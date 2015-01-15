akurt написав:

Frant написав: Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо))) Дехто вважає, що)))

- якщо купують ДЛЯ себе

- якщо купують для орендарів

Маєте рацію: якшо мова йде про товар з АТБ - мабуть, то горе, що так вважають...В МЕТРО Ви не завжди побачите найдешевший товар... Але й одноразовий візит обідеться в 5000 гривень...- то тут відомими є 2 варіанти:- то нічого або майже нічого не жалкують. Правда, треба не "перегнути палку" і не попасти в халепу...- то ту працює принцип 2 з двома різновидами:а) треба купити - ВИ ПРАВІ - як дешевше (!!!), бо завжди в руках ПОВИНЕН БУТИ (не всі мають) калькулятор, який покаже, за скільки років така інвестиція "відіб"ється". Норма: 8 років. Тому зараз люди здають куплене років з три тому за 45000+5000 (ремонт)$ не менше, ніж за 15 000 подешевівших з певних причин гривень.б) "Золоте правило" номер 2 в нерухомості - "Купуючи нерухомість, завжди треба думати, чи зможеш ти її продати". Розумний орендодавець завжди оновлює свій житловий фонд для орендарів не рідше, ніж 1 раз на 8 років.Це про "найдешевший товар". В царині нерухомості.