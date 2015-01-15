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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 501502503504>
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:26

Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.
В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.
Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.
Реально классно!
Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.
Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.

Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:54

а тим часом в далекій Галактиці

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:18

Пане Флаймане!
Я реально підтримую Ваш новий та майже реальний вектор в напрямку Грузії.
Маю підстави, бо Грузію відвідував багато разів. Ви ніколи в житті не були, тому варто прислухатися.
Позитив:
- реально дешеві авіаквитки з Києва в Батумі - по 46 доларів в один бік. Це реально нормальна ціна. Рекомендую. Я 4 березня відлітаю в Бремен (Німеччина) - майже така ціна (прямий рейс с Анталії - 37 євро).
- безвізовий режим - ще й який! На 365 днів в році. Реально круто! Дивіться: деякі психічно незрівноважені особи Вам пропонували: Албанія (30 днів - тую дурню пропонував пан вище - хоча там зроду не був), В"єтнам (30 днів), Китай (30 днів), Монголія (90 днів), Нікарагуа (90 днів), Болгарія (90 днів).
Реально без жартів круто.
- найменший мовний бар"єр з відомих країн - половина населення Грузії точно знає ту мову, яку і ви знаєте. До українців реально класне відношення: я катався в Гудаурі з маленьким прапором України на гірськолижному шоломі, так грузини попросили подарувати!
- теоретично нормальні ціни на харчі - тим більше, що саме це Вас найменше хвилює.
- ГОЛОВНЕ! Є поросятина! Ви дуже про те хвилювалися!
- віра православна! На мене найбільше в Грузії вразив саме головний собор в Тбілісі - одна молодь!!!!
- оформлення Угоди купівлі квартири - в Будинку юстиції - реально 5 хвилин без всяких посередників та присосок типу рієлторши Тетяни, яка круто кинула Франта в 2018 році.

Негатив:
- чесно: навіть придумати не можу.

На додаток дрібнички: з інформації від моїх респондентів - дуже погана якість будівельних робіт в Батумі. Але кого то хвилює.
З особистого: короткий літній сезон - 9 місяців в році слякоть дощі холодно. Але це чисто моя вимога - про нормальний клімат. Я Чорне море не люблю із шкільної пори: завжди холодне. Можна не прислуховуватися.

Тому пора - пора - пора - час вже прийшов - купити авіаквиток та розібратися на місці.
Я не жартую та чесно за Вас вболіваю.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 лют, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:55

Про що не сказав П.Корчагін

"Единственное, что мне хочется, чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств; чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт" - сказал в одном из интервью Виктор Цой.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:48

Це Ви до того, що НЕ будете інвестувати в Грузію?
Трохи сумно.
Ви в нас прямо генератор ідей. А якщо підкріпити практикою та досвідом - то взгалі було б класно!

х х х
Сьогодні з Києва в Анталію на власному авто виїхала чергова українська родина з дітьми.
Вчора ще одна прибула - цікаво, що аж троє дітей. Взяли в оренду квартиру 2+1 за 6 000 лір або 445$. Допомагали їм їх приятелі - друзі по колишньому життю в Києві, які тут живуть з серпня 2020 року у власній квартирі.

Завантажили авто під самий дах: приїдуть - будуть брати квартиру в оренду на рік, а може й більше...
Консультував:
- маршрут - будуть їхати через Чернівці - до Чернівців класна автодорога зараз з Києва.
- поліс страхування авто "Зелена карта"...
- оплата проїзду по дорогах Румунії (3 євро), Болгарії (8 євро) та Туреччини (приблизно 10 євро).
- документи для транзиту. Порядок перетину кордону Болгарія-Туреччина.
- де зупинитися краще на ночівлю.

Забронювали в Анталії готель на 2 тижня - поки підберуть житло.
В Анталії допомогти можу тільки порадами Вайбером - в неділю від"їжджаю в Кападокію та гірськолижний комплекс Kayseri-Erciyes. Це 620 км від Анталії - самі цікаві перші 300 км по швидкісним трасам через гірські перевали. Найвищий перевал - 1890 м над рівнем моря.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 лют, 2022 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:16

  akurt написав:Тиха украинская ночь - но сало надо перепрятать...
(або відкриття рахунків в іноземному банку)

Вчора з приятелями відкривали рахунки в державному банку тієї країни, де ми мешкаємо та витрачаємо нахом"ячені гроші: цей банк після сьогоднішнього підписання президентами країн Угоди про ЗВТ заходить в банкіівский сектор України.
https://www.ziraatbank.com.tr/en


Варіант 2. Клієнт - іноземець. ВНП в Туреччині не має.
Дивись варіант 1 - все те саме, але для відкриття треба покласти на депозит на 1 місяць 30 000 лір або 4 000 євро. депозит на 1 (один) місяць.

Ты курсы обмена валют в этом надежном банке смотрел, что его рекомендуешь?
Банк покупают доллары по 13.27, а продаёт по 14.06
Маржа - 6%!!! Даже жлобский Приватбанк отдыхает со своей маржой в 3.5%
А если учесть что при покупке бетона нужно валюту обязательно менять на турецкую макулатуру только в турецких гос.банках, то стрижка иноземных барашков уже вышла на новую орбиту, что и следовало ожидать...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:40

Сэр! Хорошо что Вы не забываете форум и раздел о недвижимости.
Узнаете много нового и полезного, не попадете в беду, как это было в 2020 году.

Поясняю: суббота и воскресенье в Турции - НЕ банковские дни.
Банки ВСЕГДА, и все - государственные или частные, перестраховываясь, и - вероятно - желая подзаработать - ставят на эти дни курс покупки валюты заниженный, а на продажу - завышенный.
Например, приватный Денизбанк купил бы сейчас прямо у меня доллары по 13,41 - курс на торгах 13,56, а продал бы прямо сейчас по 13,86 - маржа в 0.45 лиры при стандартной в 0.04 (!!!) лиры.
Вчера ZIRAAT банк у меня покупал по 13,48, а Денизбанк - по 13,49.
Забавно, но специально проверил: приватный и ОЧЕНЬ крупный банк YapiKredi сеголня, в субботу покупает доллар еще ниже ZIRAAT банка: по 13,227, а не по 13,27:
https://www.yapikredi.com.tr

Знать надо матчасть!
Хорошо что есть такой форум по инвестициям в недвижимость за кордоном - всегда можно узнать, как и что делать правильно и как делать умно.

Поэтому выгодно и правильно делать переводы украинской гривны на карты турецких банков (Сервис перевода "с карты на карту") в будние дни с 10-00 до 17-00.
А еще правильнее делать переводы либо ровно в 11-00 и в 13-00, или отлеживать курс на международной валютной бирже - банки меняют курс почти мгновенно.
Видите, какой полезный у нас тут форум.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 лют, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:55

  akurt написав:Сэр! Хорошо что Вы не забываете форум и раздел о недвижимости.
Узнаете много нового и полезного, не попадете в беду, как это было в 2020 году.

Поясняю: суббота и воскресенье в Турции - НЕ банковские дни.
Банки ВСЕГДА, и все - государственные или частные, перестраховываясь, и вероятно желая подзаработать - ставят на эти дни курс покупки валюты заниженный, а на продажу - завышенный.
Знать надо матчасть!
Хорошо что у Вас есть я - всегда подскажу, как правильно и как умно.

Поэтому выгодно и правильно делать переводы украинской гривны на карты турецких банков (Сервис перевода "с карты на карту") в будние дни с 10-00 до 17-00.
Хоть я Вам разъясню. А то попадете в беду.

В Украине вроде тоже как выходные....
На сейчас в Приват-24 покупка 1$ -27.95 продажа 28.33
Маржа всего 1,5%
Стригут турки лошариков, стригут...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:01

Ну так и на Занзибаре сейчас выходные.
Если хотите купить в субботу ночью выгодно доллары - тогда Вам в банк "Січ" - продажа дешевле, чем в Привате.
Ваше желание подсказывать банкам, как им выгоднее вести свою финансовую политику по выходным и ночью реально стоит похвалить.
Особенно это касается банков тех стран, в которых вы никогда в жизни не были.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:04

45 хв - Інвестиція в Батумі.

flyman
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