Додано: Суб 05 лют, 2022 20:37

akurt написав: Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.

В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.

Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.

Реально классно!

Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.

Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.



Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане? Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги,Реально классно!Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?

1.Грань вполне осязаема.Инвестиция - это вложение средств с целью получения дохода и/или прибыли и/или сокращения расходов.Покупка "дачи" - это эмоциональная трата денег не имеющая к слову "инвестиция" отношения.2. Я не призываю никого никуда инвестировать или тратить деньги. Я лишь показал пример иного варианта куда засунуть ненужные 350 или 750 куе.В покупке недвижимости есть правило 3Л. Локейшн, локейшн энд уан мо тайм локейшн. Это не только 2 километра до моря или 20 метров, но и до какого именно "моря", в какой стране и что это дает.Я скажу больше, в НЙ есть районы с классными новыми домами (очень качественно построенными, а не как обычно в США) прямо на берегу океана с чистейшим песком и чистой водой, 1 бдрм в которых можно взять за 120-150 куе, но это очень далеко от Манхеттена и контингент там - закачаешься.3. Простые форумчане должны сами для начала задаться вопросом - имеет-ли смысл всовывать в недвигу 350-650 куе или их можно использовать более эффективно?Нсли да, то с какой целью -собственного проживания? И тогда выбор страны и локации имеет первостепенное значение.Для аренды? Тогда надо задаваться вопросом доходности, возможности управлять объектом, рисков (финансовых,экономических, военных, демографических, природных и тд) и возможности бвстро и без потерь выйти из такой инвестиции.Перепродажи - это понятно, что объект должен быть высоколиквидным и дать существенный рост цены за короткий промежуток времени. Самая высокорисковая инвестиция.Дача? - это не имеет отношения к названию ветки.