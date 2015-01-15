Додано: Суб 29 січ, 2022 21:46

akurt написав: Что ни эксперт - то хоть на выставку в Дубай Expo Dubai отправляй. Там бы платили большие деньги «на посмотреть» на экспертов.

У нас - слава Богу - бесплатно. Надо пользоваться моментом. Что ни эксперт - то хоть на выставку в Дубай Expo Dubai отправляй. Там бы платили большие деньги «на посмотреть» на экспертов.У нас - слава Богу - бесплатно. Надо пользоваться моментом.



...По большому секрету скажу тебе на будущее.

Готовься к курсу 10.

Потому что:

...Для борьбы с инфляцией, уровень которой уже 20%, ставку нужно повышать,

а не понижать, как требует Султан, увольняя банковских чиновников.

Следовательно, лира будет дешеветь и дальше. И очень быстро...

Я это вижу даже не сидя в твоей Анталии....

P/S/

Положу этот пост в закладки, чтобы ты потом не писал что тебя не предупреждали...

Три месяца назад...Октябрь 2021. Курс лиры 8.7 RTC-12 - Акурту:Сейчас курс уже 13.55, инфляция 36% и ожидается 50%!!!Так кого посылать в Дубай?