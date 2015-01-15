Додано: Суб 29 січ, 2022 08:06

це означає, що він лінивий та себе не поважає.

В мене враження, що під нікомпочала працювати інша людина: адекватна та вдумлива, така, яка почала практично та тверезо мислити. Трохи дивно, але таке в мене враження...Поздоровляю.Можна було б додати і подарунок - корисну інформацію поро те, що саме зараз є дуже дуже цікаві авіаквитки в омріяну Панаму:але то можна розцінити як рекламу...В п’ятницю 28 січня рейсом з Адани (Туреччина) в Анталію (Туреччина) прибула досить цікава людина - один з відомих в певних колах ІТ- ник. Людина 13 років жила та працювала в Києві, ще 7 років в одній північній країні, де зазвичай навіть в березні мінус 20. Хлопцю років 30-35 (точно не питав) восени оженився та прийшов до висновку, що хоче жити тільки в ТЕПЛИХ краях.Ось не повірете, мандрує по всіх містах південного берега Туреччини, вже відвідав багато міст (саме сьогодні він буде в Аланії) та придивляється, де можна оселитися та почати процес створення сімейного кубла.Мене поважні люди попросили зробити йому екскурсію Анталією, щоби людина відчула "дух міста".Домовилися, що пальне - за його рахунок. Домовилися на 5-6 годин, але реально я був зайнятий з 8-30 до 18-00 (о 18-00 хлопець відбув на трансфері в Аланію), наїздили разом 135 км. За пальне - 13,5 літра хлопець заплатив мені 13,5х1,04=14,04$ - але в турецьких лірах, зняв турецькі ліри в банкоматі HALK-bank - цей державний банк НЕ бере комісю за зняття готівки з карток українських банків.Головне: дуже цікаво розказав - мені то було реально інтересно - як на чому та скільки заробляє ІТ-ник. Я його спитав: якщо один із знайомих ІТ-ників отримує 500 доларів на місяць - то що це означає? Відповідь була така:Вдалих інвестицій! Є нова цікава інформація про ціни та тенденції.Буде пізніше.Пане Флаймане - не знижуйте "планку", тримайтеся на досягнутому адекватному рівні.Не рівняйтеся на тих, хто вже назавжди опустився на дно соціально-еконоімчного життя.