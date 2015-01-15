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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:46

  akurt написав:Что ни эксперт - то хоть на выставку в Дубай Expo Dubai отправляй. Там бы платили большие деньги «на посмотреть» на экспертов.
У нас - слава Богу - бесплатно. Надо пользоваться моментом.

Три месяца назад...Октябрь 2021. Курс лиры 8.7 RTC-12 - Акурту:

...По большому секрету скажу тебе на будущее.
Готовься к курсу 10.
Потому что:
...Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать,
а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников.
Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро...
Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....
P/S/
Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали...
viewtopic.php?p=5315228#p5315228

Сейчас курс уже 13.55, инфляция 36% и ожидается 50%!!!

Так кого посылать в Дубай? :D
Востаннє редагувалось RTC12 в Суб 29 січ, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:54

  Frant написав:Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо)))


Маєте рацію: якшо мова йде про товар з АТБ - мабуть, то горе, що так вважають...
В МЕТРО Ви не завжди побачите найдешевший товар... Але й одноразовий візит обідеться в 5000 гривень...
Якщо мова йде про інвестиції в нерухомість - то тут відомими є 2 варіанти:
- якщо купують ДЛЯ себе - то нічого або майже нічого не жалкують. Правда, треба не "перегнути палку" і не попасти в халепу...
- якщо купують для орендарів - то ту працює принцип 2 з двома різновидами:
а) треба купити - ВИ ПРАВІ - як дешевше (!!!), бо завжди в руках ПОВИНЕН БУТИ (не всі мають) калькулятор, який покаже, за скільки років така інвестиція "відіб"ється". Норма: 8 років. Тому зараз люди здають куплене років з три тому за 45000+5000 (ремонт)$ не менше, ніж за 15 000 подешевівших з певних причин гривень.
б) "Золоте правило" номер 2 в нерухомості - "Купуючи нерухомість, завжди треба думати, чи зможеш ти її продати". Розумний орендодавець завжди оновлює свій житловий фонд для орендарів не рідше, ніж 1 раз на 8 років.
Це про "найдешевший товар". В царині нерухомості.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:55

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:А то прилетиш на відпочинок, а тебе за "клевету" не в 5 зірок, а в -5: сортіри драїть
Турция это дешевое место для моего отдыха


На самом деле, выбирая место на планете, надо понимать риски, которые несет страна.
В свое время, ехали на отдых с родственниками, выбирали куда. Они очень Турцию хотели, я был категорически против. Почему? Сам не мог себе ответить. Просто все как-то было не по себе. Поехали в другое место. И в то время, когда мы были в другом, к счастью, месте, а Турции были беспорядки и попытка переворота или псевдопереворота. Последовавшая за этим исламизация, в моем понимании, отбросила Турцию в разряд стран третьего мира, где я никогда не появлюсь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:59

Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…
Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 січ, 2022 04:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:15

  rjkz написав:Последовавшая за этим исламизация, в моем понимании, отбросила Турцию в разряд стран третьего мира, где я никогда не появлюсь.

+ И правильно сделаете. В стране, где легко и просто, в ручном режиме, авторитарный президент меняет глав НБ и других министров, "как перчатки"- не стоит даже одноразового посещения ( НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ).
Президент Турции отправил в отставку главу статистического ведомства. Местные СМИ писали, что между ними возникла напряженность из-за данных о высокой инфляции. Ранее Эрдоган уволил министра финансов и трех глав ЦБ
https://www.forbes.ru/finansy/454045-er ... o-inflacii

P.S.Средиземное море, в свою очередь, есть не только на берегу турецком. Но !!!Для нищебродов типа акурта выбор увы невелик. :cry: Так помолимся, и поставим за старого инвештора свечку Николаю Чудотворцу. :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:40

Пане roberto dark - проконсультуйте форумчан про порядок вывезенная валюти з Ізраїля для інвестицій в нерухомість в Україні.
Ви вивозили з Ізраїля готівкові шекелі, чи €/$?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 01:09

шото стрьомно в Туреччині



flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 01:13

  roberto dark написав:
  rjkz написав:Последовавшая за этим исламизация, в моем понимании, отбросила Турцию в разряд стран третьего мира, где я никогда не появлюсь.

+ И правильно сделаете. В стране, где легко и просто, в ручном режиме, авторитарный президент меняет глав НБ и других министров, "как перчатки"- не стоит даже одноразового посещения ( НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ).
Президент Турции отправил в отставку главу статистического ведомства. Местные СМИ писали, что между ними возникла напряженность из-за данных о высокой инфляции. Ранее Эрдоган уволил министра финансов и трех глав ЦБ
https://www.forbes.ru/finansy/454045-er ... o-inflacii

P.S.Средиземное море, в свою очередь, есть не только на берегу турецком. Но !!!Для нищебродов типа акурта выбор увы невелик. :cry: Так помолимся, и поставим за старого инвештора свечку Николаю Чудотворцу. :roll:

інфляція 15% за січень 2022
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 04:26

Пане Флаймане, то ж добре, що Ви харчуєтеся святим духом і ніколи не ходите в магазин…
А то б форумчани розказали б, яка інфляція в 15% за січень, який ще не закінчився…
akurt
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