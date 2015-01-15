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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:55
Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...
В среднем $4 тыщи в месяц. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной.
давай відос, із закупами в Коско на 1 штуцер в тиждень
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flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:56
Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...В среднем $4 тыщи в месяц
. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной
.
Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
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change_pm
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:02
change_pm написав: Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...В среднем $4 тыщи в месяц
. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной
.
Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
в мене така сама проблема (жінка має свій бюджет), цього місяця не знаю як витратити 4К2 грн. (підняв бюджет на цей рік $150 в місяць, інфляція жжжж), з яких 1К це комуналка на нові кавалірки що під ремонтом (ремонт це окрема тема, так як і ОВДП, тільки по іншому, бо інвестиції), може на май будуть готові лялі під ключ - заходь і живи, а там і короної кінець
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 24 січ, 2022 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:08
change_pm написав:
Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
Самое интересное, что в Киеве тоже так получается.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:53
flyman написав:
давай відос, із закупами в Коско на 1 штуцер в тиждень
В костко покупаю только баранью ногу ...
Я ж не только в магазине трачу. Ем в кафе и ресторанах, хожу на кофе, в театры, подбухнуть, на бд.
И посчитай только обязательные расходы каждый месяц:
$100 страховка на машину;
$150 телефон и интернет;
$200 ТВ;
$200 жэк;
$200 комуналка;
$200 на бензин.
Вот с твоих "на жизнь" четырех тыщ и осталось на х.
без соли.
А еще кроме этих расходов есть еще по кредиту за машину и моргидж, но к расходам на жизнь я их не отношу. Равно как и на налоги, и на медицинскую страховку, и доплату за медицину.
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