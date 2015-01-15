Додано: Суб 29 січ, 2022 21:54

Frant написав: Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо))) Дехто вважає, що)))

- якщо купують ДЛЯ себе

- якщо купують для орендарів

Маєте рацію: тут треба подумати то так, чи ні...Якшо мова йде про товар з АТБ - мабуть, то горе, що так вважають...В МЕТРО Ви не завжди побачите найдешевший товар... Але й одноразовий візит обідеться в 5000 гривень...- то тут відомими є 2 варіанти:- то нічого або майже нічого не жалкують. Правда, треба не "перегнути палку" і не попасти в халепу - племінник купив класний з/б паралелепіпед (інколи такий набір залізобетонних перекрить та залишків цегли недосвідчені люди називають "квартира" - як говорив Михайло Жванецький: "Если никогда не видеть другую обувь, то советская кажется нормальной") вкинув шалену купу грошей - чого там тільки не було!!!! - вселився - пожив - а там весь час воняє з невідомих причин каналізацією від сусідів. В грудні 2021 продав - слава Богу - за 85 000 доларів тую 3-к халепу та зараз живе на квартирі, поки з двох "однушок" по 50 квадратів створять до 8 березня 2022 року одну "нормальну" квартиру. Брав той новий з/б паралелепіпед 1,5 роки тому по 800 доларів за кв. м підлоги без стяжки - давали в листопаді 2021 вже 1 100 - віддав би, якщо би не воняло так каналізацією від сусідів у попердньому затишному і дуже дорогому з точки зору ремонту гніздечку.- то ту працює принцип 2 з двома різновидами:а) треба купити - ВИ ПРАВІ - як дешевше (!!!), бо завжди в руках ПОВИНЕН БУТИ (не всі мають) калькулятор, який покаже, за скільки років така інвестиція "відіб"ється". Норма: 8 років. Тому зараз люди здають куплене років з три тому за 45000+5000 (ремонт)$ не менше, ніж за 15 000 подешевівших з певних причин гривень.б) "Золоте правило" номер 2 в нерухомості - "Купуючи нерухомість, завжди треба думати, чи зможеш ти її продати". Розумний орендодавець завжди оновлює свій житловий фонд для орендарів не рідше, ніж 1 раз на 8 років.Це про "найдешевший товар". В царині нерухомості.