RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:26

Бідному українському пенсіонеру із інвестиційним портфелем 49 000 $, який був у акурта в 2017 році
- ніякий Ізраїль, а тим більше Північна Америка і близько не "світять". Вже і Туреччина із дешевим йогуртом та хамсою не по кишені.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 824
З нами з: 04.06.19
Подякував: 198 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:28

  akurt написав: - Ви закликали форумчан вкладатися на етапі фундаментів в нерухомість в Ізраїлі - висвітліть питання - чи всім українцям приватні банки Ізраїля відкривають кредитні лінії на старт вкладень в 300 000 доларів?

Як ваш скромний депозит в турецьких лірах, п.Акурт?
Як ваші орендні квартири, яких у вас неначе 3 чи 4 штуки в Запоріжжі,Дніпрі і Львові? проте Ви чомусь гарцикуєте на підтанцовках у чужій країні,харчуєтесь найдешевшими продуктами. Чому і навіщо?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 30 січ, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22599
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:29

  Frant написав:
  akurt написав:Пане роберто - Ви закликали форумчан вкладатися на етапі фундаментів в нерухомість в Ізраїлі - висвітліть питання - чи всім українцям приватні банки Ізраїля відкривають кредитні лінії на старт вкладень в 300 000 доларів?

Як ваш скромний депозит в турецьких лірах?

на автопролонгации :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6530
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1275 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мда.
Не скучно тут у вас.
Я так понимаю, конструктива не очень много, зато есть какая-то своя Санта-Барбара.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12729
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6590 раз.
Подякували: 3651 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:44

  rjkz написав:Мда.
Не скучно тут у вас.
Я так понимаю, конструктива не очень много, зато есть какая-то своя Санта-Барбара.

Вы правильно поняли, что это ветка мегаразвлекательная. Весь конструктив и "АНАЛИТИКА", в том числе знаменитых ирпеньских и львовских "долярчиков", увы на ветке про КРЖН.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 30 січ, 2022 08:55, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 824
З нами з: 04.06.19
Подякував: 198 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:48

  rjkz написав:Мда.
Не скучно тут у вас.
Я так понимаю, конструктива не очень много, зато есть какая-то своя Санта-Барбара.


Так!
Дехто тут страждає від нарцисизму і манії величі. Скромний пенсіонер, екс-доцент провінційного ВУЗу. Бідолаха харчується найдешевшими продуктами, живе в диких Єпенях великого турецького села, вчорну допомагає турецьким ріелторам продавати курортні квартири російськомовним перцям. Він щиро вважає, що він схопив бога за бороду і намагається вчити всіх, як правильно жити і грамотно інвештувати.
Не всім подобається його нарцисична маячня, тому люди підказують, де він неправий)))

Ви можете писати тут свої думки про Америку і т.п. Читачі знайдуться)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22599
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2360 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 493494495496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 892, 893, 894
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8936 1247993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 09:55
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 56050
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107090
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3144)
30.01.2022 09:59
Рынок ОВГЗ (2615)
30.01.2022 08:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.