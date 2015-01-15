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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:21

  Frant написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:Я б на Вашому місці пакував валізи в країну Ваших мрій, а не відосики.
Гадаю, що Ви самі всю цю нісенітницю, що весь час тулите на форумі, і не дивитеся.
Просто тремор рук. Мороз же... Розумію...

Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.
Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.


Вы немного подрихтовали свой пост, но я хочу спросить - какой смысл покупать хату в 2 км от моря, чтобы сдавать ее за 250 баксов?
И что, к морю ОТ нет?
Ибо 2 км протопать по южно-турецкому солнцу - то еще испытание и риск для здоровья.
Даже в НЙ, который куда как северней расположен, в летние месяцы солнце такое, что передвигаться можно только короткими перебежками. Но благо, отлично развит ОТ и в автобусах и в вагонах сабвея кондеры работают так, что можно замерзнуть. Практически в любую точку города можно добраться на ОТ. Остановки практически через блок.
Летом с пляжа уходить в 9 утра - уже поздновато.

Ви задаєте правильні питання)))
Продовжуйте, прошу)))
Скоро Ви зрозумієте, що наш ясновельможний пан - дрібна сошка,яка працює підтанцовщиком у турецьких ріелторів. Інформація від анталійського перця є однобокою і зазвичай неправдивою)))
Він усяко намагається рекламувати дешеву нерухомість в четвертій - п'ятій лініях від моря.

Акурт, навіщо цей бред про повну зупинку продаж квартир в Україні???? Всі заможні українці переїхали в турецький рай імені Ердогана??! У вас знову загострення голодних фантазій???


Его право, если это не нарушает правил форума, писать что хочет.
Пишет он вполне прозрачно, чтобы человек с минимальным жизненным опытом понял, чем человек занимается. Далее, руководствуясь своим интеллектом и опытом каждый пусть решает как к этому относиться.
Это работа как работа. Когда экскурсовод приводит группу обедать в ресторан или в лавку за сувенирами, он получает свой "бонус". Все это понимают, но никто его не бьет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:26

Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.
В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.
Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.
Реально классно!
Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.
Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.

Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:20

  akurt написав:Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.
В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.
Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.
Реально классно!
Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.
Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.

Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?

Простим форумчанам в США - нічого робити. Хіба що працевлаштуватись чорноробом на будівництво.

Акурт, чому ви вважаєте, що форумчани - як сліпі кошенята, без ваших підказок не розберуться, куди слід вкладати гроші?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:54

а тим часом в далекій Галактиці

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:34

А прикольно «торкнуло» бывшего торговца настоящими золотыми слитками - до 2011 года - у метро Житомирская. У меня все с тяжёлыми психо-финансовыми травмами в области инвестиций в игноре, а так хоть благодаря rjkz прочитал. Хохотал от души.
Франт! Браво! А чего бы вам в самом деле не устроиться на работу риелтором - я думаю у Вас получится втюхивать народу непотріб - и опыт есть: классно вас риелторша Таня научила покупать непотріб в 2015 году и потом ещё в 2018.
Реально: попробуйте.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:07

  akurt написав:А прикольно «торкнуло» бывшего торговца настоящими золотыми слитками - до 2011 года - у метро Житомирская. У меня все с тяжёлыми психо-финансовыми травмами в области инвестиций в игноре, а так хоть благодаря rjkz прочитал. Хохотал от души.
Франт! Браво! А чего бы вам в самом деле не устроиться на работу риелтором - я думаю у Вас получится втюхивать народу непотріб - и опыт есть: классно вас риелторша Таня научила покупать непотріб в 2015 году и потом ещё в 2018.
Реально: попробуйте.

Ріелторство на турецькому курортному березі - то ваш хліб, ясновельможний пане)))
Я не буду його забирати, інакше вам не вистачить навіть на дешевий йогурт.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:18

Пане Флаймане!
Я реально підтримую Ваш новий та майже реальний вектор в напрямку Грузії.
Маю підстави, бо Грузію відвідував багато разів. Ви ніколи в житті не були, тому варто прислухатися.
Позитив:
- реально дешеві авіаквитки з Києва в Батумі - по 46 доларів в один бік. Це реально нормальна ціна. Рекомендую. Я 4 березня відлітаю в Бремен (Німеччина) - майже така ціна (прямий рейс с Анталії - 37 євро).
- безвізовий режим - ще й який! На 365 днів в році. Реально круто! Дивіться: деякі психічно незрівноважені особи Вам пропонували: Албанія (30 днів - тую дурню пропонував пан вище - хоча там зроду не був), В"єтнам (30 днів), Китай (30 днів), Монголія (90 днів), Нікарагуа (90 днів), Болгарія (90 днів).
Реально без жартів круто.
- найменший мовний бар"єр з відомих країн - половина населення Грузії точно знає ту мову, яку і ви знаєте. До українців реально класне відношення: я катався в Гудаурі з маленьким прапором України на гірськолижному шоломі, так грузини попросили подарувати!
- теоретично нормальні ціни на харчі - тим більше, що саме це Вас найменше хвилює.
- ГОЛОВНЕ! Є поросятина! Ви дуже про те хвилювалися, хоча і не купували її останніх 10 років.
- віра православна! На мене найбільше в Грузії вразив саме головний собор в Тбілісі - одна молодь!!!!
- оформлення Угоди купівлі квартири - в Будинку юстиції - реально 5 хвилин без всяких посередників та присосок типу рієлторши Тетяни, яка круто кинула Франта в 2018 році.

Негатив:
- чесно: навіть придумати не можу.

З інформації від моїх респондентів - дуже погана якість будівельних робіт в Батумі. Але кого то хвилює.
З особистого: короткий літній сезон - 9 місяців в році слякоть дощі холодно. Але це чисто моя вимога - про нормальний клімат. Я Чорне море не люблю із шкільної пори: завжди холодне. Можна не прислуховуватися.

Тому пора - пора - пора - час вже прийшов - купити авіаквиток та розібратися на місці.
Я не жартую та чесно за Вас вболіваю.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:55

Про що не сказав П.Корчагін

"Единственное, что мне хочется, чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств; чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт" - сказал в одном из интервью Виктор Цой.
flyman
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