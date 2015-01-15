Додано: Суб 29 січ, 2022 20:15

Вот: для инвесторов с Украины раздался голос авторитетного инвестора из Израиля.

Самое забавное, что я о нем вчера вспоминал во время экскурсии по Анталии для одного из ІТ-ников (подробности на предыдущей странице).

Этот парень меня попросил свозить его именно в тот микрорайон, где наш израильский друг круто лоханулся летом 2019 года и не купил за совершенно смешные в наши дни 164 000 шекелей (примерно 40 000 €) новенькую готовую с полным ремонтом «под ключ» квартиру 1+1 в совсем новом жилом комплексе - кажется из 5-ти домов. Этот комплекс на сегодня - украшение микрорайона - приятный бело- бежевый цвет и отлично виден прямо с трассы на фоне соснового леса и Таврских гор.

Я специально засёк время визита к тому месту, где стоит повесить мемориальную доску:



«Здесь в июле 2019 года сделал самую роковую ошибку в жизни известный инвестор израильский шекелей в брошенный недострой (октябрь 2019) в одном из малых городов одного из районов Киевской области - известный эксперт инвестиций на Финансовом форуме Украины: с 28.01.2021 по 28.01.2022 года им написана 1000 (тысяча!!!) обличительных постов про ту страну, в которой он никогда в жизни (!!!НИКОГДА В ЖИЗНИ!!!) не был, и где так круто ошибся в инвестициях».



Дорога заняла 15 (пятнадцать) минут.

Не шучу: 15 (пятнадцать) минут от центра города.



Я пану роберто, который дарк, очень благодарен: не знал до вчера, что оттуда есть более короткая дорога в аэропорт Анталии. Даже сразу не мог сообразить, как это меня навигатор так лихо вывел прямо к международному терминалу-1, откуда осуществляются прямые ежедневные рейсы прямо в аэропорт Бен-Гуриона.

Я, конечно, в Израиль не полечу, свят-свят-свят, но для кого то это было бы важно.

Моему экскурсанту это помогло не опоздать на приватный трансфер (забирает прилетевших микроавтобус) из аэропорта в Аланию.

Ну а для форумчан такой эксперт - просто путеводная звезда в инвестициях.