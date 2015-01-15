я-я, скрєпи натюрліх )))
ти куди вольодькіну тисчу витратив?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:06
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...
Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))
Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?
Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:35
то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків?
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