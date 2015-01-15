Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:в городском водопроводе исчезла вода
В регионе Антальи есть дифицит воды? Как в Херсонском регионе?
akurt написав:большинстве случаев застройщик устанавливает мощные Дизель-генераторы
А смысл? Есть тут умники:
Весь Ливан остался без электричества. Об этом в субботу, 8 января, сообщил поставщик электроэнергии, госкомпания Electricite du Liban (EDL).
В Ливане прекращена централизованная подача электроэнергии. Это произошло после остановки работы двух крупнейших электростанций из-за нехватки топлива. Об этом в субботу, 9 октября, агентству Reuters сообщил неназванный собеседник в ливанском правительстве.
В упор не могу понять как нефть связана с электричеством. Или вы предлагаете палить эту Жижу ради кондеев?
Поймите Акурт, просто так никто не дублирует такие системы
Будете сміятись... В саудитів до сих пір є пару електостанцій, які сиру нафту палять заради кондеєєв... просто немає сенсу її в щось інше переганяти, якщо їі просто електрика потрібна.
В Лівані інші проблемі. Там був такий девал, інфлец і так далі, що скоріш за все електрика зникла через відсутність доставки викопного палива.
Що стосується Турків. Думаю, все простіше... Імхо, звичайно. Генератори + запаси води = на випадок землетрусу і перебоїв централізованих поставок.
імхо, не в тій кімнаті шукаєте чорну кошку)))
Ну да, землетрясения в Турции бывают. Главное, чтобы это не было связано с деятельностью РПК, до которой не так уж далеко. Это тоже момент, почему я опасаюсь даже на отдых лететь в Турцию - регион взрывоопасный. Рядом Ливан, Сирия (на севере которой и базируется РПК периодически устраивая теракты на юге Турции). Страновые риски, понимаете - ли.
change_pm написав:Наприклад, в Каса Гранде здається газовий генератор. Хоча можу помилятись, але генератор точно є! )))
Та ні - вони не газові - вони дизельні. Я поруч стояв роздивлявся - весь час в режимі готовності до запуску. Я бачив, як їх привезли на новий комплекс CasaMax - 3 штуки - так не міг зрозуміти, такі великі за розмірами - як та чим вони їх затягнуть на територію - спробую підійти в наступний мій візит роздивитися - яка потужність. Навіть цікаво стало...
Тиха украинская ночь - но сало надо перепрятать... (або відкриття рахунків в іноземному банку)
Вчора з приятелями відкривали рахунки в державному банку тієї країни, де ми мешкаємо та витрачаємо нахом"ячені гроші: цей банк після сьогоднішнього підписання президентами країн Угоди про ЗВТ заходить в банкіівский сектор України. https://www.ziraatbank.com.tr/en
Варіант 1. Клієнт заздалегідь подбав про своє майбутнє, про майутнє дітей та батків - має ВНП в цій країні. (Для довідки: приятелі,які здали документи 20 січня 2022, якраз вчора вже отримали від кур"єра картки ВНП на 2 роки. Витрати близько 150 доларів США). Відділення - менеджер - ураїнський закордонний паспорт+картка ВНП - питання тільки одне "Де проживаєете?" - відповідь типу "В сусідньому мікроаройоні" - щоби не диктувати адресу турецькою мовою - рахунок за споживання води в січні на суму в 57 лір (прилизно 22 гривны за куб води) - менеджер клацає кнопками та дає на підпис папери - підписи - пыдписи - пыдписи - підводить в касу - касирка питає, чи клієнт знає турецьку мову - відповідь менеджера "Не знає" - "Зрозуміла" - видає картку - розпишіться - "Покажіть ваш смартфон" - скачати додаток на смартофон - активація за допомогою СМС - гроші на рахунок вносимо - "Автоматичну оплату рахунків за світло, електрику та газ активувати?" - добре - "Гарного дня (Гунай дин)" - "Thanks! Have a nice day!" перевірили картку в банкоматі - все працює - відкрито рахунки в лірах та в доларах США - перевірили інтернет-банкінг на ноутбуці - працює - є версія англійською. Ведення рахунків безкоштовно, ведення картки безкоштовно. Картка VISA - це означає, що бабулєти, бабло, бабулоси та мані з України можна легко переправляти за допомогою сервісу "Переказ з картки на картку" з комісією тільки від Приватбанку в 1%. Сервіс відправлення SWIFT-переказів є. Питань щодо походження грошей немає.
Варіант 2. Клієнт - іноземець. ВНП в Туреччині не має. Дивись варіант 1 - все те саме, але для відкриття треба покласти на депозит на 1 місяць 30 000 лір або 4 000 євро. депозит на 1 (один) місяць.
Всі оці "відосики" часто-густо містять неправдиву, або не точну, або хибну інформацію. Будете жити з відосиків - попадете в пастку. Дивіться, як все просто:
Пані говорить, що одна додаткова вимога при купівлі квартир вступила в дію з 1 лютого - помиляється - я на форумі дав більш точну інформацію - з 24 січня. Мої приятелі як раз на цю нову вимогу і попали.
Як бачите, на українському форумі була більш точна та своєчасна інформація.
Далі на першій хвилині пані знову НЕ точно говорить: обмін валюти на турецькі ліри повинен відповідати НЕ Договору купівлі-продажу (Він же є у часі "вторинним документом" і підписання відбувається тільки після виконання одного з попередніх кроків) - а цифрі оцінки нерухомості, яка зазначена в турецьких лірах (а в чому ж ще - в Угодах купівлі-продажу нерухомості в Україні зазначені ж не філіппінські ж песо) в Акті експертизи квартири (тут він називається "Рапорт"). Замовляє його продавець в он-лайн режимі і отримує в он-лайн режимі, реально незалежна експертиза. Такий документ є дуже корисним для Покупця - там навіть наведено фото квартири, яку купує, план поверха і будинка, всі дані про будинок та квартиру).
Дивно, але там ДАЛІ вона знову помиляється, говорячі, що "це стосується всіх, АЛЕ БІЛЬШОЮ МІРОЮ - ІНОЗЕМЦІВ". ЦЕ - обмін валюти на ліри - СТОСУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ПОКУПЦІВ-ІНОЗЕМЦІВ.
Підсумок: ЕДИНЕ, що змінилося з 24.01.2022 року в царині купівлі квартир, - це необхідність представити в Кадастровий центр Довідку з одного із державних банків про обмін привезеної/надісланої в країну іноземцем валюти, на суму, яка відповідає оцінці нерухомості, зазначеній в Акті експертизи квартири. Більше нічого.
На 01:50 вона суттєво помиляється, якщо не сказати більше. Вона говорить, що обмін валюти в банках є невигідною операцією для іноземця. Це не так. І навіть навпаки: "зливати" валюту в банках ВИГІДНІШЕ та безпечніше. Дивіться: я щойно перевірив - в приватному банку - можна продати долари за курсом 13,49 ліри за 1 долар. Тепер дивлюся державний банк - згаданий вище - саме він вповноважений (!!!) приймати валюту від іноземця та видавати довідки про обмін - який курс: О! 13,48 - різниція в 1 коруш або в 2 копійки. 2 (дві), Карл! Це однаково, що Ви "зливаєте" бакси не по курсу 28,21 в обмінці на вулиці на морозі, а по 28,20 в приміщенні банку. Який курс прийому валюти в обмінках САМЕ ЗАРАЗ? O! 13,25!!!!
Тому - держава вірно потурбувалася і про себе, і про іноземця: АКТУАЛЬНИЙ курс та безпека! А пані знову помиляється! Або як рієлтор просто хвилюється, щоби в руки попали долари/євро.
Тому знову підтверджую: читати цей форум - саме корисне - завжди ТОЧНА вивірена інформація. ТАКА КІЛЬКІСТЬ неточної інформації вже на перших двох хвилинах - то не стиль форумчан в бізнесі, вірно ж?
На 02:33 та на 04:59 - продовження того ж самого - явна маніпуляція на межі шахрайства. Спочатку розказує про те, що хтось знайшов квартиру площею в 55 кв.м в районі Коньяалти - Анталія - перша лінія - за 220 000 доларів. А на 04:59 раптом говорить, що то ціна завищена, тому що ось в районі Махмутлар (це за 140 (!!!) км від Анталії) є квартира за пару копійок (48 000 доларів) більшої площі - правда, в дуже старому будинку. Щоби ви зрозуміли: це все одно, що порівнювати квартиру на Банковій або Інститутській в Києві з квартирою на вулиці Князів Острозьких в Житомирі.
Дивитися далі хвилини 7:00 - немає ніякого сенсу. В голос читає якісь оголошення. Не витрачайте час. Гадаю, що пан Флайман, який замість роботи "шарить" по мережі в пошуках різних відосиків, і сам не дивився зовсім.