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Додано: Нед 30 січ, 2022 08:48
rjkz написав:
Мда.
Не скучно тут у вас.
Я так понимаю, конструктива не очень много, зато есть какая-то своя Санта-Барбара.
Так!
Дехто тут страждає від нарцисизму і манії величі. Скромний пенсіонер, екс-доцент провінційного ВУЗу. Бідолаха харчується найдешевшими продуктами, живе в диких Єпенях великого турецького села, вчорну допомагає турецьким ріелторам продавати курортні квартири російськомовним перцям. Він щиро вважає, що він схопив бога за бороду і намагається вчити всіх, як правильно жити і грамотно інвештувати.
Не всім подобається його нарцисична маячня, тому люди підказують, де він неправий)))
Ви можете писати тут свої думки про Америку і т.п. Читачі знайдуться)))
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Додано: Нед 30 січ, 2022 10:10
rjkz написав:
Мда.
Не скучно тут у вас.
Я так понимаю, конструктива не очень много, зато есть какая-то своя Санта-Барбара.
Ну я как бы вам намекал что здесь есть израильский провокатор, которого периодически банят за хамство и оффтоп, но когда он выходит из бана всегда включает старую пластинку, какие все дураки и неудачники, а он один такой успешный.
Лучше с ним не спорить, это бесполезно. Видимо там достается ему тумаков от соседей по кибуцу, вот он здесь и отрывается на людях, которых никогда в жизни в глаза не видел.
Жаль такие люди не видят себя со стороны, как это ущербно выглядит поливать кого то грязью.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 30 січ, 2022 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:31
rjkz написав: akurt написав:
Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…
Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?
Я никого не хочу обидеть или оскорбить.
Тем более, я далек от каких-либо ксенофобских взглядов.
Я говорю о своих мироощущениях и своем понимании ценностей.
И как человек, стоящий на принципах глобализации и мультикультурности, а также западном понимании цивилизационных целей, не могу разделять многие догмы...или, мягче говоря, обычаи ислама. В числе которых есть и своеобразное отношение к женщинам, а так-же к некоторым другим религиям и национальнастям.
Тот верктор, который задал в прощлом веке Ататюрк, привел к светскому государству с исламским колоритом. Это я сейчас опускаю тот факт, что в Турции ооочень сильны сторонники исламизации, но до поры до времени они довольствовальсь второстепенными ролями. Политика Эрдогана направлена как раз на усиление роли ислама в турецком обществе.
Политические устои, о которых Вы упомянули, сформировались ДО Эрдогана.
Я не знаю какой будет Турция через 10-20-30-...лет. И Вы не знаете.
Никто не знает. Сейчас есть вектор, который задал Эрдоган. Он отличается от того, в котором страна развивалась ДО него. Можно только гадать сохранится он или нет. Есть вероятность, что ДА. ВЕсьма существенная.
Это право турецкого народа решать как им развиваться и какими ценностями руководствоваться.
А мое право - разделять или не разделять эти взгляды.
Я их не разделяю.
Поэтому в выборе страны руководствуюсь принципом, чтобы мои мировоззрения соответствовали принципам того общества, в котором хотел-бы жить.
Конечно, нет ничего идеального под небом, но мой выбор в пользу Северной Америки, как самой сбалансированной цивилизационной модели.
Да, есть очень много "ложек дегтя", но пока еще это таки "бочка с медом".
Я сейчас не о материальном, хотя о нем тоже стоит упомянуть.
Наша жизнь - это наше время. Деньги - это эквивалент времени жизни.
Если говорить о США, то я не знаю другой страны, где за самый главный ресурс человека можно получить бОльшую цену. Это касается как наемного труда так и инвестиционной деятельности.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?
Я езьм людина, яка більше 5 рокив прожила поруч з мусульманами, и працював з ними ж...
Я не знаю, чому в стількох людей така боязнь ісламу...(((
Відімо масс-медія гарно промили мізки.
Имхо, іслам одна з найкращіх регігії, в якій є рівність усіх перед Богом. Немає такого, Богам помазаний цар усія ... (поставте самі).
Всі рівні перед Аллахом, і цар (султан чи падішах) і останній чесний бідняк.
зи. Ви давно збирали кошти і ділились з бідними на якесь з цекровних свят?
А мусульмани кожен Рамадан діляться. Звичайно, можна сказати - та то раз на рік!
В у нас як часто?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 12:05
Краше зразу напишіть, що можна за недорого купити квартирку в турецькому селі і жити там, за три км від моря. Гуляти з собакою і хлебтати дешевий кислий шмурдяк, місцевого розливу, для іновірців.
Щодо ісламу - очевидно, п.Акурт, ваші знання про мусульман обмежені спілкуванням парадного формату.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 12:07
change_pm написав: rjkz написав: akurt написав:
Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…
Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?
Я никого не хочу обидеть или оскорбить.
Тем более, я далек от каких-либо ксенофобских взглядов.
Я говорю о своих мироощущениях и своем понимании ценностей.
И как человек, стоящий на принципах глобализации и мультикультурности, а также западном понимании цивилизационных целей, не могу разделять многие догмы...или, мягче говоря, обычаи ислама. В числе которых есть и своеобразное отношение к женщинам, а так-же к некоторым другим религиям и национальнастям.
Тот верктор, который задал в прощлом веке Ататюрк, привел к светскому государству с исламским колоритом. Это я сейчас опускаю тот факт, что в Турции ооочень сильны сторонники исламизации, но до поры до времени они довольствовальсь второстепенными ролями. Политика Эрдогана направлена как раз на усиление роли ислама в турецком обществе.
Политические устои, о которых Вы упомянули, сформировались ДО Эрдогана.
Я не знаю какой будет Турция через 10-20-30-...лет. И Вы не знаете.
Никто не знает. Сейчас есть вектор, который задал Эрдоган. Он отличается от того, в котором страна развивалась ДО него. Можно только гадать сохранится он или нет. Есть вероятность, что ДА. ВЕсьма существенная.
Это право турецкого народа решать как им развиваться и какими ценностями руководствоваться.
А мое право - разделять или не разделять эти взгляды.
Я их не разделяю.
Поэтому в выборе страны руководствуюсь принципом, чтобы мои мировоззрения соответствовали принципам того общества, в котором хотел-бы жить.
Конечно, нет ничего идеального под небом, но мой выбор в пользу Северной Америки, как самой сбалансированной цивилизационной модели.
Да, есть очень много "ложек дегтя", но пока еще это таки "бочка с медом".
Я сейчас не о материальном, хотя о нем тоже стоит упомянуть.
Наша жизнь - это наше время. Деньги - это эквивалент времени жизни.
Если говорить о США, то я не знаю другой страны, где за самый главный ресурс человека можно получить бОльшую цену. Это касается как наемного труда так и инвестиционной деятельности.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?
Я езьм людина, яка більше 5 рокив прожила поруч з мусульманами, и працював з ними ж...
Я не знаю, чому в стількох людей така боязнь ісламу...(((
Відімо масс-медія гарно промили мізки.
Имхо, іслам одна з найкращіх регігії, в якій є рівність усіх перед Богом. Немає такого, Богам помазаний цар усія ... (поставте самі).
Всі рівні перед Аллахом, і цар (султан чи падішах) і останній чесний бідняк.
зи. Ви давно збирали кошти і ділились з бідними на якесь з цекровних свят?
А мусульмани кожен Рамадан діляться. Звичайно, можна сказати - та то раз на рік!
В у нас як часто?
Вна Україні царя нема, це ти з UK переплутав, або з DK.
Про толерантних мусульман, це про кого, талібів, чи про молодотурків?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 12:17
rjkz написав:
Конечно, нет ничего идеального под небом, но мой выбор в пользу Северной Америки, как самой сбалансированной цивилизационной модели.
Да, есть очень много "ложек дегтя", но пока еще это таки "бочка с медом".
Я сейчас не о материальном, хотя о нем тоже стоит упомянуть.
Наша жизнь - это наше время. Деньги - это эквивалент времени жизни.
Если говорить о США, то я не знаю другой страны, где за самый главный ресурс человека можно получить бОльшую цену. Это касается как наемного труда так и инвестиционной деятельности.
Из опыта общения с бывшими там нашими и прочим американским еврейством.
У них всё больше настроений в пользу южной средиземеноморской Европы.
Евреи чуют раньше всех. А может и ошибаются. Но их мнение и доводы надо тоже брать во внимание.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 12:37
акурт,
а що там з біатлоном в Туреччині?
гори є, сніг є... біатлоністів на ЧЄ нема
крім футбольної команди, щось не чув про який не який спрот.
Все ж таки достатньо велика країна, а здобутки в спорті де?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 13:01
change_pm написав: rjkz написав: akurt написав:
Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…
Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?
Я никого не хочу обидеть или оскорбить.
Тем более, я далек от каких-либо ксенофобских взглядов.
Я говорю о своих мироощущениях и своем понимании ценностей.
И как человек, стоящий на принципах глобализации и мультикультурности, а также западном понимании цивилизационных целей, не могу разделять многие догмы...или, мягче говоря, обычаи ислама. В числе которых есть и своеобразное отношение к женщинам, а так-же к некоторым другим религиям и национальнастям.
Тот верктор, который задал в прощлом веке Ататюрк, привел к светскому государству с исламским колоритом. Это я сейчас опускаю тот факт, что в Турции ооочень сильны сторонники исламизации, но до поры до времени они довольствовальсь второстепенными ролями. Политика Эрдогана направлена как раз на усиление роли ислама в турецком обществе.
Политические устои, о которых Вы упомянули, сформировались ДО Эрдогана.
Я не знаю какой будет Турция через 10-20-30-...лет. И Вы не знаете.
Никто не знает. Сейчас есть вектор, который задал Эрдоган. Он отличается от того, в котором страна развивалась ДО него. Можно только гадать сохранится он или нет. Есть вероятность, что ДА. ВЕсьма существенная.
Это право турецкого народа решать как им развиваться и какими ценностями руководствоваться.
А мое право - разделять или не разделять эти взгляды.
Я их не разделяю.
Поэтому в выборе страны руководствуюсь принципом, чтобы мои мировоззрения соответствовали принципам того общества, в котором хотел-бы жить.
Конечно, нет ничего идеального под небом, но мой выбор в пользу Северной Америки, как самой сбалансированной цивилизационной модели.
Да, есть очень много "ложек дегтя", но пока еще это таки "бочка с медом".
Я сейчас не о материальном, хотя о нем тоже стоит упомянуть.
Наша жизнь - это наше время. Деньги - это эквивалент времени жизни.
Если говорить о США, то я не знаю другой страны, где за самый главный ресурс человека можно получить бОльшую цену. Это касается как наемного труда так и инвестиционной деятельности.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?
Я езьм людина, яка більше 5 рокив прожила поруч з мусульманами, и працював з ними ж...
Я не знаю, чому в стількох людей така боязнь ісламу...(((
Відімо масс-медія гарно промили мізки.
Имхо, іслам одна з найкращіх регігії, в якій є рівність усіх перед Богом. Немає такого, Богам помазаний цар усія ... (поставте самі).
Всі рівні перед Аллахом, і цар (султан чи падішах) і останній чесний бідняк.
зи. Ви давно збирали кошти і ділились з бідними на якесь з цекровних свят?
А мусульмани кожен Рамадан діляться. Звичайно, можна сказати - та то раз на рік!
В у нас як часто?
Я не ставлю никаких оценок конкретного человека по религиозному или иному признаку. Я против дискриминации по каким-бы то ни было признакам.
Даже не взирая на то, что мой опыт 1,5 годового вынужденного общения с представителями этой религии нельзя назвать позитивным. Я это воспринимаю как люди мне попались не самые лучшие. Да, они были мусульманами. Да, в своей среде они руководствуются своими нормами. И да, по словам одного из них, их религия позволяет относиться иначе к немусульманам.
Хочу подчеркнуть, что не отношусь к людям, которые разделяют восторг от исламизации государств. Считаю, что ГОСУДАРСТВА должны быть исключительно светскими. НЕмусульманскими, НЕхристианскими и тд. Люди, имеют право в свободе выбора религии.
Мягко говоря, крайние проявления ислама в виде казней женщин только за то, что они занимались спортом, были общественно или политически активными или просто получали образование, считаю доисторической дикостью, которой не должно быть в мире. Дискриминацию женщин в исламских обществах только за то, что они другого пола - тоже не приемлю. А это имеет настолько сильное проявление, что это нельзя отрицать или с этим мириться.
Турция сейчас представляет собой ГОСУДАРСТВО, развернувшее вектор своего развития в цивилизационном понимании вспять. Куда это приведет? К некоему подобию нынешнего Афганистана?
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