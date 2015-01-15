Додано: Суб 05 лют, 2022 14:18

Пане Флаймане!

Я реально підтримую Ваш новий та майже реальний вектор в напрямку Грузії.

Маю підстави, бо Грузію відвідував багато разів. Ви ніколи в житті не були, тому варто прислухатися.

Позитив:

- реально дешеві авіаквитки з Києва в Батумі - по 46 доларів в один бік. Це реально нормальна ціна. Рекомендую. Я 4 березня відлітаю в Бремен (Німеччина) - майже така ціна (прямий рейс с Анталії - 37 євро).

- безвізовий режим - ще й який! На 365 днів в році. Реально круто! Дивіться: деякі психічно незрівноважені особи Вам пропонували: Албанія (30 днів - тую дурню пропонував пан вище - хоча там зроду не був), В"єтнам (30 днів), Китай (30 днів), Монголія (90 днів), Нікарагуа (90 днів), Болгарія (90 днів).

Реально без жартів круто.

- найменший мовний бар"єр з відомих країн - половина населення Грузії точно знає ту мову, яку і ви знаєте. До українців реально класне відношення: я катався в Гудаурі з маленьким прапором України на гірськолижному шоломі, так грузини попросили подарувати!

- теоретично нормальні ціни на харчі - тим більше, що саме це Вас найменше хвилює.

- ГОЛОВНЕ! Є поросятина! Ви дуже про те хвилювалися!

- віра православна ! На мене найбільше в Грузії вразив саме головний собор в Тбілісі - одна молодь!!!!

- оформлення Угоди купівлі квартири - в Будинку юстиції - реально 5 хвилин без всяких посередників та присосок типу рієлторши Тетяни, яка круто кинула Франта в 2018 році.



Негатив:

- чесно: навіть придумати не можу.



На додаток дрібнички: з інформації від моїх респондентів - дуже погана якість будівельних робіт в Батумі. Але кого то хвилює.

З особистого: короткий літній сезон - 9 місяців в році слякоть дощі холодно. Але це чисто моя вимога - про нормальний клімат. Я Чорне море не люблю із шкільної пори: завжди холодне. Можна не прислуховуватися.



Тому пора - пора - пора - час вже прийшов - купити авіаквиток та розібратися на місці.

Я не жартую та чесно за Вас вболіваю.