Додано: Пон 31 січ, 2022 09:02

Libo написав: Из опыта общения с бывшими там нашими и прочим американским еврейством.

У них всё больше настроений в пользу южной средиземеноморской Европы.

Евреи чуют раньше всех. А может и ошибаются. Но их мнение и доводы надо тоже брать во внимание. Из опыта общения с бывшими там нашими и прочим американским еврейством.У них всё больше настроенийЕвреи чуют раньше всех. А может и ошибаются. Но их мнение и доводы надо тоже брать во внимание.

что инвесторов с Украины совсем не волнуют многие простые и такие недоступные им вещи...



Предлагаю закрыть тему религии, не педалировать ее - особенно если люди "не были на месте" и сильно всё преувеличивают.



А то народ откажется инвестировать сюда:

- в США: 46,5 % - протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие... Как видите, на УПЦ, ни ПЦУ, ни ГКЦУ нет или трудно даже найти. Негде будет сало и крашанки святить.

- в Польше. Католики: 86,9%, православные 1,3%, свидетели Иеговы 0,34% - негде будет и детей крестить.

- На Филиппинах — единственная (!!!) христианская страна в Азии. Около 80% населения являются католиками, 10% — протестанты различных направлений. Около 5% населения (преимущественно на юге страны) исповедуют ислам. Буддистов около 3%.

Негде будет и икону Николая Чудотворца целовать.

По этому религиозному критерию форумам НИКУДА нельзя инвестировать.

Разве что в район Святогорский лавры.

Ну или еще в районе [u]мужского

женском

Инвестиции в недвижимость

Чистую крамолу, говорите, уважаемый.Критерии на этом форуме были озвучены совсем другие:- Критерий инвестиций "По влажности воздуха".- Критерий инвестиций "По доступности поросятины".Ну и еще пару критерии такого типа.Прикольно,Самарского Пустынно-Николаевского монастыря, который расположен в бывшеммонастыре, а тот женский занимал до вселения монахинь здания психиатрической лечебницы.- это(банки, финмониторинг, отсутствие/наличие финансовых и налоговых проблем), доступность для покупки по цене и по юридическим вопросам (адвокаты, юристы, нотариусы), качество жизни, социальная среда, расходы на проживание и питание, возможность/невозможность/ненужность работы, доступность страны инвестиций по транспорту, климат и доступные услуги.Ясно, что лучше всего инвестировать в недвижимость Монако, Люксембурга, Исландии или - как большинство министров одной страны - в виллы в Италии. Но надо же быть министром.