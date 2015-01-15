Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Что ни эксперт - то хоть на выставку в Дубай Expo Dubai отправляй. Там бы платили большие деньги «на посмотреть» на экспертов. У нас - слава Богу - бесплатно. Надо пользоваться моментом.
Три месяца назад...Октябрь 2021. Курс лиры 8.7 RTC-12 - Акурту: ...По большому секрету скажу тебе на будущее. Готовься к курсу 10. Потому что: ...Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать, а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников. Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро... Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии.... P/S/ Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали... viewtopic.php?p=5315228#p5315228
Сейчас курс уже 13.55, инфляция 36% и ожидается 50%!!!
Так кого посылать в Дубай?
Востаннє редагувалось RTC12 в Суб 29 січ, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо)))
Маєте рацію: якшо мова йде про товар з АТБ - мабуть, то горе, що так вважають... В МЕТРО Ви не завжди побачите найдешевший товар... Але й одноразовий візит обідеться в 5000 гривень... Якщо мова йде про інвестиції в нерухомість - то тут відомими є 2 варіанти: - якщо купують ДЛЯ себе - то нічого або майже нічого не жалкують. Правда, треба не "перегнути палку" і не попасти в халепу... - якщо купують для орендарів - то ту працює принцип 2 з двома різновидами: а) треба купити - ВИ ПРАВІ - як дешевше (!!!), бо завжди в руках ПОВИНЕН БУТИ (не всі мають) калькулятор, який покаже, за скільки років така інвестиція "відіб"ється". Норма: 8 років. Тому зараз люди здають куплене років з три тому за 45000+5000 (ремонт)$ не менше, ніж за 15 000 подешевівших з певних причин гривень. б) "Золоте правило" номер 2 в нерухомості - "Купуючи нерухомість, завжди треба думати, чи зможеш ти її продати". Розумний орендодавець завжди оновлює свій житловий фонд для орендарів не рідше, ніж 1 раз на 8 років. Це про "найдешевший товар". В царині нерухомості.
change_pm написав:А то прилетиш на відпочинок, а тебе за "клевету" не в 5 зірок, а в -5: сортіри драїть
Турция это дешевое место для моего отдыха
На самом деле, выбирая место на планете, надо понимать риски, которые несет страна. В свое время, ехали на отдых с родственниками, выбирали куда. Они очень Турцию хотели, я был категорически против. Почему? Сам не мог себе ответить. Просто все как-то было не по себе. Поехали в другое место. И в то время, когда мы были в другом, к счастью, месте, а Турции были беспорядки и попытка переворота или псевдопереворота. Последовавшая за этим исламизация, в моем понимании, отбросила Турцию в разряд стран третьего мира, где я никогда не появлюсь.
Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате… Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 січ, 2022 04:23, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Последовавшая за этим исламизация, в моем понимании, отбросила Турцию в разряд стран третьего мира, где я никогда не появлюсь.
+ И правильно сделаете. В стране, где легко и просто, в ручном режиме, авторитарный президент меняет глав НБ и других министров, "как перчатки"- не стоит даже одноразового посещения ( НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ). Президент Турции отправил в отставку главу статистического ведомства. Местные СМИ писали, что между ними возникла напряженность из-за данных о высокой инфляции. Ранее Эрдоган уволил министра финансов и трех глав ЦБ https://www.forbes.ru/finansy/454045-er ... o-inflacii
P.S.Средиземное море, в свою очередь, есть не только на берегу турецком. Но !!!Для нищебродов типа акурта выбор увы невелик. Так помолимся, и поставим за старого инвештора свечку Николаю Чудотворцу.
rjkz написав:Последовавшая за этим исламизация, в моем понимании, отбросила Турцию в разряд стран третьего мира, где я никогда не появлюсь.
+ И правильно сделаете. В стране, где легко и просто, в ручном режиме, авторитарный президент меняет глав НБ и других министров, "как перчатки"- не стоит даже одноразового посещения ( НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ). Президент Турции отправил в отставку главу статистического ведомства. Местные СМИ писали, что между ними возникла напряженность из-за данных о высокой инфляции. Ранее Эрдоган уволил министра финансов и трех глав ЦБ https://www.forbes.ru/finansy/454045-er ... o-inflacii
P.S.Средиземное море, в свою очередь, есть не только на берегу турецком. Но !!!Для нищебродов типа акурта выбор увы невелик. Так помолимся, и поставим за старого инвештора свечку Николаю Чудотворцу.