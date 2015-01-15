Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Інвестуємо в

нерухомість закордоном Інвестуємо в нерухомість закордоном + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 499500501502 Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:50 akurt написав: Я б на Вашому місці пакував валізи в країну Ваших мрій, а не відосики.

Гадаю, що Ви самі всю цю нісенітницю, що весь час тулите на форумі, і не дивитеся.

Просто тремор рук. Мороз же... Розумію...



Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.

Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють. Я б на Вашому місці пакував валізи в країну Ваших мрій, а не відосики.Гадаю, що Ви самі всю цю нісенітницю, що весь час тулите на форумі, і не дивитеся.Просто тремор рук. Мороз же... Розумію...Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.



Вы немного подрихтовали свой пост, но я хочу спросить - какой смысл покупать хату в 2 км от моря, чтобы сдавать ее за 250 баксов?

И что, к морю ОТ нет?

Ибо 2 км протопать по южно-турецкому солнцу - то еще испытание и риск для здоровья.

Даже в НЙ, который куда как северней расположен, в летние месяцы солнце такое, что передвигаться можно только короткими перебежками. Но благо, отлично развит ОТ и в автобусах и в вагонах сабвея кондеры работают так, что можно замерзнуть. Практически в любую точку города можно добраться на ОТ. Остановки практически через блок.

Летом с пляжа уходить в 9 утра - уже поздновато. Вы немного подрихтовали свой пост, но я хочу спросить - какой смысл покупать хату в 2 км от моря, чтобы сдавать ее за 250 баксов?И что, к морю ОТ нет?Ибо 2 км протопать по южно-турецкому солнцу - то еще испытание и риск для здоровья.Даже в НЙ, который куда как северней расположен, в летние месяцы солнце такое, что передвигаться можно только короткими перебежками. Но благо, отлично развит ОТ и в автобусах и в вагонах сабвея кондеры работают так, что можно замерзнуть. Практически в любую точку города можно добраться на ОТ. Остановки практически через блок.Летом с пляжа уходить в 9 утра - уже поздновато. rjkz

Повідомлень: 12745 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6601 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 00:30 Считаю: 4,5*500$=2250$ в месяц.

Да, в США возможна такая зарплата.

У уборщика в In-n-out.

Не, наши люди на такую зарплату не поедут.

Маловато будет!



Ваш вопрос про 250$ в месяц правильный, но все в данном случае совсем НЕ ТАК. В данном случае именно так: НЕ ТАК.

Чел купил хату 11,5 лет назад. Если я не ошибаюсь, купил он ее за 100 000$. И был год 2010.

Использовал исключительно как дачу: то есть приезжал раз в год на пару недель/месяц.

Думаю, у вас множество друзей, у которых есть дачи и дороже, и бывают они не чаще, и дачи старше будут.

Последний раз был он на своей даче в августе 2020 года. С тех пор стоит дача закрытая.

Сам колотит бабло не по-децки в Киеве. Мудро. Куй бабло, пока дают.

Тут хорошие друзья с Украины посоветовали сдать дачу по-дружески хорошему парню из Киева - фрилансеру.

Я того фрилансера уберёг от посредников советами о том, что если ему наш человек согласился сдать за смешные деньги (сейчас обычная такса около 500$ в месяц), то пусть берет и не думает; трешка с мебелью просто отличная.

По просьбе владельца дачи показал дачу и самое главное - глянул на арендатора, адекватный ли. А то по интернету все адекватные.

Адекватный, нормальный. Сразу сообщил об этом владельцу дачи и дал отмашку на покупку им авиабилета в Анталию - подписать Договор аренды.

Как видите, все и проще и толерантнее и приятнее; наш украинец не обдирает, как липку, своего соседа, родственника, коллегу, а помогает,

Редкая, согласитесь, в наше время вещь: не обдирать ближнего своего.

Так что в этом случае «полёт нормальный».

Тут другая тенденция, которую Вы не заметили, а я особо не акцентировал: массово народ прибывает в Турцию. Даже на месяц просятся. Вот это самое интересное.

И второе интересное: позавчера разговаривал с «нашим», который купил квартиру неплохую и по цене хорошей, за 1 050 000 лир или примерно 78 000$.

Так вот он сказал, что застройщик каждый месяц тупо повышает цены на квартиры на 100 000 лир или примерно на 7500$.

Вот это интересно. akurt

Повідомлень: 6583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2539 раз. Подякували: 900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 01:03 Про ОТ и 2000 м до моря тоже раздумья правильные.

Конечно, ОТ есть - прямо возле того дома остановки. Но вот ведь какое дело:

- я живу в 1800 м от Средиземного моря, но никогда не хожу пешком - и вообще забыл уже, когда ехал в ОТ - еду 3500 м на авто по простой причине: в авто уложены: зонт, подставка под зонт, два кресла складных, сумка с вещами (полотенце, вода и т.д,) и 2 (два) складных велосипеда. На велосипедах - 8 км вдоль моря туда и столько же обратно по велосипедным дорожкам, потом - плавать в море.

- а есть и другая тактика: люди всегда ходят к морю пешком, 10 000 шагов в день к морю и вдоль моря никто не отменял.

Вот я реально предложил тому парню подвезти его к пляжу - и он реально отказался, сказав, что именно хочет пешком пройти к морю, хотя расстались с ним возле остановки ОТ. И правильно делал: принимал решение об аренде квартиры, прилетел из Киева без семьи, надо было дать им полную и точную информацию.



А первая линия у моря - дорого.

До конца 2020 ещё были в продаже квартиры в новом комплексе - кажется, Эмираты построили - Sunisblue residence (есть сайт в инете) самые дешевые квартиры были по 350 000$ - все размели, нет сейчас в продаже.

Первая линия всегда была дорогая. Летом на пляже общался с нашими - из Киева - так те сказали, что только «первую линию» хотят, и цена в 650 000$ за 2+1 в доме, которому 10 лет, их никак не останавливала.

ОТ ходит отлично и что интересно, конечная всех маршрутов - у пляжа «Под соснами».

Вот ещё один приятель с женой ездят только на ОТ - примерно 5 остановок.

Там все бесплатно: и пляж, и столики под соснами, и лавочки у столиков, и пресный душ, и туалет, и переодевалки, и комплексы барбекю,, и вода у этих комплексов.

Проезд в автобусе стоит 5,2 лиры или примерно 11 гривен.

Так что все есть - каждый волен выбрать. akurt

Повідомлень: 6583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2539 раз. Подякували: 900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 01:51 akurt написав: Считаю: 4,5*500$=2250$ в месяц.

Да, в США возможна такая зарплата.

У уборщика в In-n-out.

Не, наши люди на такую зарплату не поедут.

Маловато будет!



Ваш вопрос про 250$ в месяц правильный, но все в данном случае совсем НЕ ТАК. В данном случае именно так: НЕ ТАК.

Чел купил хату 11,5 лет назад. Если я не ошибаюсь, купил он ее за 100 000$. И был год 2010.

Использовал исключительно как дачу: то есть приезжал раз в год на пару недель/месяц.

Думаю, у вас множество друзей, у которых есть дачи и дороже, и бывают они не чаще, и дачи старше будут.

Последний раз был он на своей даче в августе 2020 года. С тех пор стоит дача закрытая.

Сам колотит бабло не по-децки в Киеве. Мудро. Куй бабло, пока дают.

Тут хорошие друзья с Украины посоветовали сдать дачу по-дружески хорошему парню из Киева - фрилансеру.

Я того фрилансера уберёг от посредников советами о том, что если ему наш человек согласился сдать за смешные деньги (сейчас обычная такса около 500$ в месяц), то пусть берет и не думает; трешка с мебелью просто отличная.

По просьбе владельца дачи показал дачу и самое главное - глянул на арендатора, адекватный ли. А то по интернету все адекватные.

Адекватный, нормальный. Сразу сообщил об этом владельцу дачи и дал отмашку на покупку им авиабилета в Анталию - подписать Договор аренды.

Как видите, все и проще и толерантнее и приятнее; наш украинец не обдирает, как липку, своего соседа, родственника, коллегу, а помогает,

Редкая, согласитесь, в наше время вещь: не обдирать ближнего своего.

Так что в этом случае «полёт нормальный».

Тут другая тенденция, которую Вы не заметили, а я особо не акцентировал: массово народ прибывает в Турцию. Даже на месяц просятся. Вот это самое интересное.

И второе интересное: позавчера разговаривал с «нашим», который купил квартиру неплохую и по цене хорошей, за 1 050 000 лир или примерно 78 000$.

Так вот он сказал, что застройщик каждый месяц тупо повышает цены на квартиры на 100 000 лир или примерно на 7500$.

Вот это интересно. Считаю: 4,5*500$=2250$ в месяц.Да, в США возможна такая зарплата.У уборщика в In-n-out.Не, наши люди на такую зарплату не поедут.Маловато будет!Ваш вопрос про 250$ в месяц правильный, но все в данном случае совсем НЕ ТАК. В данном случае именно так: НЕ ТАК.Чел купил хату 11,5 лет назад. Если я не ошибаюсь, купил он ее за 100 000$. И был год 2010.Использовал исключительно как дачу: то есть приезжал раз в год на пару недель/месяц.Думаю, у вас множество друзей, у которых есть дачи и дороже, и бывают они не чаще, и дачи старше будут.Последний раз был он на своей даче в августе 2020 года. С тех пор стоит дача закрытая.Сам колотит бабло не по-децки в Киеве. Мудро. Куй бабло, пока дают.Тут хорошие друзья с Украины посоветовали сдать дачу по-дружески хорошему парню из Киева - фрилансеру.Я того фрилансера уберёг от посредников советами о том, что если ему наш человек согласился сдать за смешные деньги (сейчас обычная такса около 500$ в месяц), то пусть берет и не думает; трешка с мебелью просто отличная.По просьбе владельца дачи показал дачу и самое главное - глянул на арендатора, адекватный ли. А то по интернету все адекватные.Адекватный, нормальный. Сразу сообщил об этом владельцу дачи и дал отмашку на покупку им авиабилета в Анталию - подписать Договор аренды.Как видите, все и проще и толерантнее и приятнее; наш украинец не обдирает, как липку, своего соседа, родственника, коллегу, а помогает,Редкая, согласитесь, в наше время вещь: не обдирать ближнего своего.Так что в этом случае «полёт нормальный».Тут другая тенденция, которую Вы не заметили, а я особо не акцентировал: массово народ прибывает в Турцию. Даже на месяц просятся. Вот это самое интересное.И второе интересное: позавчера разговаривал с «нашим», который купил квартиру неплохую и по цене хорошей, за 1 050 000 лир или примерно 78 000$.Так вот он сказал, что застройщик каждый месяц тупо повышает цены на квартиры на 100 000 лир или примерно на 7500$.Вот это интересно.



1. Я приватно информирован о заработках Флая в Украине. Поэтому цифры о том сколько умножать на 4,5 не корректны в отношении него. Если говорить о среднестатистическом жителе Украины, то достаточно знать, что в НЙ минималка - 15 баксов в час, за которую работает ооочень узкая прослойка. Фактически, за 20 долларов в час надо очень хорошо искать желающих и упорно муссируются предложения сделать 20 минималкой. В тоже время, количественно, большинство нью-йоркцев зарабатывают в диапазоне 25 (уже скорее 30)-50 долларов в час. Это относительно не высокооплачивваемые профессии.

Пардоньте, конечно, что не совсем в контексте ветки, но если не покупать недвигу как "дачу" - ибо это не инвестиция, а финансовая безграмотность, а под собственное круглогодичное проживание, то становится вопрос о доходах, с которых жить. Если нет достаточного пассивного дохода. В НЙ найти работу - совсем не проблема. Не проблема открыть и вести бизнес, если понимаещь как и что делать в этом месте и в это время. Как с этим в Анталии? Может житель Украины найти работу достаточно высокооплачиваемую, чтобы не думать о расходах и делать сейвинг?

Или может правила, традиции и ментальность ведения бизнеса в Украине и Турции настолько схожи, что чужак просто сходу вольется в струю? Вопрос риторический.

2. Еще раз, покупка "дачи" - это финансовый идиотизм и Вы сами это прекрасно расписали. Закопанные 100 куе 2010 года. это сильно.

Среди моих знакомых как-то нет владельцев "дачи" за 100 куе. Есть друзья и знакомые, предпочитающие жить в домах в Киеве и ближайшем пригороде (Белогородка, Гореничи, Канадская деревня, Ирпень). Есть те, у кого с советских времен есть классические "6 соток".

Те, кто закапывает 100 куе, чтобы иногда приехать на выходные - нет. Зачем?

Можно поехать в ту-же Анталию и снять на неделю то, во что кто-то всандалил 100 куе. Или в Прагу или в Канкун или в Сеул или в Буэнос-Айрес. Зачем себя к чему-то привязывать? Планета большая, есть куда поехать. Благо перелеты становятся все дешевле. Так же как и сервисы найма жилья для краткосрочной аренды позволяют найти приемлемые варианты в любой точке земного шара.

Про то, что застройщики постоянно повышают цены - это сколько угодно. При инфляции в 50% и постоянной значительной девальвации лиры - на здоровье.

И эти 2 фактора ставят огромный знак вопроса на инвестиции под рент или для спекуляции.

Я понимаю, что сыплю Вам соль на рану, но если это форум, а не рекламная компания Ваших услуг, то селяви.

Я, наверное, один из немногих, кто совершенно спокойно относится, что человек зарабатывает таким образом как Вы. Вай нот?

Но мое право высказывать свои соображения это никак не ограничивает. 1. Я приватно информирован о заработках Флая в Украине. Поэтому цифры о том сколько умножать на 4,5 не корректны в отношении него. Если говорить о среднестатистическом жителе Украины, то достаточно знать, что в НЙ минималка - 15 баксов в час, за которую работает ооочень узкая прослойка. Фактически, за 20 долларов в час надо очень хорошо искать желающих и упорно муссируются предложения сделать 20 минималкой. В тоже время, количественно, большинство нью-йоркцев зарабатывают в диапазоне 25 (уже скорее 30)-50 долларов в час. Это относительно не высокооплачивваемые профессии.Пардоньте, конечно, что не совсем в контексте ветки, но если не покупать недвигу как "дачу" - ибо это не инвестиция, а финансовая безграмотность, а под собственное круглогодичное проживание, то становится вопрос о доходах, с которых жить. Если нет достаточного пассивного дохода. В НЙ найти работу - совсем не проблема. Не проблема открыть и вести бизнес, если понимаещь как и что делать в этом месте и в это время. Как с этим в Анталии? Может житель Украины найти работу достаточно высокооплачиваемую, чтобы не думать о расходах и делать сейвинг?Или может правила, традиции и ментальность ведения бизнеса в Украине и Турции настолько схожи, что чужак просто сходу вольется в струю? Вопрос риторический.2. Еще раз, покупка "дачи" - это финансовый идиотизм и Вы сами это прекрасно расписали. Закопанные 100 куе 2010 года. это сильно.Среди моих знакомых как-то нет владельцев "дачи" за 100 куе. Есть друзья и знакомые, предпочитающие жить в домах в Киеве и ближайшем пригороде (Белогородка, Гореничи, Канадская деревня, Ирпень). Есть те, у кого с советских времен есть классические "6 соток".Те, кто закапывает 100 куе, чтобы иногда приехать на выходные - нет. Зачем?Можно поехать в ту-же Анталию и снять на неделю то, во что кто-то всандалил 100 куе. Или в Прагу или в Канкун или в Сеул или в Буэнос-Айрес. Зачем себя к чему-то привязывать? Планета большая, есть куда поехать. Благо перелеты становятся все дешевле. Так же как и сервисы найма жилья для краткосрочной аренды позволяют найти приемлемые варианты в любой точке земного шара.Про то, что застройщики постоянно повышают цены - это сколько угодно. При инфляции в 50% и постоянной значительной девальвации лиры - на здоровье.И эти 2 фактора ставят огромный знак вопроса на инвестиции под рент или для спекуляции.Я понимаю, что сыплю Вам соль на рану, но если это форум, а не рекламная компания Ваших услуг, то селяви.Я, наверное, один из немногих, кто совершенно спокойно относится, что человек зарабатывает таким образом как Вы. Вай нот?Но мое право высказывать свои соображения это никак не ограничивает. rjkz

Повідомлень: 12745 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6601 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 03:12 akurt написав: Про ОТ и 2000 м до моря тоже раздумья правильные.

Конечно, ОТ есть - прямо возле того дома остановки. Но вот ведь какое дело:

- я живу в 1800 м от Средиземного моря, но никогда не хожу пешком - и вообще забыл уже, когда ехал в ОТ - еду 3500 м на авто по простой причине: в авто уложены: зонт, подставка под зонт, два кресла складных, сумка с вещами (полотенце, вода и т.д,) и 2 (два) складных велосипеда. На велосипедах - 8 км вдоль моря туда и столько же обратно по велосипедным дорожкам, потом - плавать в море.

- а есть и другая тактика: люди всегда ходят к морю пешком, 10 000 шагов в день к морю и вдоль моря никто не отменял.

Вот я реально предложил тому парню подвезти его к пляжу - и он реально отказался, сказав, что именно хочет пешком пройти к морю, хотя расстались с ним возле остановки ОТ. И правильно делал: принимал решение об аренде квартиры, прилетел из Киева без семьи, надо было дать им полную и точную информацию.



А первая линия у моря - дорого.

До конца 2020 ещё были в продаже квартиры в новом комплексе - кажется, Эмираты построили - Sunisblue residence (есть сайт в инете) самые дешевые квартиры были по 350 000$ - все размели, нет сейчас в продаже.

Первая линия всегда была дорогая. Летом на пляже общался с нашими - из Киева - так те сказали, что только «первую линию» хотят, и цена в 650 000$ за 2+1 в доме, которому 10 лет, их никак не останавливала.

ОТ ходит отлично и что интересно, конечная всех маршрутов - у пляжа «Под соснами».

Вот ещё один приятель с женой ездят только на ОТ - примерно 5 остановок.

Там все бесплатно: и пляж, и столики под соснами, и лавочки у столиков, и пресный душ, и туалет, и переодевалки, и комплексы барбекю,, и вода у этих комплексов.

Проезд в автобусе стоит 5,2 лиры или примерно 11 гривен.

Так что все есть - каждый волен выбрать. Про ОТ и 2000 м до моря тоже раздумья правильные.Конечно, ОТ есть - прямо возле того дома остановки. Но вот ведь какое дело:- я живу в 1800 м от Средиземного моря, но никогда не хожу пешком - и вообще забыл уже, когда ехал в ОТ - еду 3500 м на авто по простой причине: в авто уложены: зонт, подставка под зонт, два кресла складных, сумка с вещами (полотенце, вода и т.д,) и 2 (два) складных велосипеда. На велосипедах - 8 км вдоль моря туда и столько же обратно по велосипедным дорожкам, потом - плавать в море.- а есть и другая тактика: люди всегда ходят к морю пешком, 10 000 шагов в день к морю и вдоль моря никто не отменял.Вот я реально предложил тому парню подвезти его к пляжу - и он реально отказался, сказав, что именно хочет пешком пройти к морю, хотя расстались с ним возле остановки ОТ. И правильно делал: принимал решение об аренде квартиры, прилетел из Киева без семьи, надо было дать им полную и точную информацию.А первая линия у моря - дорого.До конца 2020 ещё были в продаже квартиры в новом комплексе - кажется, Эмираты построили - Sunisblue residence (есть сайт в инете) самые дешевые квартиры были по 350 000$ - все размели, нет сейчас в продаже.Первая линия всегда была дорогая. Летом на пляже общался с нашими - из Киева - так те сказали, что только «первую линию» хотят, и цена в 650 000$ за 2+1 в доме, которому 10 лет, их никак не останавливала.ОТ ходит отлично и что интересно, конечная всех маршрутов - у пляжа «Под соснами».Вот ещё один приятель с женой ездят только на ОТ - примерно 5 остановок.Там все бесплатно: и пляж, и столики под соснами, и лавочки у столиков, и пресный душ, и туалет, и переодевалки, и комплексы барбекю,, и вода у этих комплексов.Проезд в автобусе стоит 5,2 лиры или примерно 11 гривен.Так что все есть - каждый волен выбрать.



Ну, ок.

Смотрим "куда пошел рояль".

Если надо потратить 350 куе:

https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/16 ... 2478572632

2 бедрум, то есть 3 к по нашему.

Залив с леблядями и яхтами просто напротив дома.

На бэкярде бассейн для жителей дома.

Несколько месяцев назад не за 650, но 750 куе была 96 м2 2 бедрум 2 батрум в АвалонБруклинБей - новострой бизнес (на сайте пищут что лакщери) класса 23 или 24 этаж с видом на Атлантический океан.

От того, что на Эммонсе до пляжа на Манхеттен Бич пешком минут 10-15 через мостик через залив. От Авалона минут 15-20 или на Манхеттен-Бич или на Брайтон.

Но пардон, это не только "дача". Это полноценное жилье в финансовой столице мира. С одной из лучших медицин мира, с образованием, которое принимается в США и болшинстве стран мира, это, до пандемии, туристическая Мекка. И огромный и самый щедрый рынок труда. И отличное место для бизнеса. Как сказал один бывший киевлянин - бизнес в Киеве и в Нй это как сидеть с удочкой возле лужи или на сейнере вылавливать рыбу в океане.

И посмотрите насколько сопоставимы цены в НЙ и Анталии. Каждый волен делать свой выбор.

Если-же говорить исключительно об отдыхе, то, до пандемии, во Флориде, прямо на берегу Мексиканского залива, можно было купить дом за 250 куе.

Сейчас уже нет - после событий с БЛМ народ ломанулся из демократических штатов в республиканские. На этом фоне и Флорида и Тексас подорожали не кисло.

Но...за 370 куе все-же можно на океанском берегу купить скромный дом. Ну, ок.Смотрим "куда пошел рояль".Если надо потратить 350 куе:2 бедрум, то есть 3 к по нашему.Залив с леблядями и яхтами просто напротив дома.На бэкярде бассейн для жителей дома.Несколько месяцев назад не за 650, но 750 куе была 96 м2 2 бедрум 2 батрум в АвалонБруклинБей - новострой бизнес (на сайте пищут что лакщери) класса 23 или 24 этаж с видом на Атлантический океан.От того, что на Эммонсе до пляжа на Манхеттен Бич пешком минут 10-15 через мостик через залив. От Авалона минут 15-20 или на Манхеттен-Бич или на Брайтон.Но пардон, это не только "дача". Это полноценное жилье в финансовой столице мира. С одной из лучших медицин мира, с образованием, которое принимается в США и болшинстве стран мира, это, до пандемии, туристическая Мекка. И огромный и самый щедрый рынок труда. И отличное место для бизнеса. Как сказал один бывший киевлянин - бизнес в Киеве и в Нй это как сидеть с удочкой возле лужи или на сейнере вылавливать рыбу в океане.И посмотрите насколько сопоставимы цены в НЙ и Анталии. Каждый волен делать свой выбор.Если-же говорить исключительно об отдыхе, то, до пандемии, во Флориде, прямо на берегу Мексиканского залива, можно было купить дом за 250 куе.Сейчас уже нет - после событий с БЛМ народ ломанулся из демократических штатов в республиканские. На этом фоне и Флорида и Тексас подорожали не кисло.Но...за 370 куе все-же можно на океанском берегу купить скромный дом. rjkz

Повідомлень: 12745 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6601 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 2 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 05:19 akurt написав: Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.

Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють. Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.

Это те же люди, у которых в Харькове существует "южный автовокзал" ? Тогда, безусловно, правда. Это те же люди, у которых в Харькове существует "южный автовокзал" ? Тогда, безусловно, правда. juristkostya Повідомлень: 4009 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 07:28 rjkz написав: 2. Еще раз, покупка "дачи" - это финансовый идиотизм и Вы сами это прекрасно расписали. Закопанные 100 куе 2010 года. это сильно.

Среди моих знакомых как-то нет владельцев "дачи" за 100 куе. Есть друзья и знакомые, предпочитающие жить в домах в Киеве и ближайшем пригороде (Белогородка, Гореничи, Канадская деревня, Ирпень). 2. Еще раз, покупка "дачи" - это финансовый идиотизм и Вы сами это прекрасно расписали. Закопанные 100 куе 2010 года. это сильно.Среди моих знакомых как-то нет владельцев "дачи" за 100 куе. Есть друзья и знакомые, предпочитающие жить в домах в Киеве и ближайшем пригороде (Белогородка, Гореничи, Канадская деревня, Ирпень).



Отличные рассуждения о том, куда и как лучше потратить деньги.

Вообще-то ветка именно об этом.

Сколько человек - столько и мнений.

Вот этот человек еще в 2010 году потратил именно так: купил 2+1 в хорошем месте и в новом тогда доме.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ: очень многие люди в 2010 году - именно в 2010 - куда вкладывали??? - в Крым! И чем закончилось?

Фразой "Не на том острове построили дачу!" Один мой приятель продает 2 квартиры в Партените по сей день. С 2014 продает. Никак НЕ может продать. 2 (две) квартиры, в Партените.



Пожалуй, именно в разделе "НЕДВИЖИМОСТЬ" чаще всего звучало слово "диверсификация".

Вот оно и есть, и работает. Настоящая диверсификация: Вы же не сомневаетесь, что если человек в 2010 сообразил, куда ему пристроить 100 000 баксов, то это и была диверсификация.

Вот я, например, в 2010 году НЕ сообразил.



Хуже гораздо другое, когда на сумму большую, чем 100 000, нахомячили всяких ненужных дач где-нибудь на Днепре - у меня есть такие приятели - и вообще никак не используют.

А хуже в том, что оно начинает НЕ СТОИТЬ ничего. Копейки И продать ни за что не могут.

Вот тут и проблема, и интереснее. Отличные рассуждения о том,Вообще-тоСколько человек - столько и мнений.Вот этот человек еще в 2010 году потратил именно так: купил 2+1 в хорошем месте и в новом тогда доме.ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ: очень многие люди в 2010 году - именно в 2010 - куда вкладывали??? - в Крым! И чем закончилось?Фразой "Не на том острове построили дачу!" Один мой приятель продает 2 квартиры в Партените по сей день. С 2014 продает. Никак НЕ может продать. 2 (две) квартиры, в Партените.Пожалуй, именно в разделе "НЕДВИЖИМОСТЬ" чаще всего звучало слово "диверсификация".Вот оно и есть, и работает. Настоящая диверсификация: Вы же не сомневаетесь, что если человек в 2010 сообразил, куда ему пристроить 100 000 баксов, то это и была диверсификация.Вот я, например, в 2010 году НЕ сообразил.Хуже гораздо другое, когда на сумму большую, чем 100 000, нахомячили всяких ненужных дач где-нибудь на Днепре - у меня есть такие приятели - и вообще никак не используют.А хуже в том, что оно начинает НЕ СТОИТЬ ничего. Копейки И продать ни за что не могут.Вот тут и проблема, и интереснее. Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 лют, 2022 07:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 6583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2539 раз. Подякували: 900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 07:39 rjkz написав: Ну, ок.

Смотрим "куда пошел рояль".

Если надо потратить 350 куе:

https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/16 ... 2478572632

2 бедрум, то есть 3 к по нашему.

Залив с леблядями и яхтами просто напротив дома. Ну, ок.Смотрим "куда пошел рояль".Если надо потратить 350 куе:2 бедрум, то есть 3 к по нашему.Залив с леблядями и яхтами просто напротив дома.



Пять баллов! Отличный вариант! Осталось за малым: шевелить ногами, руками, мозгом и что-то делать.

Открою Вам тайну - с частью из этих глаголов обычно у людей проблема.



Меня обычно топчут ногами за:

1) за то, что не рассказываю, как, вложив 5 (пять) гривен, через неделю получить 50 000 долларов налом. Очень обижаются.

2) за то, что не обещаю устроить на работу и - минимум - на должность старшего менеджера банка.

3) за то, что не решаю проблему бесплатного обучения детей в приватном лицее.



Так что Ваша, rjkz, реально "свежая струя" трезвых взглядов и новых мест инвестиций (до этого предлагали как ни Никарагуа, так Монголию) меня отлично радует!

Так держать! Пять баллов! Отличный вариант! Осталось за малым: шевелить ногами, руками, мозгом и что-то делать.Открою Вам тайну - с частью из этих глаголов обычно у людей проблема.Меня обычно топчут ногами за:1) за то, что не рассказываю, как, вложив 5 (пять) гривен, через неделю получить 50 000 долларов налом. Очень обижаются.2) за то, что не обещаю устроить на работу и - минимум - на должность старшего менеджера банка.3) за то, что не решаю проблему бесплатного обучения детей в приватном лицее.Так что Ваша,, реально "свежая струя" трезвых взглядов и новых мест инвестиций (до этого предлагали как ни Никарагуа, так Монголию) меня отлично радует!Так держать! akurt

Повідомлень: 6583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2539 раз. Подякували: 900 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 07:46 rjkz написав: akurt написав: Я б на Вашому місці пакував валізи в країну Ваших мрій, а не відосики.

Гадаю, що Ви самі всю цю нісенітницю, що весь час тулите на форумі, і не дивитеся.

Просто тремор рук. Мороз же... Розумію...



Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.

Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють. Я б на Вашому місці пакував валізи в країну Ваших мрій, а не відосики.Гадаю, що Ви самі всю цю нісенітницю, що весь час тулите на форумі, і не дивитеся.Просто тремор рук. Мороз же... Розумію...Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.



Вы немного подрихтовали свой пост, но я хочу спросить - какой смысл покупать хату в 2 км от моря, чтобы сдавать ее за 250 баксов?

И что, к морю ОТ нет?

Ибо 2 км протопать по южно-турецкому солнцу - то еще испытание и риск для здоровья.

Даже в НЙ, который куда как северней расположен, в летние месяцы солнце такое, что передвигаться можно только короткими перебежками. Но благо, отлично развит ОТ и в автобусах и в вагонах сабвея кондеры работают так, что можно замерзнуть. Практически в любую точку города можно добраться на ОТ. Остановки практически через блок.

Летом с пляжа уходить в 9 утра - уже поздновато. Вы немного подрихтовали свой пост, но я хочу спросить - какой смысл покупать хату в 2 км от моря, чтобы сдавать ее за 250 баксов?И что, к морю ОТ нет?Ибо 2 км протопать по южно-турецкому солнцу - то еще испытание и риск для здоровья.Даже в НЙ, который куда как северней расположен, в летние месяцы солнце такое, что передвигаться можно только короткими перебежками. Но благо, отлично развит ОТ и в автобусах и в вагонах сабвея кондеры работают так, что можно замерзнуть. Практически в любую точку города можно добраться на ОТ. Остановки практически через блок.Летом с пляжа уходить в 9 утра - уже поздновато.

Ви задаєте правильні питання)))

Продовжуйте, прошу)))

Скоро Ви зрозумієте, що наш ясновельможний пан - дрібна сошка,яка працює підтанцовщиком у турецьких ріелторів. Інформація від анталійського перця є однобокою і зазвичай неправдивою)))

Він усяко намагається рекламувати дешеву нерухомість в четвертій - п'ятій лініях від моря.



Акурт, навіщо цей бред про повну зупинку продаж квартир в Україні???? Всі заможні українці переїхали в турецький рай імені Ердогана??! У вас знову загострення голодних фантазій??? Ви задаєте правильні питання)))Продовжуйте, прошу)))Скоро Ви зрозумієте, що наш ясновельможний пан - дрібна сошка,яка працює підтанцовщиком у турецьких ріелторів. Інформація від анталійського перця є однобокою і зазвичай неправдивою)))Він усяко намагається рекламувати дешеву нерухомість в четвертій - п'ятій лініях від моря.Акурт, навіщо цей бред про повну зупинку продаж квартир в Україні???? Всі заможні українці переїхали в турецький рай імені Ердогана??! У вас знову загострення голодних фантазій??? Frant

Повідомлень: 22613 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1433 раз. Подякували: 2361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 499500501502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 895 , 896 , 897

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 8969 1255418

juristkostya П'ят 04 лют, 2022 20:03 Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23 , 24 , 25

airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00 241 56571

Успіх Чет 15 лип, 2021 09:18 Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22 , 23 , 24

tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36 236 107434

Мизантрóп Суб 12 чер, 2021 16:21