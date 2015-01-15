Додано: Суб 05 лют, 2022 09:20

Этой "тавтологией" занимался Флайман с сентября 2018 года именно на этом форуме.

Самое популярное слово в его лексиконе.



По поводу "заморозки" - вопрос интересный.

Если человек купил автомобиль - это он заморозил средства или потерял?

Если человек купил квартиру для себя и своей семьи - это он запорошил или нет?

Если человек купил 2 (две) квартиры - - это он заморозил или потерял? Или приумножил?

Или приумножил свои средства?

Если человек купил жене серёжки с бриллиантами - это он заморозил средства или выбросил на ветер?

Это отличные интересные вопросы - согласитесь!

А вот это супер!!! [

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Диверсификация - это правильно, но и ее надо делать правильно. Тавтология.[/quote]

Мы тут об этом и пытаемся говорить: как рационально потратить (диверсифицировать) средства.