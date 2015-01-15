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rjkz написав:Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП. Но требования там не для тех кто скурил учебник. И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США. Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет. Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе. Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все. Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика. ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали. А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы). Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен. Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии , хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии. Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ. Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.
Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень. В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".
Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи у Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші).
rjkz написав:Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП. Но требования там не для тех кто скурил учебник. И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США. Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет. Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе. Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все. Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика. ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали. А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы). Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен. Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии , хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии. Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ. Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.
Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень. В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".
Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші).
Я совсем не говорю что в Украине нет детей, способных достичь уровня, достаточного для поступления в хороший западный вуз. Сын моего товарища поступил и закончил универ в Германии. Семья ради этого много в чем себе отказывала, чтобы возить с окраины Киева ребенка в хорошую гимназию, оплачивала занятия на одних из лучших курсах немецкого и английского, отправляла его по разным программам в Германию для совершенствования языка. Ребенок занимал призовые места на городских олимпиадах по математике, английскому и немецкому. На данный момент он малтилингуал - равно владеет украинским, русским, английским и немецким. Его "подготовка" началась примерно с 3-4 класса. Сейчас он работает в Ай-ти компании в Германии. У молодого человека не было в жизни особо ничего кроме учебы и сейчас работы. Многие его сверстники и их семьи пойдут на это? В кризисы в семье были проблемы с покупкой продуктов, одежды. Но на учебу деньги находили, занимали у родственников. Не только лишь все могут пройти такой путь.
rjkz написав:Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП. Но требования там не для тех кто скурил учебник. И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США. Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет. Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе. Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все. Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика. ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали. А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы). Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен. Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии , хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии. Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ. Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.
Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень. В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".
Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші).
Я совсем не говорю что в Украине нет детей, способных достичь уровня, достаточного для поступления в хороший западный вуз. Сын моего товарища поступил и закончил универ в Германии. Семья ради этого много в чем себе отказывала, чтобы возить с окраины Киева ребенка в хорошую гимназию, оплачивала занятия на одних из лучших курсах немецкого и английского, отправляла его по разным программам в Германию для совершенствования языка. Ребенок занимал призовые места на городских олимпиадах по математике, английскому и немецкому. На данный момент он малтилингуал - равно владеет украинским, русским, английским и немецким. Его "подготовка" началась примерно с 3-4 класса. Сейчас он работает в Ай-ти компании в Германии. У молодого человека не было в жизни особо ничего кроме учебы и сейчас работы. Многие его сверстники и их семьи пойдут на это? В кризисы в семье были проблемы с покупкой продуктов, одежды. Но на учебу деньги находили, занимали у родственников. Не только лишь все могут пройти такой путь.
Щоб працювати в ІТ в Німеччинні, чи варто було так страдати? Ще якось в ІТ в США можна зрозуміти. Можна працювати на "ІТ в Німеччині" з України, як і на "ІТ в США".
Ты зациклен и мыслишь нерационально. Я уже задавал этот вопрос: Если ты стал долларовым миллионером, зачем тебе надо перебираться в другую страну? Позажигать, погулять, развеяться? Тогда можно сесть в самолет и через несколько часов ты там. Надоело - сел и вернулся домой. Или у тебя дома нет и тебе неведомо это чувство?
rjkz написав:Я не говорю, что "хлопци из Запорижжя" не в состоянии поступить в ЛП. Но требования там не для тех кто скурил учебник. И мне показалось, что в вашем посте есть намек на невысокое качество школьного образования в США. Уверяю, это совсем не так. Ребенка никто не принуждает учиться, но вот сама программа...в первый класс идут дели после прикей, уже умея читать, считать и писать. Прикей - это типа нулевого класса, в него идут в 5 лет. Элементы алгебры начинаются в 3-м классе, строят графики и диаграммы, работают с массивами. Я когда учился, если не ошибаюсь, это начиналось в 5 классе. Да, всякой второстепенной х=ни дают мало. И не всем все. Чем дальше, тем ребенку дают понятие о науках и он может определиться - что ему надо, а что нет. Тем, кто выбрал точные науки, не будут слишком глубоко грузить гуманитарными и наоборот. Для всех - математика. ВОт мне в школе биологию и зоологию для нахрена-то преподавали. А я самостоятельно сверх школьной программы алгеброй, физикой и химией занимался (были в разных журналах в конце задания для поступающих в вузы). Кому-то наоброт все надо. Нахрена всех уравнивать, давая единый уровень знаний будущему водителю маршрутки, воспитательнице детского сада, военному, микробиологу, прорабу и академику? Для кого-то это будут с трудом давшиеся ненужные знания, а для кого-то упущенная возможность получить более глубокие знания по интересующим предметам. Вот в школьном (далеко не идеальном) образовании США этот момент хоть как-то учтен. Да, выпускник школы может быть отличным финансистом, но не знать как происходит фотосинтез у крестоцветных (это все слова, что я помню из школьной биологии , хотя я занимал призовые места по олимпиадам по физике и алгебре) и наоброт, будущий фермер не очень будет осведомлен в астрономии. Это просто другая система образования, но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ. Кстати, в США немного другие стандарты в математике. Мелочные различия, но их надо знать.
Ніяк не про "качество школьного образования в США" і його рівень. В контексті теми гілки більше про "хлопци из Запорижжя", які долають планку Лігу Плюща. От мені просто цікаво. От я з третього разу подолав планку Київської школи економіки (KSE) і вчився в одному класі в тій школі "економістів-самокатчиків" з тими, хто "планку Ліги Плюща подолав".
Тому мені цікаво портерт "хлопців із Запоріжжя" (чи дівчат) який намалює акурт, чи хто інший та порівняти той портрет із тим що я бачив "внатурє" (там не просто лутші із лутших, а лутші із лутшіх-лутших, на всю Україну таких може назбирається 10 чоловік за один академічний рік, і там не такі вже прості хлопці-дівчата з села, яким щоб подати документи Лігу Плюща не вистачало лише продати ділянку заросшу бур"яном, а більш схоже на "но если ребенок или его родители, заранее определили его будущую профессию и планомерно сначала выбрали хорошую миддл скул, потом в хайскул сделали упор на профильные предметы, занимались с тьюторами, то, при должном усердии, ребенок поступает в хороший каледж и/или универ.", тільки з переносом в наші реалії: ліцей, репетитори, університет ... а це немалі гроші).
Я совсем не говорю что в Украине нет детей, способных достичь уровня, достаточного для поступления в хороший западный вуз. Сын моего товарища поступил и закончил универ в Германии. Семья ради этого много в чем себе отказывала, чтобы возить с окраины Киева ребенка в хорошую гимназию, оплачивала занятия на одних из лучших курсах немецкого и английского, отправляла его по разным программам в Германию для совершенствования языка. Ребенок занимал призовые места на городских олимпиадах по математике, английскому и немецкому. На данный момент он малтилингуал - равно владеет украинским, русским, английским и немецким. Его "подготовка" началась примерно с 3-4 класса. Сейчас он работает в Ай-ти компании в Германии. У молодого человека не было в жизни особо ничего кроме учебы и сейчас работы. Многие его сверстники и их семьи пойдут на это? В кризисы в семье были проблемы с покупкой продуктов, одежды. Но на учебу деньги находили, занимали у родственников. Не только лишь все могут пройти такой путь.
Не знаю, за такие жертвы он должен был в что то очень крутое поступать и оканчивать. Может это давно было. Мой сын закончил обычную школу Киева (последний год он лайн курсы по математике для зно, школьной программы немного не хватило). 10-11 класс репетитор средней руки (молоденькая девочка) по немецкому. Английский стартовый дала школа и нормально выучил сам, играя и программируя в игры с иностранцами. Школа недалеко от дома, В еде себе не отказывали, хз куда далеко его не возили для получения эксклюзивных знаний В итоге поступил в Германию, в престижный по их меркам вуз на ит. Знает украинский, английский, немецкий и руский, подрабатывает фрилансом. Учится на первом курсе правда ещё. Раньше хотел свою квартиру в Киеве, сейчас уже думает а нужна ли ему она, если можно работать откуда угодно . Сказал главное чтоб общество нормальное вокру было