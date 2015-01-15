RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:46

  akurt написав:Что ни эксперт - то хоть на выставку в Дубай Expo Dubai отправляй. Там бы платили большие деньги «на посмотреть» на экспертов.
У нас - слава Богу - бесплатно. Надо пользоваться моментом.

Три месяца назад...Октябрь 2021. Курс лиры 8.7 RTC-12 - Акурту:

...По большому секрету скажу тебе на будущее.
Готовься к курсу 10.
Потому что:
...Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать,
а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников.
Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро...
Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....
P/S/
Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали...
viewtopic.php?p=5315228#p5315228

Сейчас курс уже 13.55, инфляция 36% и ожидается 50%!!!

Так кого посылать в Дубай? :D
Востаннє редагувалось RTC12 в Суб 29 січ, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
Повідомлень: 642
З нами з: 09.05.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:54

  Frant написав:Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо)))


Маєте рацію: тут треба подумати то так, чи ні...
Якшо мова йде про товар з АТБ - мабуть, то горе, що так вважають...
В МЕТРО Ви не завжди побачите найдешевший товар... Але й одноразовий візит обідеться в 5000 гривень...
Якщо мова йде про інвестиції в нерухомість - то тут відомими є 2 варіанти:
- якщо купують ДЛЯ себе - то нічого або майже нічого не жалкують. Правда, треба не "перегнути палку" і не попасти в халепу - племінник купив класний з/б паралелепіпед (інколи такий набір залізобетонних перекрить та залишків цегли недосвідчені люди називають "квартира" - як говорив Михайло Жванецький: "Если никогда не видеть другую обувь, то советская кажется нормальной") вкинув шалену купу грошей - чого там тільки не було!!!! - вселився - пожив - а там весь час воняє з невідомих причин каналізацією від сусідів. В грудні 2021 продав - слава Богу - за 85 000 доларів тую 3-к халепу та зараз живе на квартирі, поки з двох "однушок" по 50 квадратів створять до 8 березня 2022 року одну "нормальну" квартиру. Брав той новий з/б паралелепіпед 1,5 роки тому по 800 доларів за кв. м підлоги без стяжки - давали в листопаді 2021 вже 1 100 - віддав би, якщо би не воняло так каналізацією від сусідів у попердньому затишному і дуже дорогому з точки зору ремонту гніздечку.

- якщо купують для орендарів - то ту працює принцип 2 з двома різновидами:
а) треба купити - ВИ ПРАВІ - як дешевше (!!!), бо завжди в руках ПОВИНЕН БУТИ (не всі мають) калькулятор, який покаже, за скільки років така інвестиція "відіб"ється". Норма: 8 років. Тому зараз люди здають куплене років з три тому за 45000+5000 (ремонт)$ не менше, ніж за 15 000 подешевівших з певних причин гривень.
б) "Золоте правило" номер 2 в нерухомості - "Купуючи нерухомість, завжди треба думати, чи зможеш ти її продати". Розумний орендодавець завжди оновлює свій житловий фонд для орендарів не рідше, ніж 1 раз на 8 років.
Це про "найдешевший товар". В царині нерухомості.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6562
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:00

Любителі найдешевшого йогурту, кислого турецького шмурдяка, квартир за 30 000 євро на турецьких курортах за 4 км від берегової лінії - не розуміють, що "дешева рибка - погана юшка".

п.Акурт, ваші судження про нерухомість свідчать: або ви зовсім не розбираєтесь в орендному бізнесі, або ж ви нагло впарюєте людям адський неліквід.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22595
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 491492493494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 892, 893, 894
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8936 1237563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 09:55
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 55950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 106992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (7031)
29.01.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.