Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мизантрóп написав:akurt Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране.Кроме того, агентство долгое время не раскрывает статистику миграции и смертности
Что только люди не придумают, чтобы оправдать своё бессилие в диверсификации и инвестировании: - то им влажность воздуха не подходит в тех странах, где никогда в жизни не были; - то, скомкав в сердцах любимую газету «Комсомольская правда», сетуют что где-то в какой-то стране, в которой они никогда никогда никогда в жизни не были, уволили какого-то чиновника.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 січ, 2022 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Черговий раз Ви, пане Флаймане, мене приємно здивували: не очікував такого цікавого відео з розповід‘ю Олега Соскіна. Вже перші 15 хвилин цікаві, особливо про Леніна, який пропонував всім ділитися з усіма. Я вже думав, що - судячи з цього форуму - навкруги тілько психічно незрівноважені. Ні, є і розумні, і цікаві люди… Там з 25:30 він говорить - іншими трохи словами - знамениту фразу: «Думать нужно головОМ, а не ногОМ». Це саме важке. Ми бачимо це і по цьому форуму. Дякую, буду дивитися далі. Реально цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 січ, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/YlY-_M9pTiI Понравился комментарий: "Кроме всех перечисленных минусов Анталия - это ДЕРЕВНЯ. На первой линии пляжа Коньяалты живет пастух с отарой овец. Турки мусорят и курят везде. Ассортимент товаров в магазинах плохой. Вообщем село."
P.S. Глянул ролик с квартирой за 24 000 $. Треш полный конечно Очередной "шедевр" от рукожопых местных строителей, с турецкой техникой, которую можно сразу же выбрасывать на мусорку
Вот: для инвесторов с Украины раздался голос авторитетного инвестора из Израиля. Самое забавное, что я о нем вчера вспоминал во время экскурсии по Анталии для одного из ІТ-ников (подробности на предыдущей странице). Этот парень меня попросил свозить его именно в тот микрорайон, где наш израильский друг круто лоханулся летом 2019 года и не купил за совершенно смешные в наши дни 164 000 шекелей (примерно 40 000 €) новенькую готовую с полным ремонтом «под ключ» квартиру 1+1 в совсем новом жилом комплексе - кажется из 5-ти домов. Этот комплекс на сегодня - украшение микрорайона - приятный бело- бежевый цвет и отлично виден прямо с трассы на фоне соснового леса и Таврских гор. Я специально засёк время визита к тому месту, где стоит повесить мемориальную доску:
«Здесь в июле 2019 года сделал самую роковую ошибку в жизни известный инвестор израильский шекелей в брошенный недострой (октябрь 2019) в одном из малых городов одного из районов Киевской области - известный эксперт инвестиций на Финансовом форуме Украины: с 28.01.2021 по 28.01.2022 года им написана 1000 (тысяча!!!) обличительных постов про ту страну, в которой он никогда в жизни (!!!НИКОГДА В ЖИЗНИ!!!) не был, и где так круто ошибся в инвестициях».
Дорога заняла 15 (пятнадцать) минут. Не шучу: 15 (пятнадцать) минут от центра города.
Я пану роберто, который дарк, очень благодарен: не знал до вчера, что оттуда есть более короткая дорога в аэропорт Анталии. Даже сразу не мог сообразить, как это меня навигатор так лихо вывел прямо к международному терминалу-1, откуда осуществляются прямые ежедневные рейсы прямо в аэропорт Бен-Гуриона. Я, конечно, в Израиль не полечу, свят-свят-свят, но для кого то это было бы важно. Моему экскурсанту это помогло не опоздать на приватный трансфер (забирает прилетевших микроавтобус) из аэропорта в Аланию. Ну а для форумчан такой эксперт - просто путеводная звезда в инвестициях.
RTC12 - отлично, что Вы остаетесь главным экспертом про инвестициям в недвижимость той страны, в которой вы никогда в жизни не были. Поделитесь с форумчанами о том, почему Вы приняли решение год назад - 29 января 2021 года - не инвестировать заработанные ранее 35 000$ для покупки квартиры 1+1 в новеньком жилом доме с бесплатным подземным паркингом - и квартира «все под ключ» новенького жилого комплекса SurYapi, расположенного не доезжая до зоопарка Анталии, и рядом с линией скоростного трамвая прямо прямо прямо прямо (!!!) на пляж у отеля Rixos Downtown Antalya: - Вы тогда уже знали, что ровно через год уволят главу Института статистики Турецкой республики, в которой Вы никогда жизни не были, и Вас уже тогда это сильно тревожило? - Вы тогда обратили внимание на то, что менеджеры Офиса продаж Застройщика некачественно распечатывают прайс-листы таблицы цены квартир - нет одного из тонеров принтера и шапка таблицы прайс-листа была синего цвета, а не желаемого зелёного? - другие причины (например, отсутствие денег на авиабилет - в январе феврале 2021 года были авиабилеты в Турцию из Украины по 25 долларов). Подселитесь соображениями - для инвесторов в недвижимость это очень важно.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 січ, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:https://youtu.be/YlY-_M9pTiI Понравился комментарий: "Кроме всех перечисленных минусов Анталия - это ДЕРЕВНЯ. На первой линии пляжа Коньяалты живет пастух с отарой овец. Турки мусорят и курят везде. Ассортимент товаров в магазинах плохой. Вообщем село."
P.S. Глянул ролик с квартирой за 24 000 $. Треш полный конечно Очередной "шедевр" от рукожопых местных строителей, с турецкой техникой, которую можно сразу же выбрасывать на мусорку
Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо))) хоть щось, хоть 40 м2 можна купити, за 3 км від моря А потім бахвалитись "Да я, да я - кууупив собі палац на морському березі!")))