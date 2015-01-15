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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:24

  flyman написав:В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.
Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)

Всім читати та керуватися в житті - а то пнуться там до чогось, стараються, працюють, мінімізірують податки...
Все просто: "біля 500К грн з депозитів", "хата в селі" (електрику, правда, обрізали на минулому тижні), раз на місяць - поїхати в Київ купити пару кіло яблук.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:хто писав, що міє про мільйон?
тут якщо і мріють, то про фінансову незалежність та ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E.)

В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.

Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)
одна проблема рост цен, чтоб так жить как я жил на 150уе в 2000м сейчас нужно 500-600уе. Так что ваш пассивный доход 125уе через 5 лет даже на еду не хватит (ибо и сейчас это почти впритык).

Дальше, на моменте отец проходит серьезное лечение... ~20к в месяц, у него таких денег нет, оплачиваю я. Вы их в какую статью расходов включили бы? или помощь близким в пакете 125уе не предусмотрена? А бывают ещё дтп, пожары, наводнения, суды, адвокаты и всё такое прочее. Ремонт надо каждые 7 лет обновлять, минимум 10куе. Авто съедает 800-1,5куе в год.

Нужен запас живых денег минимум 100куе на человека. А в условиях растущих цен добавляйте в неё ещё по 10куе в год. То есть только чтобы догнать инфляцию необходимо зарабатывать ~800уе в месяц из которых не тратить ни цента.

Из депозитов трудно выскочить без потерь, например во время девальвации, а значит получая 125уе вы рискуете свои 14куе превратить в 5куе. Пипец Выгодно. Вы ж вроде тоже попали в дельте... нельзя ж 2й раз на те же грабли.

В общем ходил я в тот "пассивный доход" и получал с него 15к в месяц, пока не упали ставки. Фигня это всё.

Доход не должен зависеть от ставок на депозиты/овгз, курса доллара, политической ситуации, температуры воздуха, цены на э/энергию. Иначе вас обманут, как обманули вкладчиков сберкассы и много кого ещё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:11

  flyman написав:а хто писав, що міє про мільйон?
тут якщо і мріють, то про фінансову незалежність та ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E.)

В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.

Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)

як то кажуть - готуйте ваші гривночкі)))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:41

В связи с демографическими и экономическими проблемами, правительство Германии хочет привлекать 400 тыс. "заробитчан" ежегодно.
"Мы можем решить проблему старения рабочей силы только с помощью современной иммиграционной политики. Мы должны как можно быстрее достичь отметки в 400 тыс. квалифицированных рабочих из-за рубежа", - сказал Дюрр.
Также в Германии планируют реализовать систему баллов для специалистов из стран, не входящих в состав ЕС. Чтобы сделать условия работы в стране максимально привлекательными, власти Германии планируют увеличить минимальную ставку заработной платы до 12 евро в час - это 382 грн.
Согласно данным Немецкого экономического института, рабочая сила в Германии сократится более чем на 300 тыс человек в 2022 году. Обусловлено это тем, что на пенсию выходит больше работников, чем на рынок труда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:06

  vitaliian написав:
В связи с демографическими и экономическими проблемами, правительство Германии хочет привлекать 400 тыс. "заробитчан" ежегодно.
"Мы можем решить проблему старения рабочей силы только с помощью современной иммиграционной политики. Мы должны как можно быстрее достичь отметки в 400 тыс. квалифицированных рабочих из-за рубежа", - сказал Дюрр.
Также в Германии планируют реализовать систему баллов для специалистов из стран, не входящих в состав ЕС. Чтобы сделать условия работы в стране максимально привлекательными, власти Германии планируют увеличить минимальную ставку заработной платы до 12 евро в час - это 382 грн.
Согласно данным Немецкого экономического института, рабочая сила в Германии сократится более чем на 300 тыс человек в 2022 году. Обусловлено это тем, что на пенсию выходит больше работников, чем на рынок труда.

Хай ці чмошні ганси встру..ся...

нефіг туди їхати...

найгидкіша нація - завжди кидала неньку, і не поважала українців...
кацапьґ їм браття - хай ті піднімають гансову економіку і платять їм пенсії!!! :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:19

  change_pm написав:
  vitaliian написав:
В связи с демографическими и экономическими проблемами, правительство Германии хочет привлекать 400 тыс. "заробитчан" ежегодно.
"Мы можем решить проблему старения рабочей силы только с помощью современной иммиграционной политики. Мы должны как можно быстрее достичь отметки в 400 тыс. квалифицированных рабочих из-за рубежа", - сказал Дюрр.
Также в Германии планируют реализовать систему баллов для специалистов из стран, не входящих в состав ЕС. Чтобы сделать условия работы в стране максимально привлекательными, власти Германии планируют увеличить минимальную ставку заработной платы до 12 евро в час - это 382 грн.
Согласно данным Немецкого экономического института, рабочая сила в Германии сократится более чем на 300 тыс человек в 2022 году. Обусловлено это тем, что на пенсию выходит больше работников, чем на рынок труда.

Хай ці чмошні ганси встру..ся...

нефіг туди їхати...

найгидкіша нація - завжди кидала неньку, і не поважала українців...
кацапьґ їм браття - хай ті піднімають гансову економіку і платять їм пенсії!!! :twisted:


Вони самі собі каку зроблять. Замість своїх розмножувати вони назбирають інших рас, котрі не інтегруються. І робити мало будуть, покі економіка може платити допомогу не будуть нічого робити, а коли економіка не потягне будуть погроми. А інша частина будуть пісні під гармошку співати. А ганси з занепокоєнням будуть з вікон дивитися покі не зникнуть
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:47

  PUnder написав:
  change_pm написав:
  vitaliian написав:

Хай ці чмошні ганси встру..ся...

нефіг туди їхати...

найгидкіша нація - завжди кидала неньку, і не поважала українців...
кацапьґ їм браття - хай ті піднімають гансову економіку і платять їм пенсії!!! :twisted:


Вони самі собі каку зроблять. Замість своїх розмножувати вони назбирають інших рас, котрі не інтегруються. І робити мало будуть, покі економіка може платити допомогу не будуть нічого робити, а коли економіка не потягне будуть погроми. А інша частина будуть пісні під гармошку співати. А ганси з занепокоєнням будуть з вікон дивитися покі не зникнуть

1. Поляки дуже їх не люблять, +- як русню
2. Власний досвід роботи на німців: задовбують кожною деталлю. З UK набагато більше сподобалося співпрацювати з клієнтами.
3. Колись думав попасти в ФРН, але брали лише німців і євреїв і біженців з Африки, Азії (українців не брали) ... от хай працюють за 12 євро в годину.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:51

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  flyman написав:хто писав, що міє про мільйон?
тут якщо і мріють, то про фінансову незалежність та ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E.)

В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.

Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)
одна проблема рост цен, чтоб так жить как я жил на 150уе в 2000м сейчас нужно 500-600уе. Так что ваш пассивный доход 125уе через 5 лет даже на еду не хватит (ибо и сейчас это почти впритык).

Дальше, на моменте отец проходит серьезное лечение... ~20к в месяц, у него таких денег нет, оплачиваю я. Вы их в какую статью расходов включили бы? или помощь близким в пакете 125уе не предусмотрена? А бывают ещё дтп, пожары, наводнения, суды, адвокаты и всё такое прочее. Ремонт надо каждые 7 лет обновлять, минимум 10куе. Авто съедает 800-1,5куе в год.

Нужен запас живых денег минимум 100куе на человека. А в условиях растущих цен добавляйте в неё ещё по 10куе в год. То есть только чтобы догнать инфляцию необходимо зарабатывать ~800уе в месяц из которых не тратить ни цента.

Из депозитов трудно выскочить без потерь, например во время девальвации, а значит получая 125уе вы рискуете свои 14куе превратить в 5куе. Пипец Выгодно. Вы ж вроде тоже попали в дельте... нельзя ж 2й раз на те же грабли.

В общем ходил я в тот "пассивный доход" и получал с него 15к в месяц, пока не упали ставки. Фигня это всё.

Доход не должен зависеть от ставок на депозиты/овгз, курса доллара, политической ситуации, температуры воздуха, цены на э/энергию. Иначе вас обманут, как обманули вкладчиков сберкассы и много кого ещё.

А що, такий дохід, взагалі, буває? :D
Всюди є ризики - просто, десь менше, десь - більше... Але ризики є всюди!
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