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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482483484485>
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:35

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.


Чего заработали? Гривен? И толку?

ніхто не заробив, це так, мислі заднім числом, "такий умний як моя жінка потім"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:38

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  flyman написав:підрахуя сам скільки заробили тримачі $ за рік і
например кто купил осенью 2021 па 26,30 сегодня мог продать па 28,60. Посчитаешь сам или помочь? 8,5% и не за год а за несколько месяцев.


Чего заработали? Гривен? И толку?

У вас есть инструменты которые приносят 8,5% за несколько месяцев в долларах? Делитесь, не стесняйтесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Чего заработали? Гривен? И толку?

У вас есть инструменты которые приносят 8,5% за несколько месяцев в долларах? Делитесь, не стесняйтесь.

Так к чему ваш пример то? Кто что заработал?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41

  flyman написав:
  akurt написав:
  flyman написав:В Україні можна вийти на неї маючи пасивний дохід $125 на особу біля 500К грн з депозитів, або 400К в ОВДП.
Для сім"ї з 2х осіб 800К грн., з 3х осіб, 1.2М грн, для 4х осіб 1.6М. і т.д. (за умови що є власне житло, напр. хата в селі)

Всім читати та керуватися в житті - а то пнуться там до чогось, стараються, працюють, мінімізірують податки...
Все просто: "біля 500К грн з депозитів", "хата в селі" (електрику, правда, обрізали на минулому тижні), раз на місяць - поїхати в Київ купити пару кіло яблук.


Жалько что лібо відосики не пише))) боїться спалити свою ольгінську кантору)))

А так би ми побачили як живе мильйонер, філантроп, і проста харошій жітєль ФК 2..
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:43

Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:09

  vitaliian написав:Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.

да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:20

  flyman написав:
  vitaliian написав:Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.

да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.

Кстати нет, прикол в другом, в овгз вы 12 месяцев в гривне, а на курсовых качелях 6-8. Это математически в 1,5-2 раза снижает риски попасть на девальвацию когда сидишь в гривне в ожидании дна. Или входить в овгз на разные периоды частями, но сути это не меняет. Какая то часть все равно рискует попасть по девальвацию.

Пика и дна не знает никто, у меня есть точки слива/откупа. Между ними 1,5 грн, на все деньги мира я не претендую. Если кто то сольеться дороже или откупиться дешевле, искренне поздравлю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.

да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.

Кстати нет, прикол в другом, в овгз вы 12 месяцев в гривне, а на курсовых качелях 6-8. Это математически в 1,5-2 раза снижает риски попасть на девальвацию когда сидишь в гривне в ожидании дна. Или входить в овгз на разные периоды частями, но сути это не меняет. Какая то часть все равно рискует попасть по девальвацию.

Пика и дна не знает никто, у меня есть точки слива/откупа. Между ними 1,5 грн, на все деньги мира я не претендую. Если кто то сольеться дороже или откупиться дешевле, искренне поздравлю.

ну ти дивний.
хто сидить на всі гроші світу в гривні,
хіба віталіан і чекає момент відкупу Па26.5
а потім розказує через пів року, як він відкупився на дні та злив на піку,
декого нагадує із Анталії, хто ніколи не помиляється,
може ви подружитеся?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:39

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Faceless Этим примером попытался объяснить флаю почему овгз 11% годовых не выгодный инструмент.

да я поняв, тримати гривню налічкою від зими 21 до осені 21 щоб купити долар на дні по 26.5 і потім продати налічний долар по 28.5 і отримати 8.5% за два місяці.
Це успіх.
Головне взнати заднім числом дати дна і вершини.

Кстати нет, прикол в другом, в овгз вы 12 месяцев в гривне, а на курсовых качелях 6-8. Это математически в 1,5-2 раза снижает риски попасть на девальвацию когда сидишь в гривне в ожидании дна. Или входить в овгз на разные периоды частями, но сути это не меняет. Какая то часть все равно рискует попасть по девальвацию.

Пика и дна не знает никто, у меня есть точки слива/откупа. Между ними 1,5 грн, на все деньги мира я не претендую. Если кто то сольеться дороже или откупиться дешевле, искренне поздравлю.

А ще можна в лотерею грати, ні?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:45

  change_pm написав:зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.

ззи. мені не цікаво (((


Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...
В среднем $4 тыщи в месяц. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата. :oops:

ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной. :?
Libo
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