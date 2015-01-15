Додано: Нед 23 січ, 2022 22:11

flyman написав: quote="5381209:rjkz"



flyman написав: Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща? Тепер питання, які шанси дітям пересіченого із середньою з.п. по Україні згідно Держстату попасти в Лігу Плюща?



Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.

Суть в том, что одних денег не достаточно.

Надо поступить, а уж потом платить.

А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.

Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет



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фішка в тому, щоб "взяти планку", тре потратитися як мінімум на ТОЕFL і там ще з математики який екзамен, забув страшну абревіатуру... доступно майже як ЗНО ... майже ... всім .... дітям пересічених ... ну майже всім ... в Україні.



А ще тре так розіслати в 10 вузів конверти ... за кордон...



От дуже цікаво тут читати, як прості хлопці із Запоріжжя беруть (достатнтьо продати участок землі зарісший бур"яном) планку Ліги Плюща , яку не кожен то американець бере (але , але грошей не треба, бо буде лоан). quote="5381209:rjkz"Нсли про шансы, то их так-же мало как и у гражданина США.Суть в том, что одних денег не достаточно.Надо поступить, а уж потом платить.А вот с поступить - проблема. Очень высокая планка.Платить - не проблема. Сам вуз даст лон на обучение, который можно отдавать оооочень долго и никто с паяльником не придет====фішка в тому, щоб "взяти планку", тре потратитися як мінімум на ТОЕFL і там ще з математики який екзамен, забув страшну абревіатуру... доступно майже як ЗНО ... майже ... всім .... дітям пересічених ... ну майже всім ... в Україні.А ще тре так розіслати в 10 вузів конверти ... за кордон...От дуже цікаво тут читати, як прості хлопці із Запоріжжя беруть (достатнтьо продати участок землі зарісший бур"яном) планку Ліги Плюща , яку не кожен то американець бере (але , але грошей не треба, бо буде лоан).

Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП.Но требования там не для тех кто скурил учебник.И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США.Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет.Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе.Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все.Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика.ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали.А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы).Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен.Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии, хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии.Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.