Додано: Вів 25 січ, 2022 02:29

change_pm написав: Libo написав: change_pm написав: зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.



ззи. мені не цікаво ((( зи. нам, тобто флаю, треба відосік, як филантроп и омерікансткй міліонер витрачає свої мільйони))) що купляє в волмарт? скіко 125 уе х ... раз = прожитковий мінімум Лібо.ззи. мені не цікаво (((



Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...

В волмарте не харчуюсь. Покупаю продукты в WholeFoods и в Balducci's ...

В среднем $4 тыщи в месяц. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.



ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол. И там, и там я коренной. Не ври, что не цікаво. Було б не цікаво, не питав би ...В волмарте не харчуюсь.. Это при умеренном посещении ресторанов, потреблении алкоголя и прочего разврата.ЗЫ В полтавских краях я вырос, там мои корни, но потом родители перевезли меня с собой в столицу на Подол.

Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці ((( Флай, бери приклад! Я, наприкла, не знаю, як витратити 4 куе в місяць, якщо я десь не у відпустці (((

Это он про то как "тьолок" по ресторациях водит и чтобы пускать пыль в глаза от 100 баксовых купюр прикуривает.Как всегда гонит.Даже в Холфудс на одного достаточно штуцера в месяц.Если с умом закупаться в магазах и не шастать по дорогим ресторанам, то на семью из 4-х человек, не особо себя ограничивая (европейские сыры (американские/мексиканские - "на любителя"), американская красная икра (84 бакса за 1,5 паунда вообще без консервантов - икра и немного соли), готовые мясные блюда (бефстроганофф, ягнятина на ребре, филе-миньон), суши, креветки, лосось, фрукты, овощи, апельсиновый сок, который свежевыжатый разливают в бутылки, логистика и транспортировка в холодильниках, лимонад, который лимонад, а не сладкая газировка ( на самом деле вообще ничего общего с нашим "лимонадом" нет) и тд, но без алкоголя, нормально уходит 1200 в месяц. Если немного ужаться с хотелками, но все еще нормально, то можно в 900 уложиться. Это в НЙ. Есть Штаты, где все намного дешевле.Еще года 3-4 назад можно было в 600-700 поместиться, но продукты и в Штатах знойно подорожали.