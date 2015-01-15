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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:55
Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...
В среднем $4 тыщи в месяц. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной.
давай відос, із закупами в Коско на 1 штуцер в тиждень
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flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:56
Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...В среднем $4 тыщи в месяц
. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной
.
Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
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change_pm
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:02
change_pm написав: Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...В среднем $4 тыщи в месяц
. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной
.
Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
в мене така сама проблема (жінка має свій бюджет), цього місяця не знаю як витратити 4К2 грн. (підняв бюджет на цей рік $150 в місяць, інфляція жжжж), з яких 1К це комуналка на нові кавалірки що під ремонтом (ремонт це окрема тема, так як і ОВДП, тільки по іншому, бо інвестиції), може на май будуть готові лялі під ключ - заходь і живи, а там і короної кінець
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 24 січ, 2022 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:08
change_pm написав:
Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
Самое интересное, что в Киеве тоже так получается.
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Libo
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:53
flyman написав:
давай відос, із закупами в Коско на 1 штуцер в тиждень
В костко покупаю только баранью ногу ...
Я ж не только в магазине трачу. Ем в кафе и ресторанах, хожу на кофе, в театры, подбухнуть, на бд.
И посчитай только обязательные расходы каждый месяц:
$100 страховка на машину;
$150 телефон и интернет;
$200 ТВ;
$200 жэк;
$200 комуналка;
$200 на бензин.
Вот с твоих "на жизнь" четырех тыщ и осталось на х.
без соли.
А еще кроме этих расходов есть еще по кредиту за машину и моргидж, но к расходам на жизнь я их не отношу. Равно как и на налоги, и на медицинскую страховку, и доплату за медицину.
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Libo
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Додано: Вів 25 січ, 2022 02:29
change_pm написав: Libo написав:
change_pm написав:
зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.
ззи. мені не цікаво (((
Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...
В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...В среднем $4 тыщи в месяц
. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.
ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной
.
Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((
Это он про то как "тьолок" по ресторациях водит и чтобы пускать пыль в глаза от 100 баксовых купюр прикуривает.
Как всегда гонит.
Даже в Холфудс на одного достаточно штуцера в месяц.
Если с умом закупаться в магазах и не шастать по дорогим ресторанам, то на семью из 4-х человек, не особо себя ограничивая (европейские сыры (американские/мексиканские - "на любителя"), американская красная икра (84 бакса за 1,5 паунда вообще без консервантов - икра и немного соли), готовые мясные блюда (бефстроганофф, ягнятина на ребре, филе-миньон), суши, креветки, лосось, фрукты, овощи, апельсиновый сок, который свежевыжатый разливают в бутылки, логистика и транспортировка в холодильниках, лимонад, который лимонад, а не сладкая газировка ( на самом деле вообще ничего общего с нашим "лимонадом" нет) и тд, но без алкоголя, нормально уходит 1200 в месяц. Если немного ужаться с хотелками, но все еще нормально, то можно в 900 уложиться. Это в НЙ. Есть Штаты, где все намного дешевле.
Еще года 3-4 назад можно было в 600-700 поместиться, но продукты и в Штатах знойно подорожали.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 03:13
Ребята Libo и rjkz - только из уважения к Вам - предупреждение и забота о Вашем здоровье.
Пожалуйста, не употребляйте слова, которые хоть как-то относятся к теме: "продукты", "пища", "еда", "харчі", "продукты питания" - а тем более - не дай Боже - "баранья нога", "бефстроганофф", "ягнятина на ребре", "филе-миньон", "суши", "креветки", "лосось", "фрукты", "овощи", "апельсиновый сок".
Здесь на ветке дежурит оголтелая толпа голодных обиженных жизнью, живущих или на кешбек в 15 гривен в месяц, или на шестой бесплатной поездке в Метро, или на сдаче пустых полиэтиленовых бутылок от "Йогурт питний", которые если и не убьют, не задушат сразу за такие слова, то утопят в слюне с гноем. Очень токсично, трудно оттирается Доместосом.
Надо быть острожными.
Я еще пару лет назад на этом форуме написал:
"Голодный человек=опасная для существования человечества биологическая субстанция".
Рекомендуется вместо указанных в Ваших текстах слов употреблять разрешенные слова: "дешева поросятина", "дешева дерть", "дешева верховодка" (типа рыба), "дешевый йогурт",дешева глистявка" (типа икра).
Так Вы будете в безопасности.
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