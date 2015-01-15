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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496>
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 05:29

  akurt написав:Пане roberto dark - проконсультуйте форумчан про порядок вывезенная валюти з Ізраїля для інвестицій в нерухомість в Україні.
Ви вивозили з Ізраїля готівкові шекелі, чи €/$?


Других способов в 21 веке нет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 06:52

Доигрались в риелторов и заработали ПРОБЛЕМЫ!

  flyman написав:


У нашого "помогайки" по покупке недвижимости тоже шансы на ДЕПОРТАЦИЮ огромны!!! Налоговая Турции не спит ( суды забиты подобными делами), а только и ищет таких хитрожопых как он, возомнивших себя "гуру" турецкой недвижимости и работающих в паре с другими русскоязычными, зачастую "чёрными риелторами." А вот и видео об этом кстати :
https://youtu.be/WoniqVks-Q4

P.S. В свете тотального подорожания жизни в Турции, не удивлюсь, если узнаю про возращение акурта в Украину. Да и в самом деле лучше самому вернуться, чем быть депортированным.
Хату в селе( на малой родине, в Днепропетровской области) можно ещё купить совсем недорого.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:38

rjkz!
Super!
Вы даже представить себе не можете, как я рад и как мои взгляды совпадают с Вашими.
Более того, у меня было пошатнулась вера в то, что на форуме есть адекватные люди - но я всегда с интересом читал ваши Сообщения.
Блин, вот думал, что адекватные люди закончились - нет есть! Есть!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:40

  rjkz написав:
  akurt написав:Пане roberto dark - проконсультуйте форумчан про порядок вывезенная валюти з Ізраїля для інвестицій в нерухомість в Україні.
Ви вивозили з Ізраїля готівкові шекелі, чи €/$?


Других способов в 21 веке нет?

У підтанцовщика турецьких ріелторів - немає!
Він своєю машиною возить передачі, з Анталії у Львів. 20 дол/кг. Якщо треба - звертайтесь,він допоможе!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:43

  roberto dark написав:
  flyman написав:


У нашого "помогайки" по покупке недвижимости тоже шансы на ДЕПОРТАЦИЮ огромны!!! Налоговая Турции не спит ( суды забиты подобными делами), а только и ищет таких хитрожопых как он, возомнивших себя "гуру" турецкой недвижимости и работающих в паре с другими русскоязычными, зачастую "чёрными риелторами." А вот и видео об этом кстати :
https://youtu.be/WoniqVks-Q4

P.S. В свете тотального подорожания жизни в Турции, не удивлюсь, если узнаю про возращение акурта в Украину. Да и в самом деле лучше самому вернуться, чем быть депортированным.
Хату в селе( на малой родине, в Днепропетровской области) можно ещё купить совсем недорого.

Жанна каже, що в доларах і євро в Туреччині - подорожчало все, і добряче. Особливо - електроенергія.

Очевидно, вона живе в іншій Туреччині, не в тій, що наш підтанцовшик турецьких ріелторів.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 30 січ, 2022 07:46, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:45

А гроші перевозити наш турецький танцюрист рекомендував саме в турецьких труселях, як самий надійніший спосіб для пенсіонера.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:50

  akurt написав:
  Frant написав:Дехто вважає, що найдешевший товар - це благо)))


Маєте рацію: якшо мова йде про товар з АТБ - мабуть, то горе, що так вважають...
В МЕТРО Ви не завжди побачите найдешевший товар... Але й одноразовий візит обідеться в 5000 гривень...
Якщо мова йде про інвестиції в нерухомість - то тут відомими є 2 варіанти:
- якщо купують ДЛЯ себе - то нічого або майже нічого не жалкують. Правда, треба не "перегнути палку" і не попасти в халепу...
- якщо купують для орендарів - то ту працює принцип 2 з двома різновидами:
а) треба купити - ВИ ПРАВІ - як дешевше (!!!), бо завжди в руках ПОВИНЕН БУТИ (не всі мають) калькулятор, який покаже, за скільки років така інвестиція "відіб"ється". Норма: 8 років. Тому зараз люди здають куплене років з три тому за 45000+5000 (ремонт)$ не менше, ніж за 15 000 подешевівших з певних причин гривень.
б) "Золоте правило" номер 2 в нерухомості - "Купуючи нерухомість, завжди треба думати, чи зможеш ти її продати". Розумний орендодавець завжди оновлює свій житловий фонд для орендарів не рідше, ніж 1 раз на 8 років.
Це про "найдешевший товар". В царині нерухомості.

Оновлювати орендну квартиру кожні 8 років - це брєд, маячня.
П.Акурт, ви дійсно має відношення до орендного бізнесу,чи пишете тут свої недолугі нарцисичні фантазії??
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:03

Так прикольно: с утра сильно активировались самые известные советчики форумчан по инвестициям - супер! - услышали про существование вектора, направленного на Северную Америку...
Это здорово!
Так держать! Воскресенье началось на позитиве!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:09

Frant Це Уоррен Бафет живе у своєму будинку вже більше 50 років, але ж такі "хеніальні" інвештори як акурт, повинні його міняти кожні 8 років, щоб жити тільки в новому та "модерновому"
житлі. :lol:
P.S. Взагалі такого порадника як він, ще треба пошукати, який відкриває депозити в лірах, в туркіш банках. :lol: Доречі в наступному місяці він його закриває. Цікаво який буде курс доллара у лютому в Туреччині? Може нам RTC12 спрогнозує . У нього очевидного це дуже добре виходить :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:20

Пане роберто - Ви закликали форумчан вкладатися на етапі фундаментів в нерухомість в Ізраїлі - висвітліть питання - чи всім українцям приватні банки Ізраїля відкривають кредитні лінії на старт вкладень в 300 000 доларів?
akurt
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