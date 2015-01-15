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#<1 ... 476477478479 Додано: Нед 23 січ, 2022 22:35 rjkz написав: Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП.

Но требования там не для тех кто скурил учебник.

И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США.

Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет.

Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе.

Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все.

Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика.

ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали.

А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы).

Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен.

Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии , хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии.

Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.

Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать. Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП.Но требования там не для тех кто скурил учебник.И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США.Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет.Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе.Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все.Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика.ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали.А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы).Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен.Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии, хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии.Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.

Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень.

В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".



Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи у Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші). Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень.В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи у Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші). flyman

Повідомлень: 27826 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1376 раз. Подякували: 2408 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 січ, 2022 23:24 flyman написав: rjkz написав: Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП.

Но требования там не для тех кто скурил учебник.

И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США.

Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет.

Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе.

Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все.

Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика.

ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали.

А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы).

Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен.

Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии , хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии.

Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.

Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать. Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП.Но требования там не для тех кто скурил учебник.И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США.Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет.Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе.Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все.Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика.ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали.А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы).Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен.Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии, хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии.Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.

Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень.

В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".



Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші). Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень.В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші).



Я совсем не говорю что в Украине нет детей, способных достичь уровня, достаточного для поступления в хороший западный вуз.

Сын моего товарища поступил и закончил универ в Германии.

Семья ради этого много в чем себе отказывала, чтобы возить с окраины Киева ребенка в хорошую гимназию, оплачивала занятия на одних из лучших курсах немецкого и английского, отправляла его по разным программам в Германию для совершенствования языка. Ребенок занимал призовые места на городских олимпиадах по математике, английскому и немецкому. На данный момент он малтилингуал - равно владеет украинским, русским, английским и немецким.

Его "подготовка" началась примерно с 3-4 класса.

Сейчас он работает в Ай-ти компании в Германии. У молодого человека не было в жизни особо ничего кроме учебы и сейчас работы.

Многие его сверстники и их семьи пойдут на это?

В кризисы в семье были проблемы с покупкой продуктов, одежды. Но на учебу деньги находили, занимали у родственников.

Не только лишь все могут пройти такой путь. Я совсем не говорю что в Украине нет детей, способных достичь уровня, достаточного для поступления в хороший западный вуз.Сын моего товарища поступил и закончил универ в Германии.Семья ради этого много в чем себе отказывала, чтобы возить с окраины Киева ребенка в хорошую гимназию, оплачивала занятия на одних из лучших курсах немецкого и английского, отправляла его по разным программам в Германию для совершенствования языка. Ребенок занимал призовые места на городских олимпиадах по математике, английскому и немецкому. На данный момент он малтилингуал - равно владеет украинским, русским, английским и немецким.Его "подготовка" началась примерно с 3-4 класса.Сейчас он работает в Ай-ти компании в Германии. У молодого человека не было в жизни особо ничего кроме учебы и сейчас работы.Многие его сверстники и их семьи пойдут на это?В кризисы в семье были проблемы с покупкой продуктов, одежды. Но на учебу деньги находили, занимали у родственников.Не только лишь все могут пройти такой путь. rjkz

Повідомлень: 12695 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6564 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 476477478479 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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