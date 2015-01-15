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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:35
Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав:
підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.
Чего заработали? Гривен? И толку?
ніхто не заробив, це так, мислі заднім числом, "такий умний як моя жінка потім"
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:38
Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав:
підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.
Чего заработали? Гривен? И толку?
У вас есть инструменты которые приносят 8,5% за несколько месяцев в долларах? Делитесь, не стесняйтесь.
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vitaliian
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41
vitaliian написав: Faceless написав:
vitaliian написав:Чего заработали? Гривен? И толку?
У вас есть инструменты которые приносят 8,5% за несколько месяцев в долларах? Делитесь, не стесняйтесь.
Так к чему ваш пример то? Кто что заработал?
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Faceless
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41
flyman написав: akurt написав: flyman написав:
В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.
Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)
Всім читати та керуватися в житті - а то пнуться там до чогось, стараються, працюють, мінімізірують податки...
Все просто: "біля 500К грн з депозитів
", "хата в селі" (електрику, правда, обрізали на минулому тижні), раз на місяць - поїхати в Київ купити пару кіло яблук.
Жалько что лібо відосики не пише))) боїться спалити свою ольгінську кантору)))
А так би ми побачили як живе мильйонер, філантроп, і проста харошій жітєль ФК 2..
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:43
Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
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vitaliian
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:09
vitaliian написав:Faceless
Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.
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flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:20
flyman написав: vitaliian написав:Faceless
Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.
Кстати нет, прикол в другом, в овгз вы 12 месяцев в гривне, а на курсовых качелях 6-8. Это математически в 1,5-2 раза снижает риски попасть на девальвацию когда сидишь в гривне в ожидании дна. Или входить в овгз на разные периоды частями, но сути это не меняет. Какая то часть все равно рискует попасть по девальвацию.
Пика и дна не знает никто, у меня есть точки слива/откупа. Между ними 1,5 грн, на все деньги мира я не претендую. Если кто то сольеться дороже или откупиться дешевле, искренне поздравлю.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:27
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:Faceless
Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.
Кстати нет, прикол в другом, в овгз вы 12 месяцев в гривне, а на курсовых качелях 6-8. Это математически в 1,5-2 раза снижает риски попасть на девальвацию когда сидишь в гривне в ожидании дна. Или входить в овгз на разные периоды частями, но сути это не меняет. Какая то часть все равно рискует попасть по девальвацию.
Пика и дна не знает никто, у меня есть точки слива/откупа. Между ними 1,5 грн, на все деньги мира я не претендую. Если кто то сольеться дороже или откупиться дешевле, искренне поздравлю.
ну ти дивний.
хто сидить на всі гроші світу в гривні,
хіба віталіан і чекає момент відкупу Па26.5
а потім розказує через пів року, як він відкупився на дні та злив на піку,
декого нагадує із Анталії, хто ніколи не помиляється,
може ви подружитеся?
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flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:39
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:Faceless
Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.
Кстати нет, прикол в другом, в овгз вы 12 месяцев в гривне, а на курсовых качелях 6-8. Это математически в 1,5-2 раза снижает риски попасть на девальвацию когда сидишь в гривне в ожидании дна. Или входить в овгз на разные периоды частями, но сути это не меняет. Какая то часть все равно рискует попасть по девальвацию.
Пика и дна не знает никто, у меня есть точки слива/откупа. Между ними 1,5 грн, на все деньги мира я не претендую. Если кто то сольеться дороже или откупиться дешевле, искренне поздравлю.
А ще можна в лотерею грати, ні?
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:45
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...
В среднем $4 тыщи в месяц. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной.
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