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в военных действиях на стороне шиитов участвуют тысячи детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Их мобилизуют через летние лагеря, действующие, в том числе, и при мечетях. "Детей учат кричать лозунги хуситов "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победу исламу"
Libo написав:Из опыта общения с бывшими там нашими и прочим американским еврейством. У них всё больше настроений в пользу южной средиземеноморской Европы. Евреи чуют раньше всех. А может и ошибаются. Но их мнение и доводы надо тоже брать во внимание.
Чистую крамолу, говорите, уважаемый. Критерии на этом форуме были озвучены совсем другие: - Критерий инвестиций "По влажности воздуха". - Критерий инвестиций "По доступности поросятины". Ну и еще пару критерии такого типа.
Прикольно, что инвесторов с Украины совсем не волнуют многие простые и такие недоступные им вещи...
Предлагаю закрыть тему религии, не педалировать ее - особенно если люди "не были на месте" и сильно всё преувеличивают.
А то народ откажется инвестировать сюда: - в США: 46,5 % - протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие... Как видите, на УПЦ, ни ПЦУ, ни ГКЦУ нет или трудно даже найти. Негде будет сало и крашанки святить. - в Польше. Католики: 86,9%, православные 1,3%, свидетели Иеговы 0,34% - негде будет и детей крестить. - На Филиппинах — единственная (!!!) христианская страна в Азии. Около 80% населения являются католиками, 10% — протестанты различных направлений. Около 5% населения (преимущественно на юге страны) исповедуют ислам. Буддистов около 3%. Негде будет и икону Николая Чудотворца целовать. По этому религиозному критерию форумам НИКУДА нельзя инвестировать. Разве что в район Святогорский лавры. Ну или еще в районе [u]мужского Самарского Пустынно-Николаевского монастыря, который расположен в бывшем женском монастыре, а тот женский занимал до вселения монахинь здания психиатрической лечебницы.
Инвестиции в недвижимость - это деньги (банки, финмониторинг, отсутствие/наличие финансовых и налоговых проблем), доступность для покупки по цене и по юридическим вопросам (адвокаты, юристы, нотариусы), качество жизни, социальная среда, расходы на проживание и питание, возможность/невозможность/ненужность работы, доступность страны инвестиций по транспорту, климат и доступные услуги. Ясно, что лучше всего инвестировать в недвижимость Монако, Люксембурга, Исландии или - как большинство министров одной страны - в виллы в Италии. Но надо же быть министром.