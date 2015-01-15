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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492>
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Успіх написав:То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?
В Ростове местный Успех продает рубли.Просит за один рубль 98 копеек.
Очередь страшная. Подходит второй Усмех и говорит:
- Че делаешь?
- Рубль за 98 копеек продаю.
- А смысл? Прибыль-то где?
- Прибыль? Прибыль... хрен ее знает, но оборот бешеный.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:07

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:13

  vitaliian написав:Зображення

Думаю, що про нас - там применшено))
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:45

  Успіх написав:п.с.
Але закордоном ринки ж живуть!
Чи вони, не такі, як у нас?(маю на увазі промислові ринки, а не продуктові)

То хто часто буває у різних країнах - розкажіть, що там з промисловими ринками?

У Лондоні, якщо немає торгівельного мiсця під дахом, мерія виділяє місця під вуличну торгівлю. Торгівля там, як правило, у вихідні.
Вранці приїхав, увечері поїхав...
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А якщо є своє місце хоч у гаражі, то можеш торгувати хоч цілодобово.

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RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:44

можна і в Панаму-маму

  rjkz написав:
  akurt написав:
  flyman написав:короткий курортний сезон ... кому цікаво цілий рік лежати тюленем ... а кого цікавить можливість легально вести бізнес і платити 1% податків з доходу... кожному своє.

Маєте раціо.
Все вірно.
Якщо порівнювати інвестицію в Грузію та в Туреччину:
1. В Грузії безвізовий режим 365 днів в році - в Туреччині 90 днів в кожні 180 днів. В Туреччині треба оформлювати ВНП (витрати близько 150 доларів).
2. В Грузії іноземець може працювати без оформлення Робочої візи, в Туреччині іноземець не може працювати навіть після отримання ВНП. Треба оформити Робочу візу.
3. В Грузії значно дешевші авто; в Туреччині авто в салонах і на вторинном ринку дорожче, ніж в Україні.

Дуже добре, пане Флаймане, - є з чого вибрати!
Головне - діяти, а не мріяти!

P.S. Якщо вибирати тільки за критерієм "1%", то варто розглянути країни, де 0%:
Антигуа и Барбуда,
Американские Вирджинские острова,
Содружество Багамских Островов,
Королевство Бахрейн,
Бруней-Даруссалам...


Панама дает ВНЖ, если аппликант покажет 1 куе пассивного дохода на семью из 2-х человек.
В Панаме нет налога на доход получаемый из-за рубежа.
В Панаме, в локациях сосредоточения экспатов, вполне развитая инфраструктура до такой степени, что американцы, немцы, англичане и пр считают ее приемлемой.
Цены на дома, построенные не из овнаипалок ( как в США) порядка 100 куе.
На 2 куе пассивного дохода семья может жить ни в чем себе не отказывая.

можна і в Панаму-маму
https://restofworld.org/2022/latin-america-startup-developer-scarcity/
приблизно та сама часова зона що США,
нема конкуренції з азіятами,
з.п. в космас!!!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:49

  flyman написав:можна і в Панаму-маму
https://restofworld.org/2022/latin-america-startup-developer-scarcity/
приблизно та сама часова зона що США,
нема конкуренції з азіятами,
з.п. в космас!!!

аблас іспаньоль?

зи. там хоч і однакова температура цілий рік, але волого... точно витримаєш?

ззи. коли виїзджаєш? ти ж вколотий, обмежень не повинно бути...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:58

  change_pm написав:
  flyman написав:можна і в Панаму-маму
https://restofworld.org/2022/latin-america-startup-developer-scarcity/
приблизно та сама часова зона що США,
нема конкуренції з азіятами,
з.п. в космас!!!

аблас іспаньоль?

зи. там хоч і однакова температура цілий рік, але волого... точно витримаєш?

ззи. коли виїзджаєш? ти ж вколотий, обмежень не повинно бути...

парле і абле , поко допо
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:52

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:можна і в Панаму-маму
https://restofworld.org/2022/latin-america-startup-developer-scarcity/
приблизно та сама часова зона що США,
нема конкуренції з азіятами,
з.п. в космас!!!

аблас іспаньоль?

зи. там хоч і однакова температура цілий рік, але волого... точно витримаєш?

ззи. коли виїзджаєш? ти ж вколотий, обмежень не повинно бути...

парле і абле , поко допо

Атлічна!!! Можна їхать - ще треба вивчити: я не їв 6 днів, що навєрняка )))

зи. ти ж тисчу від Володі ще не витратив? можна книжку розумну в дорогу за неї взяти, хоча б перекладач...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

зи. новини з закордону...

Як і думалось в 21 році, один з підрядників забудовника подав доки на банкрутство (((

Кажуть все норм, але на 4 тижні буде затримка вводу в експлуатацію..

Ось така фігня малята в закордонні...
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:40

  change_pm написав:зи. новини з закордону...

Як і думалось в 21 році, один з підрядників забудовника подав доки на банкрутство (((

Кажуть все норм, але на 4 тижні буде затримка вводу в експлуатацію..

Ось така фігня малята в закордонні...

ого, а що мало грошей в UK надрукували .. як так .. це ж посипеться як доміно ... ой УКО

Але в Тереччині все буде чотко, просто тре не було в UK а TR
flyman
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