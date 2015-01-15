Додано: Суб 05 лют, 2022 22:20

akurt написав: Этой "тавтологией" занимался Флайман с сентября 2018 года именно на этом форуме.

Самое популярное слово в его лексиконе.



По поводу "заморозки" - вопрос интересный.

Если человек купил автомобиль - это он заморозил средства или потерял?

Если человек купил квартиру для себя и своей семьи - это он запорошил или нет?

Если человек купил 2 (две) квартиры - - это он заморозил или потерял? Или приумножил?

Или приумножил свои средства?

Если человек купил жене серёжки с бриллиантами - это он заморозил средства или выбросил на ветер?

Это отличные интересные вопросы - согласитесь!

А вот это супер!!! [

quote="5390448:rjkz"]

Диверсификация - это правильно, но и ее надо делать правильно. Тавтология. Этой "тавтологией" занимался Флайман с сентября 2018 года именно на этом форуме.Самое популярное слово в его лексиконе.По поводу "заморозки" - вопрос интересный.Если человек купил автомобиль - это он заморозил средства или потерял?Если человек купил квартиру для себя и своей семьи - это он запорошил или нет?Если человек купил 2 (две) квартиры - - это он заморозил или потерял? Или приумножил?Или приумножил свои средства?Если человек купил жене серёжки с бриллиантами - это он заморозил средства или выбросил на ветер?Это отличные интересные вопросы - согласитесь!А вот это супер!!! [quote="5390448:rjkz"]Диверсификация -. Тавтология.

Мы тут об этом и пытаемся говорить: как рационально потратить (диверсифицировать) средства.[/quote]Сережки для жены - это эмоциональное, но укрепляет чувства.К инвестиции не имеет отнощения.Квартира для себя - вопрос потребности. Две - это если для себя и под аренду/перепродажу. Если у человека нет желания ооочень долго жить на одном месте, то более целесообразное применение недвижимости - покупка под аренду и на этот доход арендовать то, что нравится и легко и непринужденно переезжать на другое место, в другой город, в другую страну.Как пример - человек имеет те-же 350 куе на недвижимость.Он может купить на это "дачу в 2 км от моря в Анталии" и приезжать там греть кости пару месяцев в году.Может купить на берегу океана в НЙ, жить там, пользоваться всеми благами цивилизации, дети его могут ходить в БэйАкадэми рейтинг 10/10 - меньше 5 минут пешком по Эммонсу, может с мая по начало октября ходить на пляж.15 минут. Может работать при наличии гражданства или гринкарты или эмплои ауторизейшн на рынке труда НЙ с самыми высокими зарплатами в мире. Его права защищены самой сбалансированной правовой системой и его защищает самая сильная армия мира. Вопрос о том как провести время в НЙ кроме пляжей имеет миллион ответов.Вариант 3.Имеет свои недостатки, но при некоторой продуманной и не рисковой стратегиипокупается 3-4 квартиры в Киеве, которые ПОКА могут давать около 1500 баксов в месяц и на эти деньги раз в 3 месяца ездить по курортам оллинклюзив или жить в другой стране, покрывая всю или часть аренды, при желании переезжая.