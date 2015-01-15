RTC12 написав:akurt написав:Выпей аспирин на ночь.
У меня нет никаких депозитов ни в какой стране мира ни в какой валюте.
Успокойся. Не нервничай. По задним карманам чужих джинсов не шарь.
Следи за своими депозитами, если они есть.
В РФ уже имеешь печальный опыт депозитов в рублях - потерял 30% от заработанного в Подмосковье.
Господа модераторы, почему у вас для турецких шулеров и флудеров все двери нараспашку, а для их оппонентов на замке?
Это что за демократия на этом форуме такая???
Приєднуюсь!
Особа з ніком "Акурт" постійно і щоденно дає неправдиву інформацію про турецьку курортну нерухомість, про ВНЖ в Туреччині, про рівень життя і ціни в цій країні.
Крім того, дана особа поривається безплатно рекламувати певні курортні турецькі новобуди, перебільшуючи їх достоїнства та ігноруючи їх недоліки. Крім того, ясновельможний пан страждає нарцисизмом і манією величі.
Одну гілку, яку вів наш підтанцовщик турецьких ріелторів - закрито. Варто закрити й цю гілку. Або ж забанити зазначеного пана.