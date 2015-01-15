Додано: Суб 29 січ, 2022 08:06

це означає, що він лінивий та себе не поважає.

В мене враження, що під нікомпочала працювати інша людина: адекватна та вдумлива, така, яка почала практично та тверезо мислити. Трохи дивуюсь таким змінам, але таке в мене враження...Поздоровляю.Можна було б додати і подарунок - корисну інформацію поро те, що саме зараз є дуже дуже цікаві авіаквитки в омріяну Панаму:але то можна розцінити як рекламу...В п’ятницю 28 січня рейсом з Адани (Туреччина) в Анталію (Туреччина) прибула досить цікава людина - один з відомих в певних колах ІТ- ник. Людина 13 років жила та працювала в Києві, ще 7 років в одній північній країні, де зазвичай навіть в березні мінус 20. Хлопцю років 30-35 (точно не питав) восени оженився та прийшов до висновку, що хоче жити тільки в ТЕПЛИХ краях.Ось не повірете, мандрує по всіх містах південного берега Туреччини, вже відвідав багато міст (саме сьогодні він буде в Аланії) та придивляється, де можна оселитися та почати процес створення сімейного кубла.Мене поважні люди попросили зробити йому екскурсію Анталією, щоби людина відчула "дух міста". Ми не тільки відвідали знамениті пляжі - не повірете, але він купався - вода в морі +18,5, було сонячно, але і водоспади, і каньон в центрі міста, відвідали античну частину, передивлися всі 5 районів міста, відвідали "Черево Парижа" - такі мікрорайони, де живуть бідні турецькі родини- чумазі хлопчики грали в м"яч, а жінки вивішували на балконах простирадла, але й дорогі мікрорайони міста, яке є в 1,4 рази є більшим за Київ. Відвідали Середземноморський університет - 74 000 студентів...Дуже цікаво розказав - мені то було реально інтересно - як, на чому, та скільки заробляє ІТ-ник. Я його спитав: якщо один із знайомих ІТ-ників отримує 500 доларів на місяць - то що це означає? Відповідь була така:Є нова цікава інформація про ціни на нерухомість та тенденції.Буде пізніше.Пане Флаймане - не знижуйте "планку", тримайтеся на досягнутому адекватному рівні.