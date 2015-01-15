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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:10
akurt написав:
Ну так и на Занзибаре сейчас выходные.
Если хотите купить в субботу ночью выгодно доллары - тогда Вам в банк "Січ" - продажа дешевле, чем в Привате.
Ваше желание подсказывать банкам, как им выгоднее вести свою финансовую политику по выходным и ночью реально стоит похвалить.
Особенно это касается банков тех стран, в которых вы никогда в жизни не были.
Насчет похвалить турецкие банки, то тут пальма первенства у тебя, и очевидно надолго. В этом месяце у тебя оканчивается годичный депозит в лире, под 17,5% годовых. Я это хорошо помню, так как спор был принципиальный...
Жду отчёт о результате твоей "супер" инвестиции в турецкие банки...
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RTC12
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:33
Выпей аспирин на ночь.
У меня нет никаких депозитов ни в какой стране мира ни в какой валюте.
Успокойся. Не нервничай. По задним карманам чужих джинсов не шарь.
Следи за своими депозитами, если они есть.
В РФ уже имеешь печальный опыт депозитов в рублях - потерял 30% от заработанного в Подмосковье.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 05 лют, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:37
akurt написав:
Вы как бы и правы, вопрос «инвестировать» или «потратить» имеет очень тонкую грань.
В самом деле: что лучше потратить 100 000$ на кольцо с бриллиантом для жены или инвестировать в квартиру? Что лучше: потратить на BMW или инвестировать в образование ребёнка? Уверен: именно это решают очень по-разносу.
Тут на этом форуме превалирует прозрачное и классное: вот полечу на Марс, вот возьму кусок грунта Марса, вот продам его за хорошие деньги, вот заживу наконец-то.
Реально классно!
Так что - конечно - каждый волен советовать что угодно.
Иногда забавно... Мне даже нравится. Прикольно.
Предлагаю вернуться к теме ветки и к Вашему совету форумчанам инвестировать в недвигу США - реально классные примеры - с чего будут начинать простые форумчане?
1.Грань вполне осязаема.
Инвестиция - это вложение средств с целью получения дохода и/или прибыли и/или сокращения расходов.
Покупка "дачи" - это эмоциональная трата денег не имеющая к слову "инвестиция" отношения.
2. Я не призываю никого никуда инвестировать или тратить деньги. Я лишь показал пример иного варианта куда засунуть ненужные 350 или 750 куе.
В покупке недвижимости есть правило 3Л. Локейшн, локейшн энд уан мо тайм локейшн. Это не только 2 километра до моря или 20 метров, но и до какого именно "моря", в какой стране и что это дает.
Я скажу больше, в НЙ есть районы с классными новыми домами (очень качественно построенными, а не как обычно в США) прямо на берегу океана с чистейшим песком и чистой водой, 1 бдрм в которых можно взять за 120-150 куе, но это очень далеко от Манхеттена и контингент там - закачаешься.
3. Простые форумчане должны сами для начала задаться вопросом - имеет-ли смысл всовывать в недвигу 350-650 куе или их можно использовать более эффективно?
Нсли да, то с какой целью -
собственного проживания? И тогда выбор страны и локации имеет первостепенное значение.
Для аренды? Тогда надо задаваться вопросом доходности, возможности управлять объектом, рисков (финансовых,
экономических, военных, демографических, природных и тд) и возможности бвстро и без потерь выйти из такой инвестиции.
Перепродажи - это понятно, что объект должен быть высоколиквидным и дать существенный рост цены за короткий промежуток времени. Самая высокорисковая инвестиция.
Дача? - это не имеет отношения к названию ветки.
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rjkz
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:39
Читайте rjkz
- умные люди человек и знает, и пишет.
Перенимайте, а не только читайте.
Перечитаю второй раз.
Я только уточню по пункту 1:
rjkz написав:
1.Грань вполне осязаема.
Инвестиция - это вложение средств с целью получения дохода и/или прибыли и/или сокращения расходов.
Покупка "дачи" - это эмоциональная трата денег не имеющая к слову "инвестиция" отношения.
Под инвестицией на форуме однозначно люди понимают ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО одно: вложить 5 (пять) гривен, ну, может 50 (пятьдесят) на срок не более 7 (семи) дней, ну максимум 14 (четырнадцать) дней и обязательно получить не менее 50 000$.
Если это не так - топчут сильно - например меня - ногами и сильно обижаются.Пункт 3 - просто бомба! Чётко, верно, умно.
Всем читать и перечитывать!
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akurt
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:57
akurt написав:
Выпей аспирин на ночь.У меня нет никаких депозитов ни в какой стране мира ни в какой валюте.
Твое враньё на каждом шагу...Ты тут на двух страницах призывал нести деньги в турецкие банки:
20 февраля 2021г.Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі....
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В результате и сам потерял половину денег, и других к этому подталкивал....
Надеюсь что никто не послушал "великого" инвестора...
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RTC12
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:05
akurt написав:
Выпей аспирин на ночь.
У меня нет никаких депозитов ни в какой стране мира ни в какой валюте.Успокойся.
Не нервничай. По задним карманам чужих джинсов не шарь.
Следи за своими депозитами, если они есть.
В РФ уже имеешь печальный опыт депозитов в рублях - потерял 30% от заработанного в Подмосковье.
Акурт, ти ж рік назад хвалився, що вельми вигідно конвертував долари в ліри і поклав їх на депозит???
Значить, ти знову дезінформував форумчан???
Ти хоть інколи пишеш правду, наш залізничний нарцис???
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 05 лют, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:14
Frant написав:
Акурт, ти ж рік назад хвалився, що вельми вигідно конвертував долари в ліри і поклав їх на депозит???
Значить, ти знову дезінформував форумчан???
Ти хоть інколи пишеш правду???
Да кому он нужен тот его депозит...
Он тут врёт по крупному:Для получения постоянного ВНЖ в Турции можно отсутствовать в стране все 8 лет из 8-и требуемых.
НЕТ никакого ограничения по отсутствию на территории Турции в период действия ВНЖ.
НЕТ никаких ограничений по количеству въездов-выездов.Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А ведь кто-то читает эту муть, верит ему на слово, и попадает на конкретные деньги...
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RTC12
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:24
О! Толпа людей с тяжёлыми психо-финансовыми травмами из-за ошибок в инвестициях решила на ночь пощупать трусы akurta!
Класс!
Что интересно - за очередной бред сторожа на стройке немедленно ставит "плюс" бывший заробитчанин в Подмосковье - неудачливый покупатель недвиги в Анталии.
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akurt
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