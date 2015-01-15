Бідному українському пенсіонеру із інвестиційним портфелем 49 000 $, який був у акурта в 2017 році
- ніякий Ізраїль, а тим більше Північна Америка і близько не "світять". Вже і Туреччина із дешевим йогуртом та хамсою не по кишені.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 січ, 2022 08:26
Бідному українському пенсіонеру із інвестиційним портфелем 49 000 $, який був у акурта в 2017 році
- ніякий Ізраїль, а тим більше Північна Америка і близько не "світять". Вже і Туреччина із дешевим йогуртом та хамсою не по кишені.
Додано: Нед 30 січ, 2022 08:28
Як ваш скромний депозит в турецьких лірах, п.Акурт?
Як ваші орендні квартири, яких у вас неначе 3 чи 4 штуки в Запоріжжі,Дніпрі і Львові? проте Ви чомусь гарцикуєте на підтанцовках у чужій країні,харчуєтесь найдешевшими продуктами. Чому і навіщо?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 30 січ, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 08:29
на автопролонгации
Додано: Нед 30 січ, 2022 08:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Мда.
Не скучно тут у вас.
Я так понимаю, конструктива не очень много, зато есть какая-то своя Санта-Барбара.
Додано: Нед 30 січ, 2022 08:44
Вы правильно поняли, что это ветка мегаразвлекательная. Весь конструктив и "АНАЛИТИКА", в том числе знаменитых ирпеньских и львовских "долярчиков", увы на ветке про КРЖН.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 30 січ, 2022 08:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 січ, 2022 08:48
Так!
Дехто тут страждає від нарцисизму і манії величі. Скромний пенсіонер, екс-доцент провінційного ВУЗу. Бідолаха харчується найдешевшими продуктами, живе в диких Єпенях великого турецького села, вчорну допомагає турецьким ріелторам продавати курортні квартири російськомовним перцям. Він щиро вважає, що він схопив бога за бороду і намагається вчити всіх, як правильно жити і грамотно інвештувати.
Не всім подобається його нарцисична маячня, тому люди підказують, де він неправий)))
Ви можете писати тут свої думки про Америку і т.п. Читачі знайдуться)))
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|