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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 06:10

change_pm хуситы хулиганили?
30 января столица Объединенных Арабских Эмиратов подверглась ракетному обстрелу.
https://www.newsru.co.il/mideast/31jan2 ... _0014.html

в военных действиях на стороне шиитов участвуют тысячи детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Их мобилизуют через летние лагеря, действующие, в том числе, и при мечетях.
"Детей учат кричать лозунги хуситов "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победу исламу"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:02

  Libo написав:Из опыта общения с бывшими там нашими и прочим американским еврейством.
У них всё больше настроений в пользу южной средиземеноморской Европы.
Евреи чуют раньше всех. А может и ошибаются. Но их мнение и доводы надо тоже брать во внимание. 8) 8) 8)

Чистую крамолу, говорите, уважаемый.
Критерии на этом форуме были озвучены совсем другие:
- Критерий инвестиций "По влажности воздуха".
- Критерий инвестиций "По доступности поросятины".
Ну и еще пару критерии такого типа.

Прикольно, что инвесторов с Украины совсем не волнуют многие простые и такие недоступные им вещи...

Предлагаю закрыть тему религии, не педалировать ее - особенно если люди "не были на месте" и сильно всё преувеличивают.

А то народ откажется инвестировать сюда:
- в США: 46,5 % - протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие... Как видите, на УПЦ, ни ПЦУ, ни ГКЦУ нет или трудно даже найти. Негде будет сало и крашанки святить.
- в Польше. Католики: 86,9%, православные 1,3%, свидетели Иеговы 0,34% - негде будет и детей крестить.
- На Филиппинах — единственная (!!!) христианская страна в Азии. Около 80% населения являются католиками, 10% — протестанты различных направлений. Около 5% населения (преимущественно на юге страны) исповедуют ислам. Буддистов около 3%.
Негде будет и икону Николая Чудотворца целовать.
По этому религиозному критерию форумам НИКУДА нельзя инвестировать.
Разве что в район Святогорский лавры.
Ну или еще в районе [u]мужского Самарского Пустынно-Николаевского монастыря, который расположен в бывшем женском монастыре, а тот женский занимал до вселения монахинь здания психиатрической лечебницы.

Инвестиции в недвижимость - это деньги (банки, финмониторинг, отсутствие/наличие финансовых и налоговых проблем), доступность для покупки по цене и по юридическим вопросам (адвокаты, юристы, нотариусы), качество жизни, социальная среда, расходы на проживание и питание, возможность/невозможность/ненужность работы, доступность страны инвестиций по транспорту, климат и доступные услуги.
Ясно, что лучше всего инвестировать в недвижимость Монако, Люксембурга, Исландии или - как большинство министров одной страны - в виллы в Италии. Но надо же быть министром.
akurt
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