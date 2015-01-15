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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:35

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.


Чего заработали? Гривен? И толку?

ніхто не заробив, це так, мислі заднім числом, "такий умний як моя жінка потім"
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:38

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.


Чего заработали? Гривен? И толку?

У вас есть инструменты которые приносят 8,5% за несколько месяцев в долларах? Делитесь, не стесняйтесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Чего заработали? Гривен? И толку?

У вас есть инструменты которые приносят 8,5% за несколько месяцев в долларах? Делитесь, не стесняйтесь.

Так к чему ваш пример то? Кто что заработал?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41

  flyman написав:
  akurt написав:
  flyman написав:В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.
Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)

Всім читати та керуватися в житті - а то пнуться там до чогось, стараються, працюють, мінімізірують податки...
Все просто: "біля 500К грн з депозитів", "хата в селі" (електрику, правда, обрізали на минулому тижні), раз на місяць - поїхати в Київ купити пару кіло яблук.


Жалько что лібо відосики не пише))) боїться спалити свою ольгінську кантору)))

А так би ми побачили як живе мильйонер, філантроп, і проста харошій жітєль ФК 2..
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:43

Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
vitaliian
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