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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:20

Этой "тавтологией" занимался Флайман с сентября 2018 года именно на этом форуме.
Самое популярное слово в его лексиконе.

По поводу "заморозки" - вопрос интересный.
Если человек купил автомобиль - это он заморозил средства или потерял?
Если человек купил квартиру для себя и своей семьи - это он запорошил или нет?
Если человек купил 2 (две) квартиры - - это он заморозил или потерял? Или приумножил?
Или приумножил свои средства?
Если человек купил жене серёжки с бриллиантами - это он заморозил средства или выбросил на ветер?
Это отличные интересные вопросы - согласитесь!
А вот это супер!!! [
quote="5390448:rjkz"]
Диверсификация - это правильно, но и ее надо делать правильно. Тавтология.[/quote]
Мы тут об этом и пытаемся говорить: как рационально потратить (диверсифицировать) средства.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 лют, 2022 09:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:21

  Frant написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:Я б на Вашому місці пакував валізи в країну Ваших мрій, а не відосики.
Гадаю, що Ви самі всю цю нісенітницю, що весь час тулите на форумі, і не дивитеся.
Просто тремор рук. Мороз же... Розумію...

Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.
Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.


Вы немного подрихтовали свой пост, но я хочу спросить - какой смысл покупать хату в 2 км от моря, чтобы сдавать ее за 250 баксов?
И что, к морю ОТ нет?
Ибо 2 км протопать по южно-турецкому солнцу - то еще испытание и риск для здоровья.
Даже в НЙ, который куда как северней расположен, в летние месяцы солнце такое, что передвигаться можно только короткими перебежками. Но благо, отлично развит ОТ и в автобусах и в вагонах сабвея кондеры работают так, что можно замерзнуть. Практически в любую точку города можно добраться на ОТ. Остановки практически через блок.
Летом с пляжа уходить в 9 утра - уже поздновато.

Ви задаєте правильні питання)))
Продовжуйте, прошу)))
Скоро Ви зрозумієте, що наш ясновельможний пан - дрібна сошка,яка працює підтанцовщиком у турецьких ріелторів. Інформація від анталійського перця є однобокою і зазвичай неправдивою)))
Він усяко намагається рекламувати дешеву нерухомість в четвертій - п'ятій лініях від моря.

Акурт, навіщо цей бред про повну зупинку продаж квартир в Україні???? Всі заможні українці переїхали в турецький рай імені Ердогана??! У вас знову загострення голодних фантазій???


Его право, если это не нарушает правил форума, писать что хочет.
Пишет он вполне прозрачно, чтобы человек с минимальным жизненным опытом понял, чем человек занимается. Далее, руководствуясь своим интеллектом и опытом каждый пусть решает как к этому относиться.
Это работа как работа. Когда экскурсовод приводит группу обедать в ресторан или в лавку за сувенирами, он получает свой "бонус". Все это понимают, но никто его не бьет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:26

Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.
В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.
Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.
Реально классно!
Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.
Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.

Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:20

  akurt написав:Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.
В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.
Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.
Реально классно!
Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.
Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.

Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?

Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.

Акурт, чому ви вважаєте, що форумчани - як сліпі кошенята, без ваших підказок не розберуться, куди слід вкладати гроші?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:54

а тим часом в далекій Галактиці

flyman
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