Додано: Чет 03 лют, 2022 10:45

Будете жити з відосиків - попадете в пастку.

суттєво помиляється

"зливати" валюту в банках ВИГІДНІШЕ та безпечніше.

приватному

державний

в обмінках

Всі оці "відосики" часто-густо містять неправдиву, або не точну, або хибну інформацію.Дивіться, як все просто:Пані говорить, що одна додаткова вимога при купівлі квартир вступила в дію з 1 лютого - помиляється -- з 24 січня. Мої приятелі як раз на цю нову вимогу і попали.Як бачите, на українському форумі була більш точна та своєчасна інформація.Далі на першій хвилині пані знову НЕ точно говорить: обмін валюти на турецькі ліри повинен відповідати НЕ Договору купівлі-продажу (Він же є у часі "вторинним документом" і підписання відбувається тільки після виконання одного з попередніх кроків) - а цифрі оцінки нерухомості, яка зазначена в турецьких лірах (а в чому ж ще - в Угодах купівлі-продажу нерухомості в Україні зазначені ж не філіппінські ж песо) в Акті експертизи квартири (тут він називається "Рапорт"). Замовляє його продавець в он-лайн режимі і отримує в он-лайн режимі, реально незалежна експертиза. Такий документ є дуже корисним для Покупця - там навіть наведено фото квартири, яку купує, план поверха і будинка, всі дані про будинок та квартиру).Дивно, але там ДАЛІ вона знову помиляється, говорячі, що "це стосується всіх, АЛЕ БІЛЬШОЮ МІРОЮ - ІНОЗЕМЦІВ". ЦЕ - обмін валюти на ліри - СТОСУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ПОКУПЦІВ-ІНОЗЕМЦІВ.Підсумок: ЕДИНЕ, що змінилося з 24.01.2022 року в царині купівлі квартир, - це необхідність представити в Кадастровий центр Довідку з одного із державних банків про обмін привезеної/надісланої в країну іноземцем валюти, на суму, яка відповідає оцінці нерухомості, зазначеній в Акті експертизи квартири.На 01:50 вона, якщо не сказати більше. Вона говорить, що обмін валюти в банках є невигідною операцією для іноземця. Це не так.І навіть навпаки:Дивіться: я щойно перевірив - вбанку - можна продати долари за курсомліри за 1 долар.Тепер дивлюсябанк - згаданий вище - саме він вповноважений (!!!) приймати валюту від іноземця та видавати довідки про обмін - який курс:О!- різниція в 1 коруш або в 2 копійки. 2 (дві), Карл!Це однаково, що Ви "зливаєте" бакси не по курсу 28,21 в обмінці на вулиці на морозі, а по 28,20 в приміщенні банку.Який курс прийому валютиСАМЕ ЗАРАЗ?Тому - держава вірно потурбувалася і про себе, і про іноземця: АКТУАЛЬНИЙ курс та безпека!А пані знову помиляється! Або як рієлтор просто хвилюється, щоби в руки попали долари/євро.Тому знову підтверджую: читати цей форум - саме корисне - завжди ТОЧНА вивірена інформація.ТАКА КІЛЬКІСТЬ неточної інформації вже на перших двох хвилинах - то не стиль форумчан в бізнесі, вірно ж?На 02:33 та на 04:59 - продовження того ж самого - явна маніпуляція на межі шахрайства.Спочатку розказує про те, що хтось знайшов квартиру площею в 55 кв.м в районі Коньяалти - Анталія - перша лінія - за 220 000 доларів.А на 04:59 раптом говорить, що то ціна завищена, тому що ось в районі Махмутлар (це за 140 (!!!) км від Анталії) є квартира за пару копійок (48 000 доларів) більшої площі - правда, в дуже старому будинку.Щоби ви зрозуміли: це все одно, що порівнювати квартиру на Банковій або Інститутській в Києві з квартирою на вулиці Князів Острозьких в Житомирі.Дивитися далі хвилини 7:00 - немає ніякого сенсу. В голос читає якісь оголошення. Не витрачайте час. Гадаю, що пан Флайман, який замість роботи "шарить" по мережі в пошуках різних відосиків, і сам не дивився зовсім.