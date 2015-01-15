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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:06
flyman написав:
це ж Европа, можна і без трусиків, якщо тебе це так хвилює ... чи духовні скрєпи
?
я-я, скрєпи натюрліх )))
ти куди вольодькіну тисчу витратив?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 18:11
Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...
Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))
Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?
Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:35
change_pm написав:
Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...
Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))
Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?
Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))
то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:00
flyman написав: change_pm написав:
Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...
Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))
Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?
Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))
то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків
?
ті больбесь? )))
тєма про нерухомисть закордоном? так?!
податки за нерухомість плотють по місцю отримання доходу... доход то в ЮК , а не АДі...
панімаїшь?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:02
До речі...
А почіму ніхто не обговоює марш протєста в Канандосів? Чьо там кажуть - окупай парламент відбувається?
Наш Україниан скоро повернтеться на неньку, буде солому пропонуваті
зи. всі дороги ведуть вненьку...
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:26
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...
Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))
Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?
Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))
то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків
?
ті больбесь? )))
тєма про нерухомисть закордоном? так?!
податки за нерухомість плотють по місцю отримання доходу... доход то в ЮК , а не АДі...
панімаїшь?
податок на недострій вна Манчі?
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flyman
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:12
flyman написав:податок на
недострій вна Манчі?
бліііііннн! Ну, я ж 100 разів пару років тому писав...
в мене ж не тіко недострой* )))
* недострій - це ж на майбутнє )))
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:28
change_pm написав: flyman написав:податок на
недострій вна Манчі?
бліііііннн! Ну, я ж 100 разів пару років тому писав...
в мене ж не тіко недострой* )))
* недострій - це ж на майбутнє )))
і скільки річних приносить % доходу ?
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:31
flyman написав:
і скільки річних приносить % доходу ?
7-8% *, дета так..
* дивлячись, як рік йде..
ps. а скіко корова дає молока?
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