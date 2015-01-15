rjkz написав:

akurt написав: Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…

Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость? Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?

Я никого не хочу обидеть или оскорбить.Тем более, я далек от каких-либо ксенофобских взглядов.Я говорю о своих мироощущениях и своем понимании ценностей.И как человек, стоящий на принципах глобализации и мультикультурности, а также западном понимании цивилизационных целей, не могу разделять многие догмы...или, мягче говоря, обычаи ислама. В числе которых есть и своеобразное отношение к женщинам, а так-же к некоторым другим религиям и национальнастям.Тот верктор, который задал в прощлом веке Ататюрк, привел к светскому государству с исламским колоритом. Это я сейчас опускаю тот факт, что в Турции ооочень сильны сторонники исламизации, но до поры до времени они довольствовальсь второстепенными ролями.Политические устои, о которых Вы упомянули, сформировались ДО Эрдогана.Я не знаю какой будет Турция через 10-20-30-...лет. И Вы не знаете.Никто не знает. Сейчас есть вектор, который задал Эрдоган. Он отличается от того, в котором страна развивалась ДО него. Можно только гадать сохранится он или нет. Есть вероятность, что ДА. ВЕсьма существенная.Это право турецкого народа решать как им развиваться и какими ценностями руководствоваться.А мое право - разделять или не разделять эти взгляды.Я их не разделяю.Поэтому в выборе страны руководствуюсь принципом, чтобы мои мировоззрения соответствовали принципам того общества, в котором хотел-бы жить.Конечно, нет ничего идеального под небом, но мой выбор в пользу Северной Америки, как самой сбалансированной цивилизационной модели.Да, есть очень много "ложек дегтя", но пока еще это таки "бочка с медом".Я сейчас не о материальном, хотя о нем тоже стоит упомянуть.Наша жизнь - это наше время. Деньги - это эквивалент времени жизни.Если говорить о США, то я не знаю другой страны, где за самый главный ресурс человека можно получить бОльшую цену. Это касается как наемного труда так и инвестиционной деятельности.Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?