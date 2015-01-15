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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:23

  rjkz написав:
  Frant написав:Не варто всерйоз сприймати фантазії безробітного, який живе в напівпідвалі і харчується власною картоплею і консервованими опеньками. Він може називати себе хоч програмістом, хоч директором продуктової фабрики.


И что?
Мы-ж сторожами на Пирятинском сырзаводе как-то работаем.

Не в підвалі живемо, і опеньки не косервуємо,і воду сонцем на підвіконні не гріємо. ))))
"Видно пана по халявам"
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:51

  Bolt написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
однією рукою бруки перетворюютьсі, бруки перетворюютьсі...

короче, казали тимчасово... тепер вже не тимчасово, і ще на 0.5 більше...

а потім можна по новій воєній сбор ввести, коли раптом грощей буде недостатньо...

ще ковідний збір,

в Польщі до 25 років молодь має 0 (Нуль) НДФЛ, за ZUS (ЄСВ) не в темі.
програмістам 12% ліньовий податек,

так що або Польща (ШРТ ходе і з Тернополі і з Коростеня), або Грузія (годину потерплю літаком).

цікаво, комуналь уже в пересіченого як в Польщі, чи ще тре трохи піднажати монополіям (бо МВФ не позичить зекономістам чергову позичку на хуліярди нікомунепотрібних) ?

З Нового року уряд Польщі ввів т. З.Польский лад, в результаті для багатьох категорій, принаймні самозацнятих піднялися податки і вони пачками повалили в тінь.

там не все так однозначно
https://www.polskieradio.pl/398/7862/Artykul/2784067,%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%E2%80%93-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC-%D1%87%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
– Якщо поглянемо не на пересічні заробітки, які становлять 5600-5800 брутто, тільки на рівень заробітку нижче 5000 злотих серед осіб, що працюють на трудовому договорі, серед пенсіонерів це ще набагато нижче, то бачимо – реформи, які записані в Польському ладі – однозначно дозволять підвищити місячні доходи цих осіб – а це саме основна мета Нового ладу.

– Польський лад є таким ладом пробивання скляної стелі. Є ладом, який може дозволити польському середньому класу насправді розправити крила. Щоб вихід до ресторану раз на тиждень, чи поїздка на канікули або купівля ліпшого комп’ютера для дитини, чи купівля смартфона – не були люксовими речами, рідким добром, тільки щоб громадяни Польщі, польські сім’ї, могли собі на це дозволити, на закупівлю автівки, і щоб це все розкрутило економіку.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:57

Може підкажете, як у інших країнах?

  jump написав:ринки відходять у небуття.

Сумно, пля©
(я ж то по одній легенді - стою на ринку, а по другій легенді - в окремому магазинчику, чи магазинчику в будинку :) )

п.с.
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)

То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
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  #<1 ... 488489490491
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