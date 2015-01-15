rjkz написав:
И что?
Мы-ж сторожами на Пирятинском сырзаводе как-то работаем.
Не в підвалі живемо, і опеньки не косервуємо,і воду сонцем на підвіконні не гріємо. ))))
"Видно пана по халявам"
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:23
Не в підвалі живемо, і опеньки не косервуємо,і воду сонцем на підвіконні не гріємо. ))))
"Видно пана по халявам"
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:51
там не все так однозначно
– Якщо поглянемо не на пересічні заробітки, які становлять 5600-5800 брутто, тільки на рівень заробітку нижче 5000 злотих серед осіб, що працюють на трудовому договорі, серед пенсіонерів це ще набагато нижче, то бачимо – реформи, які записані в Польському ладі – однозначно дозволять підвищити місячні доходи цих осіб – а це саме основна мета Нового ладу.
– Польський лад є таким ладом пробивання скляної стелі. Є ладом, який може дозволити польському середньому класу насправді розправити крила. Щоб вихід до ресторану раз на тиждень, чи поїздка на канікули або купівля ліпшого комп’ютера для дитини, чи купівля смартфона – не були люксовими речами, рідким добром, тільки щоб громадяни Польщі, польські сім’ї, могли собі на це дозволити, на закупівлю автівки, і щоб це все розкрутило економіку.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:57
Може підкажете, як у інших країнах?
Сумно, пля©
(я ж то по одній легенді - стою на ринку, а по другій легенді - в окремому магазинчику, чи магазинчику в будинку )
п.с.
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)
То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
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