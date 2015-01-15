RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:22

  change_pm написав:
  b3320413 написав:
  akurt написав:в городском водопроводе исчезла вода

В регионе Антальи есть дифицит воды? Как в Херсонском регионе?

  akurt написав:большинстве случаев застройщик устанавливает мощные Дизель-генераторы

А смысл? Есть тут умники:

Весь Ливан остался без электричества. Об этом в субботу, 8 января, сообщил поставщик электроэнергии, госкомпания Electricite du Liban (EDL).

В Ливане прекращена централизованная подача электроэнергии. Это произошло после остановки работы двух крупнейших электростанций из-за нехватки топлива. Об этом в субботу, 9 октября, агентству Reuters сообщил неназванный собеседник в ливанском правительстве.

В упор не могу понять как нефть связана с электричеством. Или вы предлагаете палить эту Жижу ради кондеев?

Поймите Акурт, просто так никто не дублирует такие системы

Будете сміятись... В саудитів до сих пір є пару електостанцій, які сиру нафту палять заради кондеєєв... просто немає сенсу її в щось інше переганяти, якщо їі просто електрика потрібна.

В Лівані інші проблемі. Там був такий девал, інфлец і так далі, що скоріш за все електрика зникла через відсутність доставки викопного палива.

Що стосується Турків. Думаю, все простіше... Імхо, звичайно. Генератори + запаси води = на випадок землетрусу і перебоїв централізованих поставок.

імхо, не в тій кімнаті шукаєте чорну кошку)))


Ну да, землетрясения в Турции бывают.
Главное, чтобы это не было связано с деятельностью РПК, до которой не так уж далеко.
Это тоже момент, почему я опасаюсь даже на отдых лететь в Турцию - регион взрывоопасный. Рядом Ливан, Сирия (на севере которой и базируется РПК периодически устраивая теракты на юге Турции).
Страновые риски, понимаете - ли.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12737
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6597 раз.
Подякували: 3652 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:28

  change_pm написав:Наприклад, в Каса Гранде здається газовий генератор. Хоча можу помилятись, але генератор точно є! )))

Та ні - вони не газові - вони дизельні. Я поруч стояв роздивлявся - весь час в режимі готовності до запуску.
Я бачив, як їх привезли на новий комплекс CasaMax - 3 штуки - так не міг зрозуміти, такі великі за розмірами - як та чим вони їх затягнуть на територію - спробую підійти в наступний мій візит роздивитися - яка потужність. Навіть цікаво стало...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6577
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:40

Тиха украинская ночь - но сало надо перепрятать...
(або відкриття рахунків в іноземному банку)

Вчора з приятелями відкривали рахунки в державному банку тієї країни, де ми мешкаємо та витрачаємо нахом"ячені гроші: цей банк після сьогоднішнього підписання президентами країн Угоди про ЗВТ заходить в банкіівский сектор України.
https://www.ziraatbank.com.tr/en

Варіант 1. Клієнт заздалегідь подбав про своє майбутнє, про майутнє дітей та батків - має ВНП в цій країні.
(Для довідки: приятелі,які здали документи 20 січня 2022, якраз вчора вже отримали від кур"єра картки ВНП на 2 роки. Витрати близько 150 доларів США).
Відділення - менеджер - ураїнський закордонний паспорт+картка ВНП - питання тільки одне "Де проживаєете?" - відповідь типу "В сусідньому мікроаройоні" - щоби не диктувати адресу турецькою мовою - рахунок за споживання води в січні на суму в 57 лір (прилизно 22 гривны за куб води) - менеджер клацає кнопками та дає на підпис папери - підписи - пыдписи - пыдписи - підводить в касу - касирка питає, чи клієнт знає турецьку мову - відповідь менеджера "Не знає" - "Зрозуміла" - видає картку - розпишіться - "Покажіть ваш смартфон" - скачати додаток на смартофон - активація за допомогою СМС - гроші на рахунок вносимо - "Автоматичну оплату рахунків за світло, електрику та газ активувати?" - добре - "Гарного дня (Гунай дин)" - "Thanks! Have a nice day!" перевірили картку в банкоматі - все працює - відкрито рахунки в лірах та в доларах США - перевірили інтернет-банкінг на ноутбуці - працює - є версія англійською. Ведення рахунків безкоштовно, ведення картки безкоштовно. Картка VISA - це означає, що бабулєти, бабло, бабулоси та мані з України можна легко переправляти за допомогою сервісу "Переказ з картки на картку" з комісією тільки від Приватбанку в 1%.
Сервіс відправлення SWIFT-переказів є. Питань щодо походження грошей немає.

Варіант 2. Клієнт - іноземець. ВНП в Туреччині не має.
Дивись варіант 1 - все те саме, але для відкриття треба покласти на депозит на 1 місяць 30 000 лір або 4 000 євро. депозит на 1 (один) місяць.

Гарну одначе Угоду сьогодні підпишуть...
Дай Бог!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6577
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28033
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:45

Всі оці "відосики" часто-густо містять неправдиву, або не точну, або хибну інформацію.
Будете жити з відосиків - попадете в пастку.
Дивіться, як все просто:

Пані говорить, що одна додаткова вимога при купівлі квартир вступила в дію з 1 лютого - помиляється - я на форумі дав більш точну інформацію - з 24 січня. Мої приятелі як раз на цю нову вимогу і попали.

Як бачите, на українському форумі була більш точна та своєчасна інформація.

Далі на першій хвилині пані знову НЕ точно говорить: обмін валюти на турецькі ліри повинен відповідати НЕ Договору купівлі-продажу (Він же є у часі "вторинним документом" і підписання відбувається тільки після виконання одного з попередніх кроків) - а цифрі оцінки нерухомості, яка зазначена в турецьких лірах (а в чому ж ще - в Угодах купівлі-продажу нерухомості в Україні зазначені ж не філіппінські ж песо) в Акті експертизи квартири (тут він називається "Рапорт"). Замовляє його продавець в он-лайн режимі і отримує в он-лайн режимі, реально незалежна експертиза. Такий документ є дуже корисним для Покупця - там навіть наведено фото квартири, яку купує, план поверха і будинка, всі дані про будинок та квартиру).

Дивно, але там ДАЛІ вона знову помиляється, говорячі, що "це стосується всіх, АЛЕ БІЛЬШОЮ МІРОЮ - ІНОЗЕМЦІВ". ЦЕ - обмін валюти на ліри - СТОСУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ПОКУПЦІВ-ІНОЗЕМЦІВ.

Підсумок: ЕДИНЕ, що змінилося з 24.01.2022 року в царині купівлі квартир, - це необхідність представити в Кадастровий центр Довідку з одного із державних банків про обмін привезеної/надісланої в країну іноземцем валюти, на суму, яка відповідає оцінці нерухомості, зазначеній в Акті експертизи квартири.
Більше нічого.

На 01:50 вона суттєво помиляється, якщо не сказати більше. Вона говорить, що обмін валюти в банках є невигідною операцією для іноземця. Це не так.
І навіть навпаки: "зливати" валюту в банках ВИГІДНІШЕ та безпечніше.
Дивіться: я щойно перевірив - в приватному банку - можна продати долари за курсом 13,49 ліри за 1 долар.
Тепер дивлюся державний банк - згаданий вище - саме він вповноважений (!!!) приймати валюту від іноземця та видавати довідки про обмін - який курс:
Зображення
О! 13,48 - різниція в 1 коруш або в 2 копійки. 2 (дві), Карл!
Це однаково, що Ви "зливаєте" бакси не по курсу 28,21 в обмінці на вулиці на морозі, а по 28,20 в приміщенні банку.
Який курс прийому валюти в обмінках САМЕ ЗАРАЗ?
O! 13,25!!!!

Тому - держава вірно потурбувалася і про себе, і про іноземця: АКТУАЛЬНИЙ курс та безпека!
А пані знову помиляється! Або як рієлтор просто хвилюється, щоби в руки попали долари/євро.

Тому знову підтверджую: читати цей форум - саме корисне - завжди ТОЧНА вивірена інформація.
ТАКА КІЛЬКІСТЬ неточної інформації вже на перших двох хвилинах - то не стиль форумчан в бізнесі, вірно ж?

На 02:33 та на 04:59 - продовження того ж самого - явна маніпуляція на межі шахрайства.
Спочатку розказує про те, що хтось знайшов квартиру площею в 55 кв.м в районі Коньяалти - Анталія - перша лінія - за 220 000 доларів.
А на 04:59 раптом говорить, що то ціна завищена, тому що ось в районі Махмутлар (це за 140 (!!!) км від Анталії) є квартира за пару копійок (48 000 доларів) більшої площі - правда, в дуже старому будинку.
Щоби ви зрозуміли: це все одно, що порівнювати квартиру на Банковій або Інститутській в Києві з квартирою на вулиці Князів Острозьких в Житомирі.

Дивитися далі хвилини 7:00 - немає ніякого сенсу. В голос читає якісь оголошення. Не витрачайте час. Гадаю, що пан Флайман, який замість роботи "шарить" по мережі в пошуках різних відосиків, і сам не дивився зовсім.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6577
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:00

що ж це коїцця в Каліфорнії!

Страшно жити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28033
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 498499500501
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 895, 896, 897
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8960 1253498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 22:30
5396669
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 56464
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107371
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.