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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491>
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:23

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Не забуть як спатки лягати вдягнути памперс і обвести коло щоб Бабай / Вій не прийшов.

Хіхі... я морально готовий до усього... крім того, щоб бути в пехоті, по якій відпрацьовують Гради чи Смерчі...

А так то все по барабану )))

Під час війни в армії статистично надійніше, чим гражданьським.
Д- Думайте


Если я правильно понимаю, найнадийнише - быть за тысячи км от войны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:27

  rjkz написав:
  akurt написав:
  flyman написав:короткий курортний сезон ... кому цікаво цілий рік лежати тюленем ... а кого цікавить можливість легально вести бізнес і платити 1% податків з доходу... кожному своє.

Маєте раціо.
Все вірно.
Якщо порівнювати інвестицію в Грузію та в Туреччину:
1. В Грузії безвізовий режим 365 днів в році - в Туреччині 90 днів в кожні 180 днів. В Туреччині треба оформлювати ВНП (витрати близько 150 доларів).
2. В Грузії іноземець може працювати без оформлення Робочої візи, в Туреччині іноземець не може працювати навіть після отримання ВНП. Треба оформити Робочу візу.
3. В Грузії значно дешевші авто; в Туреччині авто в салонах і на вторинном ринку дорожче, ніж в Україні.

Дуже добре, пане Флаймане, - є з чого вибрати!
Головне - діяти, а не мріяти!

P.S. Якщо вибирати тільки за критерієм "1%", то варто розглянути країни, де 0%:
Антигуа и Барбуда,
Американские Вирджинские острова,
Содружество Багамских Островов,
Королевство Бахрейн,
Бруней-Даруссалам...


Панама дает ВНЖ, если аппликант покажет 1 куе пассивного дохода на семью из 2-х человек.
В Панаме нет налога на доход получаемый из-за рубежа.
В Панаме, в локациях сосредоточения экспатов, вполне развитая инфраструктура до такой степени, что американцы, немцы, англичане и пр считают ее приемлемой.
Цены на дома, построенные не из овнаипалок ( как в США) порядка 100 куе.
На 2 куе пассивного дохода семья может жить ни в чем себе не отказывая.

Прошю просенія - а шось такі можна собі дозволити на 180 баксів доходу в місяць в Панамі?

Не для себе питаю - не хочу "колегу" ростроювати... 2 куе...тчк... 2 КУЕ !!!

Перепрошую, а ШРТ туди ходить? Імхо в нашого колеги боязнь літакив...
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 27 січ, 2022 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:31

  rjkz написав:
  flyman написав:
  akurt написав:P.S. Якщо вибирати тільки за критерієм "1%", то варто розглянути країни, де 0%:
Антигуа и Барбуда,
Американские Вирджинские острова,
Содружество Багамских Островов,
Королевство Бахрейн,
Бруней-Даруссалам...

Барбароси і Бутани з Брунеями та Барбудами хз. де
А тут ціла Грузія під боком.


Вы меня удивляете.
Сейчас люди в отпуск через весь земной шар летают.
Какая разница - перелет 10 часов или 2-3 часа?
Или Вы в Грузию на ШРТ собрались ездить.

Сорян, що вліз знову - але імхо Флай нікуди не поїде... и ніколи не поїде...

Ну, як можна кудись їхати, коли кавалірки треба менеджити? А дача? А підвал в Буче?
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:02

  change_pm написав:
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%


однією рукою бруки перетворюютьсі, бруки перетворюютьсі...

короче, казали тимчасово... тепер вже не тимчасово, і ще на 0.5 більше...

а потім можна по новій воєній сбор ввести, коли раптом грощей буде недостатньо...

ще ковідний збір,

в Польщі до 25 років молодь має 0 (Нуль) НДФЛ, за ZUS (ЄСВ) не в темі.
програмістам 12% ліньовий податек,

так що або Польща (ШРТ ходе і з Тернополі і з Коростеня), або Грузія (годину потерплю літаком).

цікаво, комуналь уже в пересіченого як в Польщі, чи ще тре трохи піднажати монополіям (бо МВФ не позичить зекономістам чергову позичку на хуліярди нікомунепотрібних) ?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:20

Прямо отказываюсь верить: вместо обычной подзаборной голодной ватаги на ветке об инвестициях пишут адекватные люди... Блин, даже удивительно...
Мне особо нравится, что Флайман начал правильно вдумчиво анализировать: что, где, куда, как и по чем.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 січ, 2022 04:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:13

  change_pm написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:Маєте раціо.
Все вірно.
Якщо порівнювати інвестицію в Грузію та в Туреччину:
1. В Грузії безвізовий режим 365 днів в році - в Туреччині 90 днів в кожні 180 днів. В Туреччині треба оформлювати ВНП (витрати близько 150 доларів).
2. В Грузії іноземець може працювати без оформлення Робочої візи, в Туреччині іноземець не може працювати навіть після отримання ВНП. Треба оформити Робочу візу.
3. В Грузії значно дешевші авто; в Туреччині авто в салонах і на вторинном ринку дорожче, ніж в Україні.

Дуже добре, пане Флаймане, - є з чого вибрати!
Головне - діяти, а не мріяти!

P.S. Якщо вибирати тільки за критерієм "1%", то варто розглянути країни, де 0%:
Антигуа и Барбуда,
Американские Вирджинские острова,
Содружество Багамских Островов,
Королевство Бахрейн,
Бруней-Даруссалам...


Панама дает ВНЖ, если аппликант покажет 1 куе пассивного дохода на семью из 2-х человек.
В Панаме нет налога на доход получаемый из-за рубежа.
В Панаме, в локациях сосредоточения экспатов, вполне развитая инфраструктура до такой степени, что американцы, немцы, англичане и пр считают ее приемлемой.
Цены на дома, построенные не из овнаипалок ( как в США) порядка 100 куе.
На 2 куе пассивного дохода семья может жить ни в чем себе не отказывая.

Прошю просенія - а шось такі можна собі дозволити на 180 баксів доходу в місяць в Панамі?

Не для себе питаю - не хочу "колегу" ростроювати... 2 куе...тчк... 2 КУЕ !!!

Перепрошую, а ШРТ туди ходить? Імхо в нашого колеги боязнь літакив...


2 куе пассивного дохода или 2 куе заработанного не в Панаме, что Флай может себе позволить. Другой вопрос - хочет-ли? Я так подозреваю, что или он всех тут водит за нос касательно своего образа жизни или находит в этом нездоровое удовольствие. Так бомжевать и в Панаме можно. Думаю и подвалы там есть.
Я не в курсе, но може туда ходит тяга с Бучи? :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:18

  change_pm написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:Барбароси і Бутани з Брунеями та Барбудами хз. де
А тут ціла Грузія під боком.


Вы меня удивляете.
Сейчас люди в отпуск через весь земной шар летают.
Какая разница - перелет 10 часов или 2-3 часа?
Или Вы в Грузию на ШРТ собрались ездить.

Сорян, що вліз знову - але імхо Флай нікуди не поїде... и ніколи не поїде...

Ну, як можна кудись їхати, коли кавалірки треба менеджити? А дача? А підвал в Буче?


Напоминает финальную часть первой серии м/ф "Трое из Простоквашино".
-Я-б поехал, каб один был. А корова? Хозяйство? А запасы на зиму?"
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 04:48

Не варто всерйоз сприймати фантазії безробітного, який живе в напівпідвалі і харчується власною картоплею і консервованими опеньками. Він може називати себе хоч програмістом, хоч директором продуктової фабрики.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 05:23

  Frant написав:Не варто всерйоз сприймати фантазії безробітного, який живе в напівпідвалі і харчується власною картоплею і консервованими опеньками. Він може називати себе хоч програмістом, хоч директором продуктової фабрики.


И что?
Мы-ж сторожами на Пирятинском сырзаводе как-то работаем.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:03

  flyman написав:
  change_pm написав:
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%


однією рукою бруки перетворюютьсі, бруки перетворюютьсі...

короче, казали тимчасово... тепер вже не тимчасово, і ще на 0.5 більше...

а потім можна по новій воєній сбор ввести, коли раптом грощей буде недостатньо...

ще ковідний збір,

в Польщі до 25 років молодь має 0 (Нуль) НДФЛ, за ZUS (ЄСВ) не в темі.
програмістам 12% ліньовий податек,

так що або Польща (ШРТ ходе і з Тернополі і з Коростеня), або Грузія (годину потерплю літаком).

цікаво, комуналь уже в пересіченого як в Польщі, чи ще тре трохи піднажати монополіям (бо МВФ не позичить зекономістам чергову позичку на хуліярди нікомунепотрібних) ?

З Нового року уряд Польщі ввів т. З.Польский лад, в результаті для багатьох категорій, принаймні самозацнятих піднялися податки і вони пачками повалили в тінь.
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