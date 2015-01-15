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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484>
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:36

  rjkz написав:Одно то, что Вы дали правильный вектор своему сыну, достойно наивысшей оценки.


Я неоднократно уже тут говорил, что задать ребенку вектор релокейтиться в США - это далеко не равносильно задать ребенку вектор быть счастливым.
Часто встречал там бывших наших родителей, которые о таком векторе горько сожалели, если их ребенок не находил там своего счастья. Номинальный размер з/п в долларах США далеко не гарантия счастья твоего ребенка.

Мне страх не нравится,
Что ты свалил,
Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,
То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала.

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в нью-йоркский омут.



:( :( :(
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:49

так живе мільнонерша, доларова, в США

  akurt написав:
  flyman написав:В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.
Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)

Всім читати та керуватися в житті - а то пнуться там до чогось, стараються, працюють, мінімізірують податки...
Все просто: "біля 500К грн з депозитів", "хата в селі" (електрику, правда, обрізали на минулому тижні), раз на місяць - поїхати в Київ купити пару кіло яблук.

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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:53

  flyman написав:
ти висмоктуєш форс-мажор із пальця, і починаєш його обсмоктувати

Из пальца. Ты кажется говорил что ради овгз слился по 27,50 сегодня на прием 28,60 из твоих 11% годовых инфляция сожрала 4% меньше чем за месяц. Вернется курс к 27,5 или нет хз

Накидай в Эксель табличку в которой инфляция съедает 15% - 20% в год а ты получаешь 11% проффита, воочию увидишь надолго ли тебе твоих денег хватит.

Если с недвижимостью есть шансы что при девале она тоже подорожает (в гривнах конечно), при этом принося те же 11-13% годовых (я приводил расчеты по конкретным объектам), то ни с овгз ни с депозитами никакой "индексации" не предусмотрено. Хоть курс будет 30 или 60.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:
ти висмоктуєш форс-мажор із пальця, і починаєш його обсмоктувати

Из пальца. Ты кажется говорил что ради овгз слился по 27,50 сегодня на прием 28,60 из твоих 11% годовых инфляция сожрала 4% меньше чем за месяц. Накидал в Эксель табличку в которой инфляция съедает 15% 20% в год а ты получаешь 11% проффита, воочию увидишь надолго ли тебе твоих денег хватит.

Если с недвижимостью хотя бы есть шанс что она тоже подорожает (в гривнах), при этом принося те же 11-13% чистыми (я приводил расчеты по конкретным объектам) то ни с овгз ни с депозитами никакой индексации не предусмотрено. Хоть курс 30 хоть 60. Получил купон и вали.

27.71
диверсифікація
1.1.21 28.27
24.1.22 28.37
підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і гривні
а те що в ОВДП пішло, порахуєм через рік
Хіхі.

там на валютній гілці є піпсовщики, які заради 1000 грн ганяють 10 штуцерів баксів через банки, тобі до них з підколками

і ще, ти в чому інфляцію рахуєш, а дохід? в тебе там каша
інфляція долрада, дохід в доларах
інфляція в грн, дохід в грн.
А тебе інфляція (до того ж не вірна) в грн., дохід збираєшся рахувати в доларах (кур ти вже вирахував на рік вперед)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 січ, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь?

я купив по 26.25, і що?
продам ще дорожче, і що?
думаєш ти самий умний?

ладно, устав я реагувати на твої вброси, арівідерче

з.і.
виклади квитанції, інакше балабло
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 січ, 2022 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:08

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь?

я купив по 26.25, і що?
продам ще дорожче, і що?
думаєш ти самий умний?

Тогда нафиг тебе овгз ? Если ты самый умный, только логики в твоих действиях нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:08

  vitaliian написав:Тогда нафиг тебе овгз ? Если ты самый умный

дякую, я не знав
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:09

  flyman написав:
  vitaliian написав:Тогда нафиг тебе овгз ? Если ты самый умный

дякую, я не знав

Шо и требовалось доказать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.


Чего заработали? Гривен? И толку?
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