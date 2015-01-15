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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:03

  Мизантрóп написав:akurt Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране.Кроме того, агентство долгое время не раскрывает статистику миграции и смертности

https://tele1.com.tr/tuik-baskani-sait- ... di-554373/
Видимо не умел пользоваться калькулятором?
В декабре 2021 года Эрдоган уволил с должности министра финансов Лутфи Элвана на фоне падения курса лиры.

Ти б більш поважно про пана Ердогана писав!

А то прилетиш на відпочинок, а тебе за "клевету" не в 5 зірок, а в -5: сортіри драїть :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:А то прилетиш на відпочинок, а тебе за "клевету" не в 5 зірок, а в -5: сортіри драїть
Турция это дешевое место для моего отдыха
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:52

Что только люди не придумают, чтобы оправдать своё бессилие в диверсификации и инвестировании:
- то им влажность воздуха не подходит в тех странах, где никогда в жизни не были;
- то, скомкав в сердцах любимую газету «Комсомольская правда», сетуют что где-то в какой-то стране, в которой они никогда никогда никогда в жизни не были, уволили какого-то чиновника.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 січ, 2022 19:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:05

  change_pm написав:2flyman


тут цікавіше

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:27

Черговий раз Ви, пане Флаймане, мене приємно здивували: не очікував такого цікавого відео з розповід‘ю Олега Соскіна.
Вже перші 15 хвилин цікаві, особливо про Леніна, який пропонував всім ділитися з усіма.
Я вже думав, що - судячи з цього форуму - навкруги тілько психічно незрівноважені.
Ні, є і розумні, і цікаві люди…
Там з 25:30 він говорить - іншими трохи словами - знамениту фразу: «Думать нужно головОМ, а не ногОМ». Це саме важке. Ми бачимо це і по цьому форуму.
Дякую, буду дивитися далі. Реально цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 січ, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:03

Минусы жизни в Анталии

https://youtu.be/YlY-_M9pTiI
Понравился комментарий: "Кроме всех перечисленных минусов Анталия - это ДЕРЕВНЯ. На первой линии пляжа Коньяалты живет пастух с отарой овец. :shock: Турки мусорят и курят везде. Ассортимент товаров в магазинах плохой. Вообщем село."

P.S. Глянул ролик с квартирой за 24 000 $. Треш полный конечно 8) Очередной "шедевр" от рукожопых местных строителей, с турецкой техникой, которую можно сразу же выбрасывать на мусорку :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:15

Вот: для инвесторов с Украины раздался голос авторитетного инвестора из Израиля.
Самое забавное, что я о нем вчера вспоминал во время экскурсии по Анталии для одного из ІТ-ников (подробности на предыдущей странице).
Этот парень меня попросил свозить его именно в тот микрорайон, где наш израильский друг круто лоханулся летом 2019 года и не купил за совершенно смешные в наши дни 164 000 шекелей (примерно 40 000 €) новенькую готовую с полным ремонтом «под ключ» квартиру 1+1 в совсем новом жилом комплексе - кажется из 5-ти домов. Этот комплекс на сегодня - украшение микрорайона - приятный бело- бежевый цвет и отлично виден прямо с трассы на фоне соснового леса и Таврских гор.
Я специально засёк время визита к тому месту, где стоит повесить мемориальную доску:

«Здесь в июле 2019 года сделал самую роковую ошибку в жизни известный инвестор израильский шекелей в брошенный недострой (октябрь 2019) в одном из малых городов одного из районов Киевской области - известный эксперт инвестиций на Финансовом форуме Украины: с 28.01.2021 по 28.01.2022 года им написана 1000 (тысяча!!!) обличительных постов про ту страну, в которой он никогда в жизни (!!!НИКОГДА В ЖИЗНИ!!!) не был, и где так круто ошибся в инвестициях».

Дорога заняла 15 (пятнадцать) минут.
Не шучу: 15 (пятнадцать) минут от центра города.

Я пану роберто, который дарк, очень благодарен: не знал до вчера, что оттуда есть более короткая дорога в аэропорт Анталии. Даже сразу не мог сообразить, как это меня навигатор так лихо вывел прямо к международному терминалу-1, откуда осуществляются прямые ежедневные рейсы прямо в аэропорт Бен-Гуриона.
Я, конечно, в Израиль не полечу, свят-свят-свят, но для кого то это было бы важно.
Моему экскурсанту это помогло не опоздать на приватный трансфер (забирает прилетевших микроавтобус) из аэропорта в Аланию.
Ну а для форумчан такой эксперт - просто путеводная звезда в инвестициях.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:02

  akurt написав:Черговий раз Ви, пане Флаймане, мене приємно здивували: не очікував такого цікавого відео з розповід‘ю Олега Соскіна.

Дякую, буду дивитися далі. Реально цікаво.

Подобное тянется к подобному...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:11

RTC12 - отлично, что Вы остаетесь главным экспертом про инвестициям в недвижимость той страны, в которой вы никогда в жизни не были.
Поделитесь с форумчанами о том, почему Вы приняли решение год назад - 29 января 2021 года - не инвестировать заработанные ранее 35 000$ для покупки квартиры 1+1 в новеньком жилом доме с бесплатным подземным паркингом - и квартира «все под ключ» новенького жилого комплекса SurYapi, расположенного не доезжая до зоопарка Анталии, и рядом с линией скоростного трамвая прямо прямо прямо прямо (!!!) на пляж у отеля Rixos Downtown Antalya:
- Вы тогда уже знали, что ровно через год уволят главу Института статистики Турецкой республики, в которой Вы никогда жизни не были, и Вас уже тогда это сильно тревожило?
- Вы тогда обратили внимание на то, что менеджеры Офиса продаж Застройщика некачественно распечатывают прайс-листы таблицы цены квартир - нет одного из тонеров принтера и шапка таблицы прайс-листа была синего цвета, а не желаемого зелёного?
- другие причины (например, отсутствие денег на авиабилет - в январе феврале 2021 года были авиабилеты в Турцию из Украины по 25 долларов).
Подселитесь соображениями - для инвесторов в недвижимость это очень важно.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 січ, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:31

  roberto dark написав:https://youtu.be/YlY-_M9pTiI
Понравился комментарий: "Кроме всех перечисленных минусов Анталия - это ДЕРЕВНЯ. На первой линии пляжа Коньяалты живет пастух с отарой овец. :shock: Турки мусорят и курят везде. Ассортимент товаров в магазинах плохой. Вообщем село."

P.S. Глянул ролик с квартирой за 24 000 $. Треш полный конечно 8) Очередной "шедевр" от рукожопых местных строителей, с турецкой техникой, которую можно сразу же выбрасывать на мусорку :lol:

Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо))) хоть щось, хоть 40 м2 можна купити, за 3 км від моря А потім бахвалитись "Да я, да я - кууупив собі палац на морському березі!")))
Frant
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