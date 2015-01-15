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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:06

  flyman написав:це ж Европа, можна і без трусиків, якщо тебе це так хвилює ... чи духовні скрєпи?

я-я, скрєпи натюрліх )))

ти куди вольодькіну тисчу витратив?
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...

Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))

Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?

Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:35

  change_pm написав:Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...

Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))

Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?

Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))

то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:00

  flyman написав:
  change_pm написав:Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...

Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))

Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?

Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))

то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків?

ті больбесь? )))

тєма про нерухомисть закордоном? так?!

податки за нерухомість плотють по місцю отримання доходу... доход то в ЮК , а не АДі...

панімаїшь?
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

До речі...

А почіму ніхто не обговоює марш протєста в Канандосів? Чьо там кажуть - окупай парламент відбувається?

Наш Україниан скоро повернтеться на неньку, буде солому пропонуваті :mrgreen:

зи. всі дороги ведуть вненьку...
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:26

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Тіко хвилин 5 як, подав нарешті текс ретьорн королеві моїй любимій Єлізавєті ІІ-й...

Постійно затягую робити реконсіліейшн всіх документів на останній день ))) ледацюга )))

Цікаво там в текс офісі роблять аналітику - скіко в світі "ледацюг"?

Нагадаю, колись викладав тутай інфу скіко людей кожен рік штрафують за невчасну подачу текс ретьорна ))))

то ти ще королівський підданий і годуєш муслімів-соціальщіків... як все запущено/запутано .. а як же ж Абу-Дабі без податків?

ті больбесь? )))

тєма про нерухомисть закордоном? так?!

податки за нерухомість плотють по місцю отримання доходу... доход то в ЮК , а не АДі...

панімаїшь?

податок на недострій вна Манчі?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:12

  flyman написав:податок на недострій вна Манчі?

бліііііннн! Ну, я ж 100 разів пару років тому писав...

в мене ж не тіко недострой* )))

* недострій - це ж на майбутнє )))
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:28

  change_pm написав:
  flyman написав:податок на недострій вна Манчі?

бліііііннн! Ну, я ж 100 разів пару років тому писав...

в мене ж не тіко недострой* )))

* недострій - це ж на майбутнє )))

і скільки річних приносить % доходу ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:31

  flyman написав:і скільки річних приносить % доходу ?

7-8% *, дета так..

* дивлячись, як рік йде..

ps. а скіко корова дає молока? :lol:
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