсем другие требования. В старых плющах есть тоже факультеты естсественных наук и инженерии, но они дают значительно меньше светил в этих сферах, чем мит, беркли или пердью. Кремниевой долине, эплам и теслам нужна не элита, им нужны инженерная мысль и новации. Они готовы пробовать всех, в т.ч. и таланты из украинских вузов, которых там тоже не мало.
Военные академии дают стратегические, возможно секретные, знания, поэтому нужны, НАВЕРНОЕ, рекомендации и поручительства.
Технические и естественные науки - это не государственные секреты, поэтому нет надобности в этой хрени.
Кому нравится ходить строем - пусть этим страдают. Остальные вполне нормально поступают и учатся.
Кстати, в НЙ есть такой каледж Барух. Его выпускники на расхват в финкомпаниях, хотя это не универ и не ЛП.
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rjkz
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Додано: Нед 23 січ, 2022 09:03
rjkz написав: akurt написав:
Ви - як завжди - помиляєтеся - а один хлопець з Волині написав:"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо таМ, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."
Я ось перечитав 2 рази абзаци 3, 4, 5 та 6 вашого тексту - суцільна маячня. Немає ні логіки, ні вектору швидкості руху, ні мети.
Я вже не кажу про абзац 7 (Булгаков би сказав "бред сумасшедшего
").
Трохи цікавого є в абзаці 6, але теж помилка: Воланд радив планувати хоча б на 1000 років наперед...
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Додано: Нед 23 січ, 2022 09:10
quote="5381209:rjkz"
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
Закінчення вузу Ліги Плюща (як і просто вузу) ще нічого не гарантує, хіба трохи підвищує шанси.
...до 100%
Работодатели со всего мира в очереди стоят и разбирают выпускников ЛП еще до выпуска. ЗП на старт ОТ 10 куе в месяц вне зависимости от страны трудоустройства.
Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?
Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.
Суть в том, что одних денег не достаточно.
Надо поступить, а уж потом платить.
А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.
Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет
====
фішка в тому, щоб "взяти планку", тре потратитися як мінімум на ТОЕFL і там ще з математики який екзамен, забув страшну абревіатуру... доступно майже як ЗНО ... майже ... всім .... дітям пересічених ... ну майже всім ... в Україні.
А ще тре так розіслати в 10 вузів конверти ... за кордон...
От дуже цікаво тут читати, як прості хлопці із Запоріжжя беруть (достатнтьо продати участок землі зарісший бур"яном) планку Ліги Плюща , яку не кожен то американець бере (але , але грошей не треба, бо буде лоан).
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Додано: Нед 23 січ, 2022 11:10
flyman написав:
Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?
Если ты умный, то есть.
Укропы идут в другой категории - иностранцы. И в США есть разные государственные программы, типа Маски, которые отбирают талантливых и отправляют на год на учебу в университеты США. Бесплатно, за счет США. Еще и стипендию платят. Но надо сначала универ в Украине закончить. Одного года там достаточно. Корочки имеют аналогичный эффект как и у выпускника полного курса. Потом надо обязательно вернуться в Украину.
Я пару лет назад смотрел количество укропов в Гарварде. Быыло порядка 20 человек.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 11:22
Libo написав:
Глупые ходят толпами, а умные и красивые стоем.
rjkz написав:
Кому нравится ходить строем - пусть этим страдают.
(с)
красивые може и строем
а умные -- невногу
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Додано: Нед 23 січ, 2022 18:07
Amethyst написав: Libo написав:
Глупые ходят толпами, а умные и красивые стоем.
rjkz написав:
Кому нравится ходить строем - пусть этим страдают.
(с)
красивые може и строем
а умные -- невногу
Слушай,майор,а ведь и среди гражданских есть нормальные.
-а чего они тогда строем не ходят?
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Додано: Нед 23 січ, 2022 18:35
Мизантрóп написав: Libo написав: rjkz написав:
Кому нравится ходить строем - пусть этим страдают.
красивые може и строем
а умные -- невногу
Слушай,майор,а ведь и среди гражданских есть нормальные.
-а чего они тогда строем не ходят?
'' Что ж вы, штатские, если такие умные строем не ходите?! "©
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Додано: Нед 23 січ, 2022 22:11
flyman написав:
quote="5381209:rjkz"
flyman написав:
Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?
Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.
Суть в том, что одних денег не достаточно.
Надо поступить, а уж потом платить.
А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.
Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет
====
фішка в тому, щоб "взяти планку", тре потратитися як мінімум на ТОЕFL і там ще з математики який екзамен, забув страшну абревіатуру... доступно майже як ЗНО ... майже ... всім .... дітям пересічених ... ну майже всім ... в Україні.
А ще тре так розіслати в 10 вузів конверти ... за кордон...
От дуже цікаво тут читати, як прості хлопці із Запоріжжя беруть (достатнтьо продати участок землі зарісший бур"яном) планку Ліги Плюща , яку не кожен то американець бере (але , але грошей не треба, бо буде лоан).
Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП.
Но требования там не для тех кто скурил учебник.
И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США.
Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет.
Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе.
Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все.
Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика.
ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали.
А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы).
Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен.
Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии
, хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии.
Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.
Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.
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