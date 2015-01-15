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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 479480481482>
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:36

flyman я же привел четкий кейс надо лечить близкого родственника, цена вопроса - 5куе, лечить или пусть умирает? Сколько надо иметь денег в запасе чтобы лечить родителей, себя, жить на %, обновлять гардероб и ремонт, иногда ездить на отдых. Никак не 400 кило гривен. ПРи этом чтобы инфляция не съедала сбережения. Вам намекают на самообман, а вы упираетесь. ПО моим подсчётам минимум 100куе - цена средней киевской квартиры, не так много, имея такие деньги, квартиру и голову можно попытаться не работать.

Ваши 400к гривен превратятся в тыкву при первом же серьезном кризисе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:04

  flyman написав:а хто писав, що міє про мільйон?
тут якщо і мріють, то про фінансову незалежність та ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E.)

В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.

Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)


У каждого свои собственные представления о том, сколько им хватит для полного счастья, и суммы могут сильно отличаться.
Я о другом.
Я о том, что ты проповедуешь, что если у чела вдруг появится лимон, то ему надо срочно валить из Украины и его жизнь за бугром с этим лимоном станет намного счастливее и красивее, чем дома. Прям Рио-де-Жанейро и белые штаны. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:14

Омерігосівський ринок валиться!!! Як же ж чудова!!!

Чекаємо його складання в 2 рази :mrgreen:

зи. а це тіко гінвештури осязали тейперинг + ставку...
що буде, коли почнеться той вань наса, стлашна явити)))

ззи. цікова слухати наразі інвештурив, які весь 21 рік хвалились здобутками і Жорік всіх викупить )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:35

  change_pm написав:Омерігосівський ринок валиться!!! Як же ж чудова!!!

Чекаємо його складання в 2 рази :mrgreen:

зи. а це тіко гінвештури осязали тейперинг + ставку...
що буде, коли почнеться той вань наса, стлашна явити)))

ззи. цікова слухати наразі інвештурив, які весь 21 рік хвалились здобутками і Жорік всіх викупить )))


Всё будет хорошо. Я тебе это обещаю. Сохраняем спокойствие и сегодня-завтра докупаемся. В среду вечером начинается рост. Покупаем тумбочки большего размера - в старые не влезет. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:37

  Libo написав:
  change_pm написав:Омерігосівський ринок валиться!!! Як же ж чудова!!!

Чекаємо його складання в 2 рази :mrgreen:

зи. а це тіко гінвештури осязали тейперинг + ставку...
що буде, коли почнеться той вань наса, стлашна явити)))

ззи. цікова слухати наразі інвештурив, які весь 21 рік хвалились здобутками і Жорік всіх викупить )))


Всё будет хорошо. Я тебе это обещаю. Сохраняем спокойствие и сегодня-завтра докупаемся. В среду вечером начинается рост. Покупаем тумбочки большего размера - в старые не влезет. :lol: :lol: :lol:

ok, noted))) and saved...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:08

  Libo написав:
  change_pm написав:Омерігосівський ринок валиться!!! Як же ж чудова!!!

Чекаємо його складання в 2 рази :mrgreen:

зи. а це тіко гінвештури осязали тейперинг + ставку...
що буде, коли почнеться той вань наса, стлашна явити)))

ззи. цікова слухати наразі інвештурив, які весь 21 рік хвалились здобутками і Жорік всіх викупить )))


Всё будет хорошо. Я тебе это обещаю. Сохраняем спокойствие и сегодня-завтра докупаемся. В среду вечером начинается рост. Покупаем тумбочки большего размера - в старые не влезет. :lol: :lol: :lol:

Пиши в 23 години чьо купив за сьогодні)))

а чьо, такий бай зе діп опортуніті...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:17

  change_pm написав:Пиши в 23 години чьо купив за сьогодні)))

а чьо, такий бай зе діп опортуніті...


Пока думаю и выбираю, глаза аж разбегаются и слюна ручьем ... :lol:
Это не первый мой кризис. Знаю как действовать. 8) Главное в танке - это бздеть. Тебе тоже удачи. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:25

  vitaliian написав:flyman я же привел четкий кейс надо лечить близкого родственника, цена вопроса - 5куе, лечить или пусть умирает? Сколько надо иметь денег в запасе чтобы лечить родителей, себя, жить на %, обновлять гардероб и ремонт, иногда ездить на отдых. Никак не 400 кило гривен. ПРи этом чтобы инфляция не съедала сбережения. Вам намекают на самообман, а вы упираетесь. ПО моим подсчётам минимум 100куе - цена средней киевской квартиры, не так много, имея такие деньги, квартиру и голову можно попытаться не работать.

Ваши 400к гривен превратятся в тыкву при первом же серьезном кризисе.

ти висмоктуєш форс-мажор із пальця, і починаєш його обсмоктувати
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Libo написав:Главное в танке - это бздеть.
и всем вместе газовать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:28

  Libo написав:
  flyman написав:а хто писав, що міє про мільйон?
тут якщо і мріють, то про фінансову незалежність та ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E.)

В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.

Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)


У каждого свои собственные представления о том, сколько им хватит для полного счастья, и суммы могут сильно отличаться.
Я о другом.
Я о том, что ты проповедуешь, что если у чела вдруг появится лимон, то ему надо срочно валить из Украины и его жизнь за бугром с этим лимоном станет намного счастливее и красивее, чем дома. Прям Рио-де-Жанейро и белые штаны. :lol: :lol: :lol:

навіть не лімон $, а якщо появляється більше 100КУе активів, думати про диверсифікацію: напр. друге громадянство в ЄС, чи ВНЖ і т.п.
Якось було би стрьомно тримати лям зелені (чи еквіваленту в нерухомості чи інших активах) на території на якій за 100 років відбулося дві світових війни, революція, громадянська, голодомор, розвал РІ, СРСР і тепер ще анексія АРК і сепаратисткі республіки.
flyman
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  #<1 ... 479480481482>
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