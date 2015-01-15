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Успіх написав:То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
В Ростове местный Успех продает рубли.Просит за один рубль 98 копеек. Очередь страшная. Подходит второй Усмех и говорит: - Че делаешь? - Рубль за 98 копеек продаю. - А смысл? Прибыль-то где? - Прибыль? Прибыль... хрен ее знает, но оборот бешеный.
flyman написав:короткий курортний сезон ... кому цікаво цілий рік лежати тюленем ... а кого цікавить можливість легально вести бізнес і платити 1% податків з доходу... кожному своє.
Маєте раціо. Все вірно. Якщо порівнювати інвестицію в Грузію та в Туреччину: 1. В Грузії безвізовий режим 365 днів в році - в Туреччині 90 днів в кожні 180 днів. В Туреччині треба оформлювати ВНП (витрати близько 150 доларів). 2. В Грузії іноземець може працювати без оформлення Робочої візи, в Туреччині іноземець не може працювати навіть після отримання ВНП. Треба оформити Робочу візу. 3. В Грузії значно дешевші авто; в Туреччині авто в салонах і на вторинном ринку дорожче, ніж в Україні.
Дуже добре, пане Флаймане, - є з чого вибрати! Головне - діяти, а не мріяти!
P.S. Якщо вибирати тільки за критерієм "1%", то варто розглянути країни, де 0%: Антигуа и Барбуда, Американские Вирджинские острова, Содружество Багамских Островов, Королевство Бахрейн, Бруней-Даруссалам...
Панама дает ВНЖ, если аппликант покажет 1 куе пассивного дохода на семью из 2-х человек. В Панаме нет налога на доход получаемый из-за рубежа. В Панаме, в локациях сосредоточения экспатов, вполне развитая инфраструктура до такой степени, что американцы, немцы, англичане и пр считают ее приемлемой. Цены на дома, построенные не из овнаипалок ( как в США) порядка 100 куе. На 2 куе пассивного дохода семья может жить ни в чем себе не отказывая.