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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 січ, 2022 13:01
change_pm написав: rjkz написав: akurt написав:
Ну, с мусульманством Вы слегка загнули: в Турецкой республике, как и в Украине церковь отделена от государства по Конституции и существуют более 400-и христианских храмов, я уж не говорю отВселенском патриархате…
Какую страну - надежную проверенную и беспроблемную будете рекомендовать форумчанам для инвестиций в недвижимость?
Я никого не хочу обидеть или оскорбить.
Тем более, я далек от каких-либо ксенофобских взглядов.
Я говорю о своих мироощущениях и своем понимании ценностей.
И как человек, стоящий на принципах глобализации и мультикультурности, а также западном понимании цивилизационных целей, не могу разделять многие догмы...или, мягче говоря, обычаи ислама. В числе которых есть и своеобразное отношение к женщинам, а так-же к некоторым другим религиям и национальнастям.
Тот верктор, который задал в прощлом веке Ататюрк, привел к светскому государству с исламским колоритом. Это я сейчас опускаю тот факт, что в Турции ооочень сильны сторонники исламизации, но до поры до времени они довольствовальсь второстепенными ролями. Политика Эрдогана направлена как раз на усиление роли ислама в турецком обществе.
Политические устои, о которых Вы упомянули, сформировались ДО Эрдогана.
Я не знаю какой будет Турция через 10-20-30-...лет. И Вы не знаете.
Никто не знает. Сейчас есть вектор, который задал Эрдоган. Он отличается от того, в котором страна развивалась ДО него. Можно только гадать сохранится он или нет. Есть вероятность, что ДА. ВЕсьма существенная.
Это право турецкого народа решать как им развиваться и какими ценностями руководствоваться.
А мое право - разделять или не разделять эти взгляды.
Я их не разделяю.
Поэтому в выборе страны руководствуюсь принципом, чтобы мои мировоззрения соответствовали принципам того общества, в котором хотел-бы жить.
Конечно, нет ничего идеального под небом, но мой выбор в пользу Северной Америки, как самой сбалансированной цивилизационной модели.
Да, есть очень много "ложек дегтя", но пока еще это таки "бочка с медом".
Я сейчас не о материальном, хотя о нем тоже стоит упомянуть.
Наша жизнь - это наше время. Деньги - это эквивалент времени жизни.
Если говорить о США, то я не знаю другой страны, где за самый главный ресурс человека можно получить бОльшую цену. Это касается как наемного труда так и инвестиционной деятельности.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?
Я езьм людина, яка більше 5 рокив прожила поруч з мусульманами, и працював з ними ж...
Я не знаю, чому в стількох людей така боязнь ісламу...(((
Відімо масс-медія гарно промили мізки.
Имхо, іслам одна з найкращіх регігії, в якій є рівність усіх перед Богом. Немає такого, Богам помазаний цар усія ... (поставте самі).
Всі рівні перед Аллахом, і цар (султан чи падішах) і останній чесний бідняк.
зи. Ви давно збирали кошти і ділились з бідними на якесь з цекровних свят?
А мусульмани кожен Рамадан діляться. Звичайно, можна сказати - та то раз на рік!
В у нас як часто?
Я не ставлю никаких оценок конкретного человека по религиозному или иному признаку. Я против дискриминации по каким-бы то ни было признакам.
Даже не взирая на то, что мой опыт 1,5 годового вынужденного общения с представителями этой религии нельзя назвать позитивным. Я это воспринимаю как люди мне попались не самые лучшие. Да, они были мусульманами. Да, в своей среде они руководствуются своими нормами. И да, по словам одного из них, их религия позволяет относиться иначе к немусульманам.
Хочу подчеркнуть, что не отношусь к людям, которые разделяют восторг от исламизации государств. Считаю, что ГОСУДАРСТВА должны быть исключительно светскими. НЕмусульманскими, НЕхристианскими и тд. Люди, имеют право в свободе выбора религии.
Мягко говоря, крайние проявления ислама в виде казней женщин только за то, что они занимались спортом, были общественно или политически активными или просто получали образование, считаю доисторической дикостью, которой не должно быть в мире. Дискриминацию женщин в исламских обществах только за то, что они другого пола - тоже не приемлю. А это имеет настолько сильное проявление, что это нельзя отрицать или с этим мириться.
Турция сейчас представляет собой ГОСУДАРСТВО, развернувшее вектор своего развития в цивилизационном понимании вспять. Куда это приведет? К некоему подобию нынешнего Афганистана?
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rjkz
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Додано: Нед 30 січ, 2022 15:31
тенденція однако
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flyman
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:20
flyman написав:
тенденція однако
что дєлать вкратце? біле вдягати? и повзти від епіцентру?
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change_pm
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:32
rjkz написав:
Я не ставлю никаких оценок конкретного человека по религиозному или иному признаку. Я против дискриминации по каким-бы то ни было признакам.
Даже не взирая на то, что мой опыт 1,5 годового вынужденного общения с представителями этой религии нельзя назвать позитивным. Я это воспринимаю как люди мне попались не самые лучшие. Да, они были мусульманами. Да, в своей среде они руководствуются своими нормами. И да, по словам одного из них, их религия позволяет относиться иначе к немусульманам.
Хочу подчеркнуть, что не отношусь к людям, которые разделяют восторг от исламизации государств. Считаю, что ГОСУДАРСТВА должны быть исключительно светскими. НЕмусульманскими, НЕхристианскими и тд. Люди, имеют право в свободе выбора религии.
Мягко говоря, крайние проявления ислама в виде казней женщин только за то, что они занимались спортом, были общественно или политически активными или просто получали образование, считаю доисторической дикостью, которой не должно быть в мире. Дискриминацию женщин в исламских обществах только за то, что они другого пола - тоже не приемлю. А это имеет настолько сильное проявление, что это нельзя отрицать или с этим мириться.Турция сейчас представляет собой ГОСУДАРСТВО, развернувшее вектор своего развития в цивилизационном понимании вспять. Куда это приведет? К некоему подобию нынешнего Афганистана?
Я в своїх словах порівнюю досвід життя і взаімодії з арабами (і іншими мусульманами) в Затоці.
Я не знаю звідки така думка стововно дискрімінації, але навіть саудіти такі послаблення жінкам зробили, що можна сказати, що для них настало 21 століття, в 21 столітті )))
Імхо, але турецьке суспільство ніколи не перетвориться в подобіє Афгана (талібана)
Евівейз, я ділюсь своєю точкою зору і не очікую, що вона буде кимось розділенна )))
зи. ще один комент - через те, що психологічно люди не можуть встигнути за тими технологічними змінами, і відбувається деякий відкат до попереднього стану...
нажаль, попередній стан - то і є більша роль релігії, чи просто західне толераство лгбт+, коли всі авторітети знищено...
як то кажути, кому що до смаку - а в варіант вакууму я не вірю
ось не знаю куди віднести українське суспильство - і не релігійне, і не лгбт+ лайкери, але проблему самовизнання и втрати орієнтірів видно не озброєним оком.
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change_pm
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:36
change_pm написав: rjkz написав:
Я не ставлю никаких оценок конкретного человека по религиозному или иному признаку. Я против дискриминации по каким-бы то ни было признакам.
Даже не взирая на то, что мой опыт 1,5 годового вынужденного общения с представителями этой религии нельзя назвать позитивным. Я это воспринимаю как люди мне попались не самые лучшие. Да, они были мусульманами. Да, в своей среде они руководствуются своими нормами. И да, по словам одного из них, их религия позволяет относиться иначе к немусульманам.
Хочу подчеркнуть, что не отношусь к людям, которые разделяют восторг от исламизации государств. Считаю, что ГОСУДАРСТВА должны быть исключительно светскими. НЕмусульманскими, НЕхристианскими и тд. Люди, имеют право в свободе выбора религии.
Мягко говоря, крайние проявления ислама в виде казней женщин только за то, что они занимались спортом, были общественно или политически активными или просто получали образование, считаю доисторической дикостью, которой не должно быть в мире. Дискриминацию женщин в исламских обществах только за то, что они другого пола - тоже не приемлю. А это имеет настолько сильное проявление, что это нельзя отрицать или с этим мириться.Турция сейчас представляет собой ГОСУДАРСТВО, развернувшее вектор своего развития в цивилизационном понимании вспять. Куда это приведет? К некоему подобию нынешнего Афганистана?
Я в своїх словах порівнюю досвід життя і взаімодії з арабами (і іншими мусульманами) в Затоці.
Я не знаю звідки така думка стововно дискрімінації, але навіть саудіти такі послаблення жінкам зробили, що можна сказати, що для них настало 21 століття, в 21 столітті )))
Імхо, але турецьке суспільство ніколи не перетвориться в подобіє Афгана (талібана)
Евівейз, я ділюсь своєю точкою зору і не очікую, що вона буде кимось розділенна )))
зи. ще один комент - через те, що психологічно люди не можуть встигнути за тими технологічними змінами, і відбувається деякий відкат до попереднього стану...
нажаль, попередній стан - то і є більша роль релігії, чи просто західне толераство лгбт+, коли всі авторітети знищено...
як то кажути, кому що до смаку - а в варіант вакууму я не вірю
ось не знаю куди віднести українське суспильство
- і не релігійне, і не лгбт+ лайкери, але проблему самовизнання и втрати орієнтірів видно не озброєним оком.
emerging nation
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:37
change_pm написав: flyman написав:
тенденція однако
что дєлать вкратце? біле вдягати? и повзти від епіцентру?
прийняти іслам
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:54
change_pm написав:
ось не знаю куди віднести українське суспильство
- і не релігійне, і не лгбт+ лайкери, але проблему самовизнання и втрати орієнтірів видно не озброєним оком.
flyman написав:
emerging nation
вирішив подивитись, що там флай розумного мав на увазі...
копі-селект гугол серч, і ось таке, йой!
An emerging nation is a country that is on its way to becoming an industrialized nation. An emerging nation is a developing country that has achieved some industrial capacity like Brazil and India.
100 пудово про неньку!!!
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:04
каже, що покращення
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:06
flyman написав:
каже, що покращення
їдеш? не помню, хто тут з вас писав - чи ти, чи мізер - про босоноге дитинцтво і купання в трусіках на златому брязі
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:29
change_pm написав: flyman написав:
каже, що покращення
їдеш? не помню, хто тут з вас писав - чи ти, чи мізер - про босоноге дитинцтво і купання в трусіках на златому брязі
це ж Европа, можна і без трусиків, якщо тебе це так хвилює ... чи духовні скрєпи?
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