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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 08:06

В мене враження, що під ніком flyman почала працювати інша людина: адекватна та вдумлива, така, яка почала практично та тверезо мислити. Трохи дивуюсь таким змінам, але таке в мене враження...
Поздоровляю.
Можна було б додати і подарунок - корисну інформацію поро те, що саме зараз є дуже дуже цікаві авіаквитки в омріяну Панаму:
http://lowcostavia.com.ua/aviakvytky-z- ... -dva-boky/
але то можна розцінити як рекламу...

В п’ятницю 28 січня рейсом з Адани (Туреччина) в Анталію (Туреччина) прибула досить цікава людина - один з відомих в певних колах ІТ- ник. Людина 13 років жила та працювала в Києві, ще 7 років в одній північній країні, де зазвичай навіть в березні мінус 20. Хлопцю років 30-35 (точно не питав) восени оженився та прийшов до висновку, що хоче жити тільки в ТЕПЛИХ краях.
Ось не повірете, мандрує по всіх містах південного берега Туреччини, вже відвідав багато міст (саме сьогодні він буде в Аланії) та придивляється, де можна оселитися та почати процес створення сімейного кубла.
Мене поважні люди попросили зробити йому екскурсію Анталією, щоби людина відчула "дух міста". Ми не тільки відвідали знамениті пляжі - не повірете, але він купався - вода в морі +18,5, було сонячно, але і водоспади, і каньон в центрі міста, відвідали античну частину, передивлися всі 5 районів міста, відвідали "Черево Парижа" - такі мікрорайони, де живуть бідні турецькі родини- чумазі хлопчики грали в м"яч, а жінки вивішували на балконах простирадла, але й дорогі мікрорайони міста, яке є в 1,4 рази є більшим за Київ. Відвідали Середземноморський університет - 74 000 студентів...
Дуже цікаво розказав - мені то було реально інтересно - як, на чому, та скільки заробляє ІТ-ник. Я його спитав: якщо один із знайомих ІТ-ників отримує 500 доларів на місяць - то що це означає? Відповідь була така: це означає, що він лінивий та себе не поважає.

Вдалих інвестицій зароблених грошей!
Є нова цікава інформація про ціни на нерухомість та тенденції.
Буде пізніше.

P.S. Пане Флаймане - не знижуйте "планку", тримайтеся на досягнутому адекватному рівні.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:23

  flyman написав:
  change_pm написав:зи. новини з закордону...

Як і думалось в 21 році, один з підрядників забудовника подав доки на банкрутство (((

Кажуть все норм, але на 4 тижні буде затримка вводу в експлуатацію..

Ось така фігня малята в закордонні...

ого, а що мало грошей в UK надрукували .. як так .. це ж посипеться як доміно ... ой УКО

Але в Тереччині все буде чотко, просто тре не було в UK а TR

а ти не чув, які були ковід обмеження в ЮК? Про логістичну і енерго кризи не чув?

З такими проблемами, друкування не допоможе...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:36

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:зи. новини з закордону...

Як і думалось в 21 році, один з підрядників забудовника подав доки на банкрутство (((

Кажуть все норм, але на 4 тижні буде затримка вводу в експлуатацію..

Ось така фігня малята в закордонні...

ого, а що мало грошей в UK надрукували .. як так .. це ж посипеться як доміно ... ой УКО

Але в Тереччині все буде чотко, просто тре не було в UK а TR

а ти не чув, які були ковід обмеження в ЮК? Про логістичну і енерго кризи не чув?

З такими проблемами, друкування не допоможе...

чув, що тре думати головом а не ногом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:30

  flyman написав:чув, що тре думати головом а не ногом

якщо ти не тільки писюк, а ще й читук...

то чивав, як я після коронопочатку став казати - котлованам НІТ!

А те все справи 19 року)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:00

  change_pm написав: котлованам НІТ!
А те все справи 19 року)))

Котлованам - НІТ!
(або посібник інвестора)

1. Квартира 2+1 - мій будинок - будинок побудови 2017 року.
Якшо я не помиляюся - давно це було - куплена за 70 000 доларів.
Власник - громадянин ОАЕ. З 2017 по 2021 рік здавалася орендарям.
Квартира працювала на орендодавця з вересня 2017 по вересень 2021 року (!!!).
Виставлена в продаж в жовтні 2021 року за 100 000 доларів.
В грудні 2021 року ціну змінено на 110 000 (!!!) доларів. Продавала рієлторська контора - за Дорученням від власника.
Продано в січні 2022 за 110 000 доларів. Профіт 110 000-70 000=40 000$+орендна плата за 4 роки.
Сьогодні відбувається в квартирі за дорученням нового власника косметичний ремонт - підфарбування стін.
Про цей варіант писав на форумі 2 рази - коли ціна була 100 000 доларів. Гадаю, що форумчани даремно не відреагували: реально класна квартира 2+1 - вдень весь великий балкон на сонечку.

2. Квартира 2+1 в майже новому будинку - будинок здано в 2019 році:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/10892-sapphire-1
Ціна за прайс-листом у вересні 2019 - 91 000 доларів США.
Дві квартири з 20-ти (це 10%) куплено українцями.

В 2021 році було ПЕРЕпродано 2 квартири: 1-а - за 125 000 доларів (куплена в кредит, власник не впорався з кредитом - терміновий продаж - продав з профітом в 125000-91000=34000$ та закрив кредит); 2-а - за 140 000 доларів (з меблями та побутовою технікою).
Вчора рієлтори привели покупця на квартиру 2+1 (там тільки такі) - я реально випадково зустрів - приїжджав провітрювати квартиру на прохання наших українців - назвали ціну в 150 000 доларів.
Очікуваний профіт 150 000-91 000=59 000 доларів.

3. Незавершенний ще (здача в кінці 2022), але активний об"єкт.
(назву сайту Забудовника видалено, щоби не було реклами)
Старт продажу квартир 3+1 (там тільки такі, площею приблизно 160 кв.м) - літо 2021.
Стартова ціна за Прайс-листами 4 000 000 лір або станом на той час близько 440 000 доларів США.
Прайс-лист станом на 28 січня 2022: 6 000 000 лір або близько 440 000 доларів США.

ВДАЛИХ ІНВЕСТИЦІЙ!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:2. Квартира 2+1 в майже новому будинку - будинок здано в 2019 році:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/10892-sapphire-1
Ціна за прайс-листом у вересні 2019 - 91 000 доларів США.
Дві квартири з 20-ти (це 10%) куплено українцями.
форумчанами,не реклама люля кебаба
Мизантрóп
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